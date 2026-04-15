Nhân viên văn phòng Trung Quốc ngủ trưa 5 tiếng, ăn vụng sô cô la và khiến sếp suýt ngất xỉu vì chứng hạ đường huyết

Một sự việc hi hữu và đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ dư luận vừa diễn ra tại miền trung Trung Quốc, khi một nữ nhân viên văn phòng có hành động "chống đối" vì mức lương quá thấp của mình bằng cách ngủ trưa kéo dài đến năm giờ đồng hồ ngay tại nơi làm việc.

Theo các báo cáo được công bố từ tờ Haichao News, người phụ nữ này hiện vẫn chưa được xác định danh tính cụ thể. Cô đang làm việc cho một công ty tọa lạc tại thành phố Shangqiu, thuộc tỉnh Henan, Trung Quốc. Dù vậy, các thông tin chi tiết về người sử dụng lao động cũng như mô tả về vị trí công việc chính xác của người phụ nữ này đều không được nêu rõ trong các báo cáo ban đầu.

Người phụ nữ trẻ đã tạo nên một làn sóng tranh luận trên mạng xã hội đại lục sau khi cô tung lên mạng một đoạn video. Trong đoạn clip này, cô đã khóc lóc và đưa ra một lời phàn nàn đầy nước mắt. Cô chia sẻ rằng bản thân cảm thấy bị sếp đối xử một cách tệ bạc trong quá trình làm việc. Đi sâu hơn vào nguyên nhân của sự bất mãn, người phụ nữ nói thêm rằng cô hoàn toàn không hài lòng với mức lương hiện tại mà mình đang được nhận. Để đáp trả lại những gì cô cho là bất công, cô đã quyết định dành ra năm giờ đồng hồ trong giờ làm việc chính thức chỉ để ngủ trưa.

Sự việc chưa dừng lại ở một giấc ngủ dài sai quy định. Đỉnh điểm của câu chuyện xảy ra khi người phụ nữ thức dậy sau giấc ngủ năm tiếng. Cô đã tự ý lấy một món ăn nhẹ là một thanh sô cô la được đặt trên bàn làm việc của người sếp để ăn.

Không may cho cô, người sếp của cô lại là một bệnh nhân đang phải chịu đựng chứng thiếu hụt glucose, hay còn gọi là chứng hạ đường huyết. Do mất đi thanh sô cô la vốn dùng để dự phòng, người sếp đã không thể bổ sung lượng đường cần thiết kịp thời. Hậu quả là ông suýt ngất xỉu ngay tại văn phòng làm việc.

Sau khi phát hiện ra toàn bộ sự việc, từ việc nhân viên ngủ trưa suốt năm giờ cho đến việc lấy mất thức ăn cứu nguy của mình, người sếp đã trở nên vô cùng tức giận. Người phụ nữ kể lại trong video rằng sếp của cô đã nổi cơn thịnh nộ và cáo buộc hành động của cô chẳng khác nào có ý định giết ông ấy. Trước hành vi vi phạm nghiêm trọng này, người sử dụng lao động đã đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc và đe dọa sẽ sa thải cô nếu tình trạng tương tự còn tái diễn trong tương lai.

Cộng đồng mạng đại lục phần lớn chỉ trích hành vi vi phạm kỷ luật của người phụ nữ và bày tỏ sự ủng hộ đối với người sếp.

Tuy nhiên, thay vì nhận lỗi, người phụ nữ đã phản hồi lại lời đe dọa sa thải của sếp thông qua một bài đăng đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Cô tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng: "Tôi sẽ không rời đi. Tôi sẽ làm cho ông ấy hiểu thế nào là tiền nào của nấy". Đối mặt với những luồng ý kiến trái chiều, cô cũng nói thêm để biện minh cho hành động của bản thân: "Đối với những người chỉ trích tôi, các bạn không hiểu những người như tôi, những người có mức lương thấp như vậy".

Câu chuyện của người phụ nữ làm việc tại tỉnh Henan này đã nhanh chóng gây xôn xao trên khắp các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nhưng trái ngược với mong muốn nhận được sự đồng cảm, phần lớn người dùng internet đều lập luận chống lại cô. Họ cho rằng hành vi của cô là không thể chấp nhận được trong môi trường công sở chuyên nghiệp.

Nhiều cư dân mạng cũng đưa ra những phân tích dựa trên khía cạnh pháp lý và thực tế công việc. Một người khác bình luận chi tiết: "Luật lao động quy định rằng một công nhân làm việc tám giờ một ngày. Vì vậy, trừ đi năm giờ cho giấc ngủ trưa, thời gian ăn trưa và đi vệ sinh, bạn có chưa đầy hai giờ để ngồi trước bàn làm việc". Sự vô lý trong cách phân bổ thời gian của người phụ nữ này còn khiến một cư dân mạng khác phải thốt lên một cách châm biếm: "Chúa ơi, tôi không ngờ rằng có một ngày tôi lại ủng hộ một ông chủ". Trong khi đó, một người khác đưa ra lời khuyên mang tính giễu cợt: "Hãy đặt báo thức trước khi bạn chợp mắt vào lần tới, để bạn sẽ không bỏ lỡ thời gian tan ca".

Vụ việc tiếp tục phản ánh xu hướng các xung đột lao động có tính chất kỳ lạ thường xuyên gây chú ý tại Trung Quốc.

Không chỉ dấy lên các cuộc thảo luận về đạo đức nghề nghiệp, sự việc còn thu hút sự quan tâm từ các cơ quan truyền thông lớn về khía cạnh sức khỏe. Đài truyền hình CCTV đã đưa tin về vụ việc và cung cấp thêm những thông tin y tế quan trọng. Theo đó, khoảng thời gian tốt nhất cho một giấc ngủ trưa là không nên kéo dài quá 30 phút. Báo cáo này cũng nhấn mạnh rằng một giấc ngủ trưa kéo dài quá mức có thể làm tăng đáng kể các nguy cơ mắc phải những căn bệnh nguy hiểm, bao gồm bệnh tim, đột quỵ và gan nhiễm mỡ.

Vụ việc tại thành phố Shangqiu của Trung Quốc chỉ là một trong số rất nhiều những câu chuyện kỳ lạ xoay quanh mối quan hệ lao động tại quốc gia đông dân này. Những câu chuyện về các cuộc xung đột lao động bất thường thường xuyên xuất hiện và trở thành tiêu đề trên các trang báo lớn ở Trung Quốc. Điển hình như vào năm ngoái, một công ty hoạt động tại tỉnh phía nam Guangdong đã gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội từ phía công chúng vì áp dụng các quy định hà khắc. Công ty này đã yêu cầu nghiêm ngặt toàn bộ nhân viên của mình chỉ được phép đi vệ sinh trong các khoảng thời gian đã được quy định cụ thể, tạo ra sự bức xúc lớn trong cộng đồng người lao động.