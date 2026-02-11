Nóng: Một tập đoàn bia tuổi đời 150 năm sắp sa thải 6.000 nhân sự

Heineken sẽ cắt giảm từ 5.000 đến 6.000 việc làm trong hai năm tới, viện dẫn “điều kiện thị trường đầy thách thức” trong bối cảnh thực hiện chiến lược tái cấu trúc để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng vào năm 2030. Tổng sản lượng giảm 1,2% trong năm 2025, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 4,4% so với năm trước.

Được biết, Heineken hiện có khoảng 87.000 nhân viên trên toàn thế giới. Theo công ty, việc cắt giảm nhân sự là một phần trong kế hoạch nâng cao năng suất và cải thiện hiệu quả hoạt động dài hạn. Động thái này diễn ra khi môi trường kinh doanh trở nên khó khăn hơn do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, biến động địa chính trị và một số yếu tố bất lợi về thời tiết tại các thị trường chủ chốt.

Theo Reuters, Heineken đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng lợi nhuận cho năm 2026 xuống còn 2%–6%, thấp hơn mức 4%–8% dự báo trước đó. Sản lượng bia của tập đoàn trong năm qua giảm khoảng 1%, trong khi doanh thu tăng nhẹ nhờ một số thị trường mới nổi.

Châu Âu và châu Mỹ - hai thị trường lớn nhất của Heineken - ghi nhận mức sụt giảm tiêu thụ đáng kể. Người tiêu dùng tại các khu vực này ngày càng nhạy cảm với giá cả do lạm phát kéo dài, đồng thời xu hướng chuyển sang các loại đồ uống ít cồn hoặc không cồn cũng ảnh hưởng tới doanh số bia truyền thống.

Heineken cho biết chương trình tinh giản nhân sự nhằm tái cấu trúc tổ chức, đẩy mạnh số hóa và tập trung nguồn lực vào các mảng kinh doanh hiệu quả hơn. Công ty kỳ vọng các biện pháp này sẽ giúp tiết kiệm chi phí đáng kể trong những năm tới và củng cố biên lợi nhuận trong bối cảnh tăng trưởng toàn ngành chậm lại.

Việc Heineken cắt giảm việc làm diễn ra trong giai đoạn nhiều tập đoàn tiêu dùng toàn cầu điều chỉnh quy mô hoạt động để thích ứng với chuỗi cung ứng còn nhiều bất ổn và nhu cầu tiêu dùng thay đổi. Đối với Heineken, thách thức hiện nay không chỉ là duy trì doanh số, mà còn là tái định vị chiến lược tăng trưởng trong một thị trường bia toàn cầu đang bước vào chu kỳ cạnh tranh khốc liệt và tăng trưởng chậm hơn.

Heineken là một trong những tập đoàn bia lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan và được thành lập từ năm 1864. Với hơn 150 năm lịch sử, Heineken đã phát triển từ một nhà máy bia gia đình thành doanh nghiệp đa quốc gia hoạt động tại hơn 70 quốc gia và phân phối sản phẩm tại gần như mọi thị trường lớn trên toàn cầu. Thương hiệu với biểu tượng ngôi sao đỏ và màu xanh lá đặc trưng đã trở thành một trong những nhãn bia được nhận diện rộng rãi nhất thế giới.

Danh mục sản phẩm của Heineken không chỉ bao gồm bia mang thương hiệu Heineken mà còn sở hữu hoặc nắm cổ phần tại nhiều thương hiệu nổi tiếng khác như Amstel, Tiger, Birra Moretti, Sol hay Strongbow. Công ty cũng đẩy mạnh phân khúc bia cao cấp và bia không cồn, trong đó Heineken 0.0 được xem là một trong những sản phẩm chiến lược khi xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển sang lối sống lành mạnh hơn.﻿

Theo: CNBC, Reuters