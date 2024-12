Apple có nâng cấp xịn cho người dùng: Music Radio thêm 3 đài hoàn toàn mới, phát trực tiếp trên toàn cầu

Apple Music là dịch vụ truyền phát nhạc và video nổi tiếng được phát triển bởi Apple. Người dùng chọn nhạc để truyền phát đến thiết bị của họ theo yêu cầu hoặc họ có thể nghe danh sách nhạc được quản lý hiện có. Dịch vụ này cũng bao gồm đài phát thanh Apple Music 1 (trước đây là Beats 1), Apple Music Hits và Apple Music Country phát sóng trực tiếp tới hơn 100 quốc gia, 24 giờ một ngày.

Mới đây, Apple lại tiếp tục ra mắt 3 đài phát radio mới, phát trực tiếp toàn cầu trên Apple Music. Người dùng các sản phẩm Apple nói riêng và fan hâm mộ âm nhạc trên toàn thế giới hiện có thể nghe các đài phát Apple Música Uno, Apple Music Club và Apple Music Chill có người dẫn chương trình trực tiếp mà không tốn phí và không cần đăng ký, trên Apple Music Radio.

Apple Music ra mắt ba đài phát radio mới: Apple Música Uno, Apple Music Club và Apple Music Chill.

“Apple Music Radio là trọng tâm trong dịch vụ của chúng tôi, đại diện cho sự giao thoa giữa giọng nói đặc biệt của con người và sự tuyển chọn với công nghệ tiên tiến giúp định hình và tạo ảnh hưởng đến văn hóa,” Oliver Schusser, Phó Chủ tịch phụ trách mảng Âm nhạc, Thể thao và Beats của Apple chia sẻ. “Chúng tôi dành rất nhiều thời gian và công sức để đảm bảo rằng các đài phát radio mới này thực sự phù hợp với thị hiếu, được tuyển chọn kỹ lưỡng và được dẫn dắt bởi một số nhà bình luận âm nhạc hàng đầu thế giới với các chương trình độc đáo mà chúng tôi biết các thính giả của mình sẽ yêu thích.“

Kể từ khi ra mắt vào năm 2015, Apple Music Radio từng đoạt giải thưởng đã trở thành nơi quy tụ những chương trình độc quyền của các chuyên gia âm nhạc hàng đầu cũng như nội dung mà những người yêu âm nhạc không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác – từ các cuộc phỏng vấn với những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới thuộc mọi thể loại âm nhạc, cho đến các chương trình do chính các nghệ sĩ dẫn dắt và định hướng.

“Âm nhạc vô cùng quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta, và Apple Music Radio mang lại cho bạn cảm giác âm nhạc luôn luôn ở đó vì bạn, luôn được bật và sẵn sàng chờ bạn thưởng thức,” Zane Lowe, Giám đốc Sáng tạo Toàn cầu của Apple Music kiêm người dẫn chương trình chính của Apple Music 1 chia sẻ. “Trong thế giới AI và thuật toán, Apple Music Radio là một dịch vụ trực tiếp. Đây là một sự kiện chung và có sự tham gia của người thật, và tôi rất vui mừng khi được mở rộng trải nghiệm đó cho các bạn thính giả trên toàn thế giới với ba đài phát mới.”

Apple Música Uno

Apple Música Uno là đài radio thể hiện rõ sự phong phú về phong cách đa dạng trong dòng nhạc Latin trên toàn thế giới. Đài phát này sẽ luôn tập trung vào âm nhạc, cụ thể là những bài hát mới, đang thịnh hành và văn hóa không ngừng biến đổi – từ Música Mexicana và reggaetón, cho đến nhạc tropical, pop Latin,... Siêu sao nhạc Latin Becky G là người dẫn chương trình chính của đài, và các ngôi sao khác bao gồm Rauw Alejandro và Grupo Frontera sẽ dẫn các chương trình đặc biệt của riêng họ.

Siêu sao nhạc Latin Becky G là người dẫn chương trình chính cho Apple Música Uno.

