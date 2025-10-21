Nữ ca sĩ bị bắt vì sát hại con gái ruột: Đánh đập rồi đổ nước sôi, bỏ mặc con trong xe đến chết

Vào ngày 21 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Changwon, chi nhánh Jinj (Hàn Quốc) cho biết đã bắt giam và truy tố A (40 tuổi), người mẹ bị cáo buộc giết con gái ruột 18 tuổi của mình.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 22 tháng 9, A đã hành hạ con gái mình tại một ngôi nhà ở quận Namhae, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi đánh đập, A đã đổ nước nóng lên đầu con gái, gây ra vết thương và bỏng. Sau đó, bà ta đã bỏ mặc con gái trong xe ô tô suốt hơn hai ngày, dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Vụ việc chỉ được phát hiện khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đã tử vong. Ban đầu, A khai rằng khi đến xe ô tô, thấy con gái không có ý thức nên đã đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ nghi ngờ về vết thương trên cơ thể nạn nhân và đã báo cáo cảnh sát. Khi nạn nhân đến bệnh viện, đã không còn mạch và hơi thở. Một nhân viên bệnh viện cho biết: “A đã hỏi tại sao chúng tôi nói con gái đã chết và liên tục phản đối chúng tôi và bác sĩ”.

Được biết, A là một ca sĩ kiêm phát thanh viên hoạt động tại tỉnh Gyeongnam và cũng điều hành một kênh YouTube. Vào ngày trước khi vụ việc xảy ra, A đã đến quận Namhae cùng con gái và tham gia một sự kiện huấn luyện cứu hỏa do Sở Cứu hỏa Namhae tổ chức. Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, A đã bị cách chức khỏi vị trí đại sứ quảng bá.

