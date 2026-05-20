Sếp cầm dao chém cấp dưới ngay giữa phòng họp

Một vụ án đẫm máu vừa xảy ra ngay tại văn phòng ở Tokyo, Nhật Bản. Một cấp trên do bất mãn với thái độ làm việc thường ngày của nhân viên đã cầm dao lao vào chém tới tấp vào đầu cấp dưới ngay giữa cuộc họp, khiến nạn nhân chảy máu đầm đìa và ngã gục tại chỗ. Nhận được tin báo, Cục Cảnh sát Hình sự Tokyo đã huy động lực lượng bao vây và bắt giữ gã cấp trên máu lạnh này ngay tại hiện trường vì hành vi cố ý gây thương tích. May mắn là nạn nhân sau khi được đưa đi cấp cứu đã qua cơn nguy kịch.

Theo tờ Sankei Shimbun đưa tin, vụ tấn công công sở này xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 19 tháng 5 tại một tòa nhà văn phòng thuộc khu Sotokanda, quận Chiyoda, thành phố Tokyo. Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, vào thời điểm đó, công ty đang tổ chức một cuộc họp. Quản lý nam ngoài 50 tuổi do mất kiểm soát cảm xúc đã bất ngờ lao vào phòng pantry lúc mọi người hoàn toàn mất cảnh giác, vớ lấy một con dao bếp rồi quay lại phòng họp chém liên tiếp vào đầu người cấp dưới.

Các nhân viên khác chứng kiến quá trình hung thủ ra tay đã lập tức báo cảnh sát, còn nạn nhân bị chém nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Cảnh sát đã bắt giữ gã quản lý ngay tại hiện trường vì nghi ngờ gây thương tích. Khi bị thẩm vấn, hung thủ khai nhận: "Cậu nhân viên này lúc nào cũng làm việc với thái độ vô cùng hời hợt, tôi quá tức giận nên mới ra tay".

Nguồn: ETtoday