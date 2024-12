Apple Music Replay trở lại: Âm nhạc của bạn trong năm 2024 có gì?

Đến hẹn lại lên, Apple Music Replay được nhiều người dùng mong đợi đã chính thức xuất hiện với những tính năng và thông tin chi tiết mới, hiện có sẵn trong ứng dụng