Họ là hai phát thanh viên nổi tiếng rất đam mê âm nhạc và mong muốn tạo cầu nối giữa các nền văn hóa để tạo cảm hứng và năng lượng cho toàn bộ đài phát. Mỗi người sẽ dẫn chương trình playlist hàng đầu của riêng mình năm ngày một tuần, trong đó Sicairos dẫn chương trình La Oficial Radio và Lechero sẽ dẫn chương trình ¡Dale Play! Radio. Các chương trình khác sẽ bao gồm Puro Pop Radio, chương trình dựa trên playlist được yêu thích cùng tên, trong khi chương trình cuối tuần sẽ lấy cảm hứng từ Cumbia Pa’ La Fiesta, Canciones Caras và Por Siempre Hits.

Bài hát đầu tiên được phát trên Apple Música Uno sẽ là ca khúc mới phát hành của Bad Bunny mang tên “EL CLúB.” Các nghệ sĩ sẽ thường xuyên chia sẻ thông tin phân tích từng ca khúc trong album của riêng họ, cũng như thông tin về những bài hát gần đây đã truyền cho họ nhiều cảm hứng nhất. Những ngôi sao tài năng lên sóng trực tiếp sẽ nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Rauw Alejandro sẽ dẫn một chương trình đặc biệt trên Apple Música Uno.

“Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi có chương trình radio Apple Music của riêng mình và giữ vai trò dẫn chương trình của đài Apple Música Uno, nơi tôi có thể tuyển chọn một số bản nhạc mà tôi yêu thích và chia sẻ những trải nghiệm của mình với người hâm mộ,” Becky G chia sẻ. “Khi lớn lên, tôi thường xem và nghe các chương trình âm nhạc đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều, và tôi luôn kính phục các nghệ sĩ đi trước. Giờ đây, nhiều năm sau, tôi không thể tin được rằng mình có chương trình của riêng mình và hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những người khác theo cách tương tự. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ lắng nghe, cùng cười với chúng tôi, thưởng thức những bài hát hay, khám phá những bản nhạc mới mà họ chưa từng nghe trước đây cũng như được truyền cảm hứng khi kết thúc chương trình.”

Apple Music Club

Apple Music Club là nơi quy tụ những người yêu thích nhạc dance, nhạc điện tử, và văn hóa club. Tuy nhiên, chương trình này cũng bao gồm nhiều nội dung khác. Cho dù ở Berlin hay Brooklyn, London hay Tokyo, mọi bữa tiệc hay câu lạc bộ đêm đều phải kết thúc vào một thời điểm nào đó, nhưng trên Apple Music Club thì không như vậy.

Tim Sweeney và NAINA sẽ đóng vai trò là người dẫn dắt, tạo ra bối cảnh cho từng bản phối, bao gồm toàn bộ âm phổ, từ nhạc dành cho lễ hội đến nhạc underground — tất cả đều luôn có sẵn dưới dạng DJ Mixes trên Apple Music.

Với Apple Music Club, các bản phối từ những DJ và sàn nhảy luôn đón đầu xu hướng và nổi tiếng nhất thế giới sẽ được tuyển chọn kỹ lưỡng thành một chương trình âm nhạc sống động và được phát suốt ngày đêm, vào tất cả các ngày trong năm.

Các bản phối mới, độc quyền từ các nghệ sĩ cũng như DJ nhạc dance và nhạc điện tử hàng đầu, trong đó có FKA twigs sẽ ra mắt trên Apple Music Club.

Các bản phối mới, độc quyền từ các nghệ sĩ cũng như DJ nhạc dance và nhạc điện tử hàng đầu, trong đó có Jamie xx sẽ ra mắt trên Apple Music Club.

Để bắt đầu bữa tiệc bất tận, Sweeney sẽ chơi bản nhạc đặc trưng dành cho club mang tên “Big Fun” của ban nhạc biểu diễn thể loại nhạc dance điện tử nổi tiếng Inner City. Các bản phối mới, độc quyền từ Honey Dijon, Jamie xx, FKA twigs và Nia Archives cũng đã được xác nhận sẽ có trong chương trình, bên cạnh các bản phối do đội ngũ Apple Music tuyển chọn bao gồm Circoloco, Tomorrowland, The Warehouse Project, fabric, Hï Ibiza, Stone Island Sound, v.v.

