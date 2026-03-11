Nóng: TP.HCM điều chỉnh cơ chế tuyển sinh lớp 1 và lớp 6, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý

Trong kỳ tuyển sinh sắp tới, TP.HCM sẽ sắp xếp chỗ học cho học sinh lớp 1 và lớp 6 dựa trên tiêu chí trường gần nơi ở của học sinh. Cùng với đó, mô hình phân chia khu vực tuyển sinh cố định sẽ được bãi bỏ trên toàn thành phố, bao gồm cả các địa bàn từng thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thông tin được đăng tải trên VnExpress, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết năm học tới thành phố dự kiến có hơn 197.500 trẻ bước vào lớp 1 và khoảng 185.700 học sinh lên lớp 6. So với năm trước, số lượng này giảm khoảng 6.100 em ở bậc tiểu học và hơn 2.200 em ở cấp THCS.

Việc sắp xếp chỗ học sẽ được thực hiện linh hoạt, dựa trên ba yếu tố chính gồm mạng lưới trường lớp tại địa phương và khu vực lân cận, số lượng trẻ trong độ tuổi đến trường, cùng khoảng cách thực tế từ nơi ở của học sinh đến trường.

Để hỗ trợ quá trình này, thành phố áp dụng hệ thống bản đồ số (GIS) nhằm tính toán quãng đường di chuyển từ nhà đến trường của học sinh. Cách làm này giúp lựa chọn cơ sở giáo dục phù hợp, tạo điều kiện để các em được học gần nơi cư trú, thuận lợi cho việc đi lại và đưa đón.

Phụ huynh sẽ đăng ký tuyển sinh cho con thông qua hệ thống trực tuyến của thành phố. Trong quá trình xét tuyển, học sinh được chia thành hai nhóm ưu tiên.

Nhóm thứ nhất gồm trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1 hoặc lớp 6 đang sinh sống trên địa bàn; đồng thời bao gồm học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các mô hình đào tạo đặc thù tại những trường từng tuyển sinh theo địa bàn quận trong các năm học trước.

Nhóm còn lại được xét theo thứ tự ưu tiên học sinh từng học mầm non hoặc tiểu học tại địa phương hoặc khu vực lân cận. Học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp trên địa bàn. Và các trường hợp sinh sống tại khu vực giáp ranh hoặc mới chuyển đến sau thời điểm đăng ký.

Phương thức tuyển sinh dựa trên khoảng cách đã được TP.HCM triển khai từ năm 2024 và được đánh giá giúp hạn chế tình trạng xin học trái tuyến hoặc chuyển hộ khẩu để tìm trường. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, cách làm này tiếp tục được mở rộng sang các khu vực trước đây thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi vốn tuyển sinh chủ yếu theo đơn vị hành chính.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, việc xác định trường học cho học sinh sẽ căn cứ vào địa chỉ cư trú thực tế, được xác thực thông qua dữ liệu VNeID. Trường hợp gia đình chuyển nơi ở hoặc có nhu cầu học tại địa bàn khác, phụ huynh cần cung cấp các giấy tờ chứng minh để chính quyền địa phương xem xét, quyết định.

Đối với những khu vực giáp ranh hoặc nơi có sự chênh lệch về số lượng trường giữa các cấp học, Sở sẽ phối hợp với chính quyền xã, phường để điều tiết việc phân bổ học sinh. Qua khảo sát, một số địa bàn có nguy cơ mất cân đối chỗ học, chẳng hạn xã Long Hải hiện có 14 trường tiểu học nhưng chỉ 7 trường trung học cơ sở; phường Bình Hưng Hòa có 9 trường tiểu học nhưng mới có 3 trường THCS.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục thành phố ưu tiên tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày đối với các khối 1, 5, 6 và 9. Ở những khu vực đông dân cư, các trường có thể tăng số lớp hoặc nâng sĩ số để đảm bảo tất cả học sinh trên địa bàn đều có chỗ học, dù quy mô lớp có thể vượt mức tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

