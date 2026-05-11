Indonesia bắt hơn 300 người nước ngoài trong chiến dịch truy quét cờ bạc trực tuyến

Cảnh sát Indonesia mới đây cho biết 321 người nước ngoài đã bị bắt trong một cuộc đột kích nhằm vào đường dây cờ bạc trực tuyến bị cáo buộc hoạt động trái phép tại thủ đô Jakarta. Đây được xem là một trong những chiến dịch truy quét lớn nhất của nước này nhằm vào các mạng lưới cá cược kỹ thuật số bất hợp pháp.

Nhóm này bị phát hiện tại một tòa nhà thương mại gần khu Chinatown ở Jakarta, nơi các điều tra viên mô tả là trung tâm vận hành hơn 70 trang web cờ bạc trực tuyến, nhắm tới người chơi bên ngoài Indonesia.

Hiện cảnh sát Indonesia đang tiếp tục truy tìm những người tổ chức và các bên tài trợ tài chính đứng sau mạng lưới này.

“Chúng tôi bắt các nghi phạm khi họ đang thực hiện các hoạt động liên quan đến cờ bạc trực tuyến”, ông Triputra nói tại cuộc họp báo ngày 9/5. Theo ông, đường dây này được tổ chức có cấu trúc, với các nhân sự phụ trách chăm sóc khách hàng, tiếp thị qua điện thoại và quản lý tài chính. Cảnh sát ước tính hoạt động đã diễn ra trong khoảng 2 tháng.

Nhà chức trách cho biết nhiều đường dây cờ bạc thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện, đồng thời tuyển lao động nước ngoài để vận hành website và dịch vụ khách hàng. Ông Triputra nói nhiều nghi phạm nhập cảnh Indonesia bằng thị thực ngắn hạn, sau đó ở quá hạn trong thời gian làm việc cho đường dây này.

Cảnh sát đã thu giữ tiền mặt bằng nhiều loại tiền tệ, máy tính, điện thoại di động, hộ chiếu và các thiết bị được cho là dùng để quản lý các trang web cá cược. Nhà chức trách tin rằng nhóm này vận hành ít nhất 75 nền tảng cá cược.

Tính đến ngày 9/5, 275 người bị tạm giữ đã chính thức bị xác định là nghi phạm, trong khi những người còn lại tiếp tục bị thẩm vấn. Nếu bị kết tội, các nghi phạm có thể đối mặt mức án lên tới 9 năm tù theo luật hình sự và nhập cư Indonesia, cùng khoản tiền phạt 2 tỷ Rupiah.

Cờ bạc trực tuyến là hành vi bất hợp pháp tại Indonesia, quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới. Cảnh sát nước này cho biết cuộc điều tra có thể dẫn tới thêm các vụ bắt giữ liên quan đến mạng lưới quốc tế.