Nói Hyun Bin là người đàn ông may mắn nhất thế gian là đúng!

Visual nữ thần làm bừng sáng không gian

Giới giải trí Hàn Quốc có không ít những cặp "trai tài gái sắc", nhưng khi nhắc đến một tổ ấm vừa viên mãn về sự nghiệp, vừa bùng nổ về nhan sắc, công chúng chỉ có một cái tên duy nhất hiện ra trong đầu: Hyun Bin và Son Ye Jin. Sau sự kiện mới nhất tại Seoul, người hâm mộ một lần nữa phải thốt lên rằng: "Hyun Bin kiếp trước chắc hẳn đã giải cứu cả ngân hà nên mới có được người vợ hoàn hảo như thế!".

Ngày 26/4 vừa qua, "quốc bảo nhan sắc" Son Ye Jin đã chính thức lộ diện tại sự kiện khai trương cửa hàng flagship ở Cheongdam-dong, quận Gangnam, Seoul. Ngay lập tức, khu phố sầm uất nhất nhì thủ đô Hàn Quốc đã trở nên vô cùng sôi động bởi sức hút không thể cưỡng lại của bà xã Hyun Bin.

Son Ye Jin diện sơ mi trắng, chân váy xanh đơn giản nhưng trẻ trung và thanh lịch. Ảnh: Allkpop

Nữ diễn viên xinh đẹp, tỏa sáng trong mọi góc nhìn. Ảnh: Allkpop

Xuất hiện sau một thời gian tập trung cho thiên chức làm mẹ, Son Ye Jin khiến toàn bộ quan khách và giới truyền thông phải ngỡ ngàng vì nhan sắc "lão hóa ngược". Cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi kết hợp cùng chân váy xanh dịu mắt. Sự tối giản này không hề làm lu mờ đi khí chất mà ngược lại, càng tôn lên vẻ ngoài tươi tắn, thanh khiết của "tình đầu quốc dân".

Máy ảnh của người hâm mộ bao vây khắp nơi, từ trong ra ngoài địa điểm tổ chức, nhưng dù ở góc chụp nào, Son Ye Jin vẫn tỏa sáng bất chấp. Ngọc nữ xứ Hàn tự nhiên tương tác, giao tiếp bằng ánh mắt qua cửa kính với những fan đứng đợi bên ngoài, tạo nên những khoảnh khắc đẹp như phim điện ảnh.

Đám đông đã có mặt từ rất sớm để chờ Son Ye Jin. Ảnh: Allkpop

Nữ diễn viên nhận được sự săn đón nhiệt tình. Ảnh: Allkpop

Đỉnh cao của sự tinh tế và khéo léo

Không chỉ đẹp, Son Ye Jin còn chứng minh mình là người phụ nữ "vừa xinh vừa khéo" - một người bạn đời lý tưởng mà bất kỳ người đàn ông nào cũng khao khát. Trong buổi trò chuyện dành cho khách VIP, cô chia sẻ về cuộc sống gần đây và những thói quen thường nhật với giọng điệu nhẹ nhàng, tự nhiên. Phong cách nói chuyện điềm đạm, tinh tế giúp cô dễ dàng kết nối với khán giả.

Đặc biệt, buổi lễ ký tặng ngay tại sự kiện càng làm tăng thêm sự gắn kết giữa nữ diễn viên và người hâm mộ. Son Ye Jin đích thân ký tặng từng chữ ký, kiên nhẫn chụp ảnh cùng người tham dự, biến một sự kiện thương mại trở thành trải nghiệm đáng nhớ đối với tất cả những ai có mặt.

Không chỉ xinh đẹp, Son Ye Jin còn vô cùng khéo léo. Ảnh: Allkpop

Xứng danh "cặp đôi quyền lực nhất xứ Hàn"

Sự hoàn hảo của Son Ye Jin tại sự kiện chính là lý do vì sao cái tên Hyun Bin lại bị "réo gọi" nhiều đến thế. Người ta ghen tị với anh không chỉ vì lấy được một mỹ nhân, mà vì lấy được một người phụ nữ vẹn toàn. Mối nhân duyên của hai ngôi sao cùng sinh năm 1982 được ví như một kịch bản phim hoàn hảo ngoài đời thực.

Sau nhiều lần hợp tác, đặc biệt là cú hích toàn cầu Hạ Cánh Nơi Anh (2019), "phản ứng hóa học" của cả hai đã bước ra khỏi màn ảnh. Ngày 1/1/2021, Dispatch chính thức "khui" tin hẹn hò, biến giấc mơ của hàng triệu fan thành sự thật.

Cặp đôi công khai hẹn hò sau Hạ Cánh Nơi Anh. Ảnh: X

Đến tháng 3/2022, "đám cưới của thế kỷ" diễn ra trong sự chúc phúc của cả châu Á. Không ồn ào, không chiêu trò, họ đến với nhau bằng sự chín chắn của những người trưởng thành. Và đến cuối tháng 11 cùng năm, cặp đôi đón chào con trai đầu lòng. Kể từ đó, Hyun Bin luôn xuất hiện với hình ảnh người đàn ông gia đình, trong khi Son Ye Jin ngày càng mặn mà và rạng rỡ hơn.

Nhìn thấy một Son Ye Jin tỏa sáng rực rỡ và tràn đầy hạnh phúc tại Cheongdam-dong, công chúng càng thêm khẳng định rằng cô đang có một cuộc sống hôn nhân cực kỳ viên mãn bên cạnh Hyun Bin. Quả thực, trong cuộc đua tìm kiếm hạnh phúc, Hyun Bin chính là "người thắng cuộc" rực rỡ nhất khi có một người vợ tuyệt vời như thế ở bên cạnh.

Hyun Bin - Son Ye Jin là "cặp đôi vàng" của showbiz. Ảnh: X

Nguồn: Allkpop