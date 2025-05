Mới đây vào ngày 28/4, Beyoncé đã chính thức khởi động tour Cowboy Carter với điểm dừng chân đầu tiên là Los Angeles. Concert đầu tiên được tổ chức tại SVĐ SoFi, nơi có sức chứa lên tới 70 - 100 nghìn người. “Ong chúa” sẽ “chinh chiến” SoFi trong 5 đêm, lập kỷ lục cho 1 nghệ sĩ mở nhiều concert nhất tại SVĐ này. Tour diễn trải dài 9 thành phố từ Mỹ sang tới châu Âu, dự kiến sẽ chạy tổng cộng 32 đêm nhạc, chặng cuối cùng sẽ trở lại Los Angeles - nơi bắt đầu tất cả.

Xuyên suốt 3 tiếng trình diễn, Beyoncé đã đem đến 36 ca khúc chủ yếu “nhặt nhạnh” từ album Cowboy Carter, Renaissance và Lemondade. Dù phần đèn LED có chút gây hụt hẫng nhưng tổng thể đêm nhạc đã đem đến trải nghiệm giải trí, mãn nhãn vô cùng tới khán giả.

Các ca khúc từ Cowboy Carter qua nguồn năng lượng “máu chiến” của Beyoncé, nữ ca sĩ tri ân và tôn vinh tới nguồn cội dòng nhạc đồng quê - do người da màu sáng tạo nên. Không chỉ lật lại lịch sử âm nhạc đồng quê mà Beyoncé còn mở ra không gian sôi động, mang đậm tinh thần ballroom qua chuỗi ca khúc từ album Renaissance.

1 trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất xuyên suốt đêm nhạc là khoảnh khắc Beyoncé châm lửa trên sân khấu. Cụ thể, nữ ca sĩ ngồi bên chiếc piano, “phì phèo” điếu thuốc rồi tiện tay châm lửa đốt chiếc đàn bằng điếu thuốc của mình, khiến toàn bộ khung đàn cháy phừng phừng.

Beyoncé châm thuốc khiến chiếc đàn piano bỗng bùng lửa

Đây chỉ là điểm nhấn tạo nét trong tiết mục

Tất nhiên, đây là ý đồ để màn trình diễn trở nên kịch tính, thu hút hơn. Một số người tò mò không biết “số phận” chiếc piano sẽ ra sao. Vài netizen còn dấy lên nghi ngại về an toàn cháy nổ, và quy trình bảo toàn trên sân khấu concert.

Ngoài ra, nữ ca sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 21 còn “bon bon” chiếc ô tô mui trần trên không trung trong lúc ca khúc 16 Carriages đang diễn ra. Khoảnh khắc này đang gây sốt MXH quốc tế vì độ chịu chơi của Beyoncé. Lọt video bắt trọn cảnh tượng cô nàng vi vu trên chiếc “xế hộp lơ lửng” thu về hàng triệu lượt xem.

Cô nàng còn đầu tư cả 2 mui trần bay lượn trên không trung

Beyoncé luôn mang đến trải nghiệm giải trí xứng tầm tới người hâm mộ

Vài tháng trước, bê bối tình dục rúng động của “ông lớn” Hollywood - Sean Diddy Combs, đã khiến toàn thế giới chao đảo. Loạt cáo buộc như mua bán tình dục, lạm dụng trẻ em, tàng trữ chất cấm… bủa vây nam rapper, kéo theo không ít siêu sao có mối quan hệ thân thiết với Diddy bị vạ lây.

Beyoncé và chồng - Jay-Z là 2 nhân vật phải hứng “mũi dùi” từ dư luận vì bị nghi ngờ có liên quan tới đường dây tội phạm của Diddy. Nhiều thuyết âm mưu được đưa ra, các mảnh ghép đều hướng tới Beyoncé và quyền lực đằng sau cô. Gần 3 thập kỷ trong nghề, nữ ca sĩ chưa từng biết mùi thất bại, sự nghiệp không ngừng bay cao. Điều này dấy lên câu hỏi rằng: “Liệu Beyoncé có thể 1 tay thao túng toàn showbiz? Thế lực thật của cô là gì?”.

Vợ chồng Beyoncé và Jay-Z có mối quan hệ thân thiết với Diddy

Giữa làn sóng tranh cãi, trend She Knows từ ca khúc cùng tên do rapper J.Cole thể hiện bất ngờ viral, ám chỉ Beyoncé đứng đằng sau những cái chết bí ẩn của nhiều ngôi sao đình đám như Michael Jackson, Left Eye, Aaliyah… Dân mạng lấy câu nói “She Knows” (Knows phát âm giống tên gọ của Beyoncé - Knowles), trêu rằng cô là 1 kẻ đáng sợ và không nên dây dưa. Có 1 khoảng thời gian, netizen liên tục sử dụng “thần chú” “Cảm ơn Beyoncé” chỉ để không bị rơi vào tầm ngắm của nữ ca sĩ.