“Chương trình của tôi sẽ phát các bản nhạc được thu âm từ The Floor, một club mà tôi đã mở trong 10 ngày tại London vào tháng 5 năm 2024,” Jamie xx chia sẻ. “Tôi đã mời tất cả bạn bè và cộng sự của mình đến chơi nhạc cùng tôi. Một số DJ và nghệ sĩ mà tôi yêu thích đã góp mặt trong các bản phối này, do đó tôi vô cùng biết ơn họ và tôi rất vui khi có thể phát tất cả các bản phối này cho các bạn thính giả thưởng thức trên Apple Music.”

Apple Music Chill

Apple Music Chill là một lối thoát, một nơi ẩn náu, một thánh địa của âm thanh – nơi các thính giả có thể tìm đến để giải trí trong cả ngày. Đây là một đài phát radio giúp ổn định tâm trạng của bạn bằng âm nhạc. Chương trình sẽ liên tục phát các bài hát mang âm điệu thư giãn thuộc nhiều thể loại, xen kẽ với những khoảnh khắc chú tâm nhằm nhắc nhở thính giả dành thời gian để cân bằng cảm xúc và bình tĩnh hơn. Mục đích là mang đến sự thư giãn thông qua những bài hát do chuyên gia tuyển chọn, một nơi luôn mang lại cảm giác thoải mái cho thính giả bất cứ lúc nào.

Apple Music Chill sẽ bắt đầu với buổi ra mắt độc quyền bản thu âm mới của Beck cho ca khúc "Be Here Now" của George Harrison, đây là bài hát đầu tiên được phát trên đài. Thính giả cũng sẽ nhận thấy chất giọng êm ái của những người có tầm ảnh hưởng lớn và sâu sắc như Brian Eno, Stephan Moccio và Zane Lowe đang khéo léo dẫn dắt họ qua những câu chuyện về sự bình tĩnh và hạnh phúc trong các chương trình do họ dẫn. Ngoài ra, Sabi của Apple Music cũng sẽ đóng vai trò là người dẫn dắt của đài trong cả tuần.

Trên Apple Music Chill, thính giả sẽ được nghe những câu chuyện về sự bình tĩnh và hạnh phúc từ người tạo xu hướng Stephan Moccio và những người khác trong các chương trình do chính họ dẫn.

“Trong suốt quãng thời gian nghe nhạc, những âm điệu chậm hơn, êm dịu hơn và bí ẩn hơn đã thu hút tôi,” Eno chia sẻ. “Chương trình radio của tôi mang đến cho tôi cơ hội chia sẻ với mọi người một số điều tôi đã nhận thấy trong âm nhạc.”

Radio có một mục riêng biệt trên toàn bộ hệ sinh thái Apple Music. Các thính giả của Apple Music có thể tìm thấy tab Radio vừa được cập nhật, qua đó giúp họ khám phá các cuộc phỏng vấn và chương trình do nghệ sĩ dẫn trên tất cả các đài dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trong thập kỷ qua, các phòng thu hiện đại của Apple Music Radio tại Los Angeles, New York, Nashville, London, Paris và Berlin đã trở thành điểm đến chính và luôn hoan nghênh các nghệ sĩ đã thành danh cũng như nghệ sĩ mới nổi trên toàn thế giới phát hành bài hát mới, thông báo tin tức nóng hổi và trò chuyện trực tiếp với người hâm mộ.

Người dùng có thể thưởng thức Apple Music Radio ở mọi nơi khi họ nghe Apple Music, bao gồm iPhone, iPad, CarPlay, Apple Watch, Apple TV, Mac, HomePod và trên web tại music.apple.com/vn. Họ cũng có thể yêu cầu Siri phát Apple Música Uno, Apple Music Club và Apple Music Chill, bên cạnh Apple Music 1, Apple Music Hits và Apple Music Country.