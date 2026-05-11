Anh: Bác sĩ quân y nhảy dù xuống hòn đảo xa xôi để cứu bệnh nhân nghi nhiễm virushanta

Theo Reuters , nhóm sáu lính dù và hai bác sĩ quân y thuộc Lữ đoàn Không vận 16 đã nhảy dù xuống Tristan da Cunha từ máy bay vận tải RAF A400M. Trước đó, máy bay đã bay quãng đường 6.788 km từ căn cứ không quân RAF Brize Norton ở Oxfordshire đến đảo Ascension, sau đó tiếp tục bay thêm 3.000 km về phía nam đến Tristan da Cunha.

Chiến dịch này là lần đầu tiên quân đội Anh triển khai nhân viên y tế cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo bằng cách nhảy dù, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố.

Ngoài nhóm lính dù và bác sĩ quân y, nguồn cung oxy và các vật tư y tế khác cũng được thả xuống. Chiếc A400M đã được tiếp nhiên liệu giữa chuyến bay bởi một máy bay hỗ trợ RAF Voyager.

Bệnh nhân nghi nhiễm virus hanta được xác định là một nam hành khách trên du thuyền MV Hondius, từng cập cảng Tristan da Cunha từ ngày 13 đến 15/4. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, người đàn ông này đã báo cáo các triệu chứng nhiễm virus hanta vào ngày 28/4. Hiện ông đang trong tình trạng ổn định và được cách ly.

Nhóm lính dù và bác sĩ quân y nhảy dù xuống đảo Tristan da Cunha. (Ảnh: Reuters)

"Với nguồn cung cấp oxy trên đảo đang ở mức nguy cấp, việc đưa nhân viên y tế đến bằng máy bay là phương pháp duy nhất để cung cấp chăm sóc y tế cho bệnh nhân kịp thời", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Tristan da Cunha chỉ có khoảng 200 người sinh sống, nằm giữa Nam Phi và Nam Mỹ. Đây là hòn đảo có người sinh sống nằm ở nơi xa xôi nhất thế giới, cách St Helena - hòn đảo có người sinh sống gần nhất - hơn 2.400 km và mất 6 ngày đi thuyền.

Ở Tristan da Cunha chỉ có hai nhân viên y tế, và hòn đảo thường chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền vì không có đường băng.

"Việc lính dù, nhân viên y tế và vật tư y tế được đưa đến bằng đường không đã giúp người dân Tristan da Cunha trở nên yên tâm hơn", Ed Cartwright - Chỉ huy Lữ đoàn Không vận 16 - cho biết.

Cùng lúc đó, vào ngày 10/5, Tây Ban Nha đã bắt đầu quá trình sơ tán hành khách từ du thuyền có ổ dịch virus hanta neo đậu ở đảo Tenerife của nước này. Các nhân viên y tế đã lên tàu để tiến hành kiểm tra lần cuối, và bắt đầu cho hành khách xuống tàu.

Virus hanta là một tác nhân gây bệnh hiếm gặp, thường do tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt của động vật gặm nhấm bị nhiễm bệnh gây ra.

Virus hanta thường ủ bệnh từ một đến sáu tuần trước khi bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng.

Chỉ có một loại virus hanta - chủng Andes - được biết là có khả năng lây truyền từ người sang người ở mức độ hạn chế. Mặc dù virus hanta khá hiếm gặp, nhưng nó lại rất nguy hiểm. Khoảng 38% người mắc các triệu chứng hô hấp có thể tử vong.

Các triệu chứng mắc virus hanta ban đầu tương tự như cúm. Bệnh nhân bị mệt mỏi, sốt, ớn lạnh và đau nhức. Nhưng theo thời gian, virus có thể gây tổn thương tim, phổi hoặc thận, khiến bệnh nhân bị khó thở, suy nội tạng và thậm chí tử vong.

Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu nào cho virus hanta, ngoài việc kiểm soát các triệu chứng. Những bệnh nhân bị khó thở nghiêm trọng có thể cần phải đặt ống nội khí quản.