Nỗi khổ của bác sĩ nặng 150kg: Bị bệnh nhân hoài nghi mỗi lần khuyên ai đó "nên giảm cân"

Báo South China Morning Post ngày 18/5 chia sẻ câu chuyện về bác sĩ phẫu thuật lồng ngực Xiang Ruilong, đang công tác tại Bệnh viện Tích hợp Y học cổ truyền và Tây y YueYang Thượng Hải (Trung Quốc).

Bác sĩ Xiang Ruilong, sinh năm 1980, anh cao 1,84m và nặng 150kg. Thân hình quá khổ khiến anh gặp nhiều khó khăn trong công việc.

Bác sĩ nặng 150kg cảm thấy khó giảm cân vì áp lực công việc

Khi mới bắt đầu làm bác sĩ nội trú hơn 10 năm trước, anh nặng khoảng 110kg. Áp lực công việc ngày càng lớn trong những năm gần đây, cùng với thói quen ít vận động và tiêu thụ đồ chiên rán, khiến cân nặng của anh tăng nhanh.

"Mỗi khi đứng bên bàn mổ, tôi có cảm giác mình chiếm rất nhiều diện tích. Đứng liên tục nhiều giờ, lưng tôi đau ê ẩm", bác sĩ Xiang chia sẻ.

Khám định kỳ hàng năm cho thấy các chỉ số xét nghiệm của anh ở mức bình thường, chưa có dấu hiệu gan nhiễm mỡ hay tiểu đường, nhưng vòng bụng tăng kích thước.

Xiang nói từng nhiều lần cố gắng giảm cân, nhưng cứ được một thời gian, cân nặng tăng trở lại, thậm chí có lúc còn vượt mức trước đó. "Tôi vẫn khuyên bệnh nhân kiểm soát chế độ ăn uống. Nhưng nhiều khi họ chỉ nhìn tôi rồi im lặng, có lẽ nghĩ: bác sĩ còn béo như vậy thì sao khuyên được người khác", anh cho biết.

Bác sĩ cảm thấy bất lực mỗi lần khuyên bệnh nhân phải giảm cân

Nam bác sĩ thừa nhận cảm thấy ái ngại về tình trạng của mình và cho rằng bị "béo phì do stress". Xiang tiết lộ mỗi ngày phải thực hiện nhiều ca phẫu thuật nên thường ăn vội bất cứ thứ gì có sẵn.

"Chỉ cần bận và mệt là tôi lại tăng cân. Việc duy trì kế hoạch giảm cân lâu dài với tôi rất khó", Xiang nói. "Tôi hiểu rất rõ các kiến thức về sức khỏe, nhưng bản thân lại không thể làm theo đúng những điều đó. Béo phì giống như một 'căn bệnh nghề nghiệp' của bác sĩ chúng tôi".

Phó giám đốc bệnh viện Yao Zheng cho biết bác sĩ cũng chỉ là người bình thường, phải đối mặt với áp lực công việc nặng nề.

"Lịch trình của họ rất bận rộn, quay cuồng giữa các ca phẫu thuật và hội chẩn, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi hay tập luyện. Đây là những thói quen không lành mạnh", ông nhận định.

Lần này, sau khi tham gia trại huấn luyện giảm cân do trung tâm nội tiết và quản lý cân nặng của bệnh viện tổ chức, bác sĩ Xiang đặt mục tiêu giảm 50kg trong một năm và tỏ ra lạc quan hơn hẳn.

Báo cáo Dinh dưỡng và Bệnh mạn tính của cư dân Trung Quốc do Ủy ban Y tế Quốc gia công bố năm 2024 cho thấy: 51% người trưởng thành tại nước này bị thừa cân, được xác định theo chỉ số BMI trên 24.

Câu chuyện của bác sĩ Xiang thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. "Tôi rất đồng cảm với anh ấy. Tôi cũng tăng cân vì làm việc quá sức. Mỗi khi căng thẳng, tôi lại ăn nhiều hơn", một người viết. "Đây có được xem là chấn thương nghề nghiệp không?", một người khác hài hước nói.

Theo SCMP