VKSND Tối cao cảnh báo 2 vụ đột nhập Công ty Xổ số kiến thiết: Nghi vấn tác động vào quả bóng quay thưởng

VKSND Tối cao vừa phát đi cảnh báo về hai vụ đột nhập nghiêm trọng tại trụ sở các Công ty Xổ số kiến thiết, trong đó các đối tượng đã tác động vào quả bóng quay thưởng, nhằm làm sai lệch kết quả quay số – phục vụ hoạt động lô đề, cờ bạc.

Thông tin này được nêu trong Công văn của Vụ 2 – VKSND Tối cao gửi Bộ Tài chính ngày 4-9-2025, đề nghị tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động tổ chức quay số mở thưởng và kinh doanh xổ số.

Ảnh minh họa

Theo cơ quan kiểm sát, trong thời gian vừa qua, đã xảy ra 2 vụ việc các đối tượng đột nhập vào trụ sở của công ty xổ số kiến thiết, tìm cách can thiệp vào các quả bóng dùng trong quay thưởng. Mục đích của nhóm này là thay đổi trọng lượng hoặc đặc điểm bóng, khiến kết quả quay số bị sai lệch theo hướng có lợi cho các đường dây cá cược, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và uy tín của doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực xổ số.

“Nguyên nhân xuất phát từ việc công tác giám sát, kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát và Công ty xổ số còn chưa chặt chẽ, chưa đúng quy định; công tác bảo vệ, quản lý tài sản chưa bảo đảm, dẫn đến đối tượng lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi vi phạm” – trích nội dung báo cáo của VKSND Tối cao.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động của các Công ty Xổ số kiến thiết và Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết.

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 30/2007/NĐ-CP và Thông tư số 75/2013/TT-BTC hiện hành đã quy định cụ thể về điều kiện của bóng quay thưởng, quy trình quản lý – lưu trữ – bảo quản bóng, cũng như trách nhiệm giám sát của Hội đồng giám sát xổ số trong từng kỳ quay số mở thưởng.

Tuy nhiên, qua hai vụ việc nêu trên, Bộ Tài chính đánh giá nhiều công ty xổ số vẫn chưa thực hiện đầy đủ quy trình giám sát, dẫn đến nguy cơ sai lệch kết quả quay số và mất niềm tin của người dân vào tính minh bạch của hoạt động này.

“Các địa phương cần chỉ đạo doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, giám sát, áp dụng biện pháp bảo vệ bằng nhiều hình thức để đảm bảo an toàn cho tài sản và quy trình quay số mở thưởng diễn ra minh bạch, đúng quy định,” – đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh trong văn bản chỉ đạo.

Bộ cũng yêu cầu các công ty xổ số khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc nghi ngờ can thiệp trái phép, phải kịp thời phối hợp với cơ quan công an, viện kiểm sát và các đơn vị chức năng để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Xổ số kiến thiết là lĩnh vực kinh doanh đặc thù, có doanh thu hàng trăm nghìn tỷ đồng mỗi năm, đóng góp lớn cho ngân sách địa phương. Vì vậy, việc bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong quay số mở thưởng không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là niềm tin của người dân đối với một hoạt động mang ý nghĩa xã hội.

Theo chuyên gia tài chính Nguyễn Minh Hòa (Học viện Tài chính), vụ việc này là hồi chuông cảnh báo về an ninh trong lĩnh vực xổ số – nơi quy trình tưởng chừng khép kín nhưng lại dễ bị tác động nếu thiếu giám sát độc lập.

“Quy trình quay số nên được ghi hình, lưu trữ, và có sự chứng kiến của bên thứ ba độc lập, thậm chí có thể ứng dụng công nghệ blockchain để lưu vết kết quả quay số nhằm tăng tính minh bạch,” ông Hòa đề xuất.

Động thái kịp thời của VKSND Tối cao và Bộ Tài chính được xem là bước quan trọng trong việc siết chặt quản lý, phòng ngừa gian lận, đồng thời củng cố niềm tin của công chúng đối với hoạt động xổ số – một lĩnh vực “truyền thống nhưng không thể lơ là” về công nghệ và an ninh.