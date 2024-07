Noo Phước Thịnh phát biểu 1 câu, dân mạng đồng loạt réo tên Jack

Từ lâu, câu chuyện “đời tư” và “âm nhạc” luôn là vấn đề được khán giả đặc biệt quan tâm. Với nhiều ca sĩ vướng phải những lùm xùm về đời tư, khán giả luôn đứng giữa 2 luồng ý kiến tranh cãi. Một là nghe nhạc không nghe đời tư, còn hai là vì chuyện đời tư mà “tẩy chay” triệt để nghệ sĩ đó dù sản phẩm có hay đến đâu. Mới đây, trong talkshow Dustin On The Go, Noo Phước Thịnh cũng đã có chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này, ý kiến của nam ca sĩ được chia sẻ nhiều trên MXH vì khách quan và khá hợp lí.

Noo Phước Thịnh: “Đừng đem âm nhạc làm vũ khí xóa đi đời tư. Nghe âm nhạc không nghe đời tư chỉ là một lời bào chữa."

Cụ thể, Noo Phước Thịnh cho biết: “Đừng đem âm nhạc làm vũ khí xóa đi đời tư. Nghe âm nhạc không nghe đời tư chỉ là một lời bào chữa. Người ta vẫn sẽ nghe một sản phẩm hay nhưng người ta vẫn sẽ nhớ đến đời tư. Không thể nào có chuyện nghe nhạc không nghe đời tư được. Không có bông tuyết nào trong sáng cả!”.

Có thể thấy, Noo Phước Thịnh bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc không thể lấy âm nhạc để biện hộ cho đời tư, vì đời tư sẽ luôn gắn liền với âm nhạc, sự lựa chọn là ở nơi khán giả. Anh cũng “bẻ” lại câu nói “kinh điển” Ngô Diệc Phàm thành: “Không có bông tuyết nào trong sáng cả!”.

Noo Phước Thịnh trong chương trình Dustin On The Go.

Ngay sau khi chia sẻ của Noo Phước Thịnh được lên sóng, rất nhiều netizen đồng loạt réo tên… Jack! Theo đó, sau khi Jack dính liên hoàn "phốt" dẫn đến việc tên tuổi “chạm đáy”, bị sự ghẻ lạnh từ khán giả đại chúng, không ít fan cứng của nam ca sĩ sinh năm 1997 vẫn “kiên định” với châm ngôn “nghe nhạc không nghe đời tư” để tiếp tục ủng hộ thần tượng. Quan điểm của Noo Phước Thịnh được sử dụng để phản pháo các ý kiến này một cách mạnh mẽ, và tái khẳng định việc không thể tách bạch đời tư ra khỏi nghệ sĩ và ép buộc khán giả chỉ nghe nhạc mà không quan tâm đời tư được!

- Nghe câu này hi vọng fan Jack sáng mắt ra!



- Với Jack thì tôi không nghe nhạc, tôi nghe đời tư!



- Ông Noo làm nghề lâu năm nói câu nào sát thương câu đó, nghe nhạc nghe cả đời tư chứ!



https://kenh14.vn/noo-phuoc-thinh-phat-bieu-1-cau-dan-manh-dong-loat-reo-ten-jack-20240718034038524.chn