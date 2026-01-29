Nóng: Một CEO vừa bị bắt vì điều hành web phim lậu, cờ bạc trực tuyến

Tòa án Hình sự đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Tantai Narongkul, Giám đốc điều hành Tập đoàn Titan Capital Group Holdings Co Ltd, liên quan đến các cáo buộc vi phạm bản quyền và rửa tiền xuất phát từ hoạt động của một trang web phim lậu.

Lệnh bắt giữ được phê duyệt ngày 22/1, sau khi các điều tra viên thuộc Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) đệ trình hồ sơ đề nghị. Theo cơ quan chức năng, ông Tantai bị cáo buộc đã thông đồng với nhiều cá nhân khác để rửa tiền thu được từ các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ - một tội danh có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự lên tới 15 năm.

Giới điều tra cho biết ông Tantai, cùng với Nuwat Yongyut và sáu đồng phạm, bị cáo buộc điều hành trang web moviebfree.com - nền tảng chuyên phát tán trái phép các bộ phim nước ngoài. Quá trình điều tra cũng cho thấy nhóm này có liên quan đến việc vận hành các nền tảng cờ bạc trực tuyến, đồng thời khai thác doanh thu quảng cáo bằng cách chèn quảng cáo hiển thị và quảng cáo video phát trước nội dung phim lậu.

Hồ sơ vụ án còn bao gồm lời khai của một người điều hành trang web khác, người này cho biết đã mua các tệp phim từ moviebfree.com và liên lạc thông qua ứng dụng Line với một tài khoản có tên “tantaiz1688”, được cho là thuộc về ông Tantai.

Theo các hồ sơ doanh nghiệp được báo chí nước ngoài dẫn lại, Titan Capital Group Holdings là một công ty đầu tư tư nhân có trụ sở tại Thái Lan, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tài chính và đầu tư chiến lược. Trước khi vụ việc bị phanh phui, tập đoàn này không nằm trong nhóm doanh nghiệp thường xuyên xuất hiện trên truyền thông quốc tế.

Giới quan sát nhận định, vụ án có thể đặt Titan Capital Group trước những rủi ro nghiêm trọng về uy tín, đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan quản lý tại Thái Lan đang gia tăng giám sát các hoạt động liên quan đến vi phạm sở hữu trí tuệ và tội phạm tài chính số.

Hiện phía ông Tantai Narongkul và Titan Capital Group chưa đưa ra bình luận chính thức trước các cáo buộc. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và mọi kết luận cuối cùng sẽ do tòa án quyết định.﻿

Theo: Bangkok Post