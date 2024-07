Mới đây, Noo Phước Thịnh đã tổ chức bữa tiệc thân mật gặp gỡ các đại diện truyền thông trước thềm ra mắt MV Đùa Anh Đau Đấy. Tại đây, Noo Phước Thịnh đã có thời gian trả lời khá nhiều câu hỏi của các đại diện truyền thông về sản phẩm âm nhạc, sự nghiệp và dự định sắp tới cũng như về quãng thời gian khủng hoảng mà nam ca sĩ phải trải qua trong 4 năm vừa rồi.

Tất nhiên, Noo Phước Thịnh cũng được đặt câu hỏi về NS Đỗ Hiếu - cái tên đầy “nghiệt duyên”, từng là nhạc sĩ tạo nên 8 bản hit đình đám của nam ca sĩ nay đã trở thành “người dưng ngược lối”. Ngay khi nghe cái tên Đỗ Hiếu được nhắc lên, Noo Phước Thịnh lập tức nửa đùa nửa thật: “Có khi nào em bị đánh bản quyền luôn nguyên bữa ăn này không ạ? Có khi muỗng đũa bị phong ấn không ai được ăn nữa…”

Noo Phước Thịnh phản ứng khi nói về Đỗ Hiếu...

Cách đây chưa lâu, trong một đêm nhạc live band, khi được yêu cầu hát ca khúc Cause I Love You, bản hit lớn của Noo Phước Thịnh sáng tác bởi Đỗ Hiếu, nam ca sĩ sinh năm 1988 thẳng thắn: "Cause I Love You hả em? Cấm hát rồi, hết hát được rồi, mình hát bài khác đi ạ!". Từ tháng 10 năm ngoái cho đến nay, cả 2 bên chưa bao giờ ngừng cơ hội cà khịa về đối phương mỗi khi có dịp!

Mọi chuyện bắt đầu từ trưa 28/10/2023, Nhạc sĩ Đỗ Hiếu bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thông báo về việc loạt các ca khúc sáng tác cho Noo Phước Thịnh đã hết hạn độc quyền: "Hiện tại các ca khúc do Đỗ Hiếu sáng tác được trình bày bởi ca sĩ Noo Phước Thịnh đã hết hạn độc quyền 2 năm kể từ ngày phát hành".

Theo đó, 8 bản hit từng góp phần tạo nên thành công trong sự nghiệp của Noo Phước Thịnh sẽ không được tiếp tục sử dụng trên các nền tảng cũng như biểu diễn. Đỗ Hiếu cho biết trong suốt thời gian dài, 2 bên chưa hoàn tất được việc thương lượng và thống nhất về việc gia hạn hợp đồng, chi phí tác quyền,... Qua đó NS Đỗ Hiếu cũng thông báo yêu cầu phía Noo Phước Thịnh không được biểu diễn và sử dụng các tác phẩm âm nhạc của anh. Anh xem việc làm không có sự đồng ý của tác giả là hành vi vi phạm bản quyền tác giả âm nhạc. NS Đỗ Hiếu mong muốn ca sĩ tôn trọng tác giả, quyền tác giả và dừng lại mọi hành vi biểu diễn, thu lợi nhuận từ 8 ca khúc nói trên.

Về phía Noo Phước Thịnh, trong lần gặp gỡ truyền thông sau ồn ào đã khẳng định: “Từ trước đến nay, theo nguyên tắc mỗi show diễn ban tổ chức đều phải xin giấy phép của Sở Văn hóa và đóng tác quyền các ca khúc biểu diễn trong chương trình thông qua VCPMC - Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Trung tâm này đã được các nhạc sĩ, trong đó có Đỗ Hiếu, ủy quyền để nhận tiền tác quyền. Đỗ Hiếu cũng từng xác nhận đã nhận tiền các ca khúc mà Noo biểu diễn từ trung tâm này. Noo cũng trả tác quyền cho các nhạc sĩ khác thông qua trung tâm trong mỗi lần biểu diễn”.

Kể từ sau đó là loạt những clip, story, status, phát ngôn báo chí liên tiếp đả kích về nhau giữa Noo Phước Thịnh và Đỗ Hiếu. Và đến hiện tại vẫn chưa chấm dứt…