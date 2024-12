Những ứng dụng xuất sắc nhất trên App Store năm 2024, dùng thử ngay!

Mới đây, Apple vừa công bố các ứng dụng đoạt giải App Store Awards 2024, vinh danh những ứng dụng và trò chơi giúp người dùng khơi dậy khả năng sáng tạo, đạt được những cột mốc mới, cũng như trân trọng những khoảnh khắc hàng ngày bên gia đình và bạn bè.

"Chúng tôi rất vui mừng được vinh danh nhóm nhà phát triển ấn tượng này, những người đang khai thác sức mạnh của thiết bị và công nghệ của Apple để mang đến những trải nghiệm làm phong phú thêm cuộc sống của người dùng và tác động sâu sắc đến cộng đồng của họ," Tim Cook, Tổng Giám đốc Điều hành của Apple chia sẻ. "Thành tích ấn tượng của các nhà phát triển đoạt giải năm nay cho thấy khả năng sáng tạo vượt bậc có thể được khai phá thông qua các ứng dụng."

Những ứng dụng và trò chơi đoạt giải đã nêu bật cơ hội vô tận trên App Store và hệ sinh thái Apple. Kino thể hiện cuộc sống của người dùng ở góc nhìn điện ảnh thông qua các bộ lọc lấy cảm hứng từ phim và các công cụ điều khiển tiên tiến. Moises giúp các nhạc sĩ trên iPad trau dồi kỹ năng bằng các công cụ AI mạnh mẽ, và Lightroom hoạt động hiệu quả trên Mac với các tính năng chỉnh sửa ảnh đột phá. Lumy trên Apple Watch giúp người dùng theo dõi chu kỳ mặt trời và khám phá những điều kỳ diệu mỗi ngày, còn F1 TV mang đến trải nghiệm xem đua xe sống động cho người hâm mộ ngay tại nhà.

Ứng dụng cho iPhone của năm: Kino do Lux Optics Inc. thiết kế với các bộ lọc và công cụ quay video lấy cảm hứng từ điện ảnh.

Ứng dụng cho iPad của năm: Moises của Moises Systems Inc. hỗ trợ nhạc sĩ trau dồi kỹ năng bằng công nghệ AI.

Ứng dụng cho Mac của năm: Adobe Lightroom của Adobe Inc. mang đến các tính năng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp cho người dùng Mac.

Ứng dụng cho Apple Watch của năm: Lumy, do Raja V thiết kế. Đây là ứng dụng giúp bạn theo dõi mặt trời. Có nhiều cách để khai thác ứng dụng này. Nếu bạn là một người muốn chụp những bức ảnh hoàng hôn hay bình minh đẹp, hãy tải xuống ứng dụng Lumy.

Trò chơi của năm: AFK Journey (Farlight Games) với lối chơi chiến thuật hấp dẫn trên iPhone.

Ứng dụng cho Apple TV của năm: F1 TV, do Formula One Digital Media Limited thiết kế.

Ứng dụng đoạt giải Tác động Văn hóa

Ngoài việc vinh danh những ứng dụng và trò chơi trên thiết bị Apple, Biên tập viên App Store cũng chọn ra 6 ứng dụng đoạt giải Tác động Văn hóa nhằm công nhận tác động lâu dài mà các ứng dụng và trò chơi này đã mang lại trong cuộc sống của người dùng cũng như cộng đồng. Những ứng dụng đoạt giải năm nay đã giúp người dùng khơi dậy trí tò mò, thúc đẩy mối liên kết giữa gia đình và bạn bè, đồng thời tạo nên một thế giới dễ tiếp cận hơn.

Oko: Oko kết hợp giữa sự đổi mới và tính đơn giản nhằm giúp người dùng khiếm thị hoặc có thị lực kém tự tin di chuyển trên đường phố.

EF Hello: Trên nền tảng sức mạnh của AI, EF Hello tích hợp phương pháp học tập có hệ thống để hỗ trợ người học ngôn ngữ ở mọi trình độ, giúp họ nâng cao kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt hơn với thế giới xung quanh.

DailyArt: Bằng cách tạo cầu nối giữa người dùng và các tác phẩm nghệ thuật đặc biệt qua nhiều thế kỷ và phong trào, DailyArt giúp thúc đẩy sự tò mò và tính hiếu kỳ của người dùng.

NYT Games: Nhằm mang đến một khởi đầu tuyệt vời cho ngày mới, NYT Games tạo mối liên kết với gia đình và bạn bè qua nhiều thế hệ với đa dạng các trò chơi hàng ngày thú vị đơn giản.

The Wreck do The Pixel Hunt thiết kế: Với những cảnh quay điện ảnh và cốt truyện mang tính tương tác, The Wreck thể hiện sự đấu tranh nội tâm của nhân vật khi đối mặt với biến cố.

Do You Really Want to Know 2 do Gamtropy Co., Ltd. thiết kế: Do You Really Want to Know 2 khám phá những sắc thái trong cuộc sống của người nhiễm HIV, mang đến cho người dùng các nguồn lực tại địa phương cũng như tài liệu mang tính giáo dục để dẫn dắt các cuộc trò chuyện với gia đình và bạn bè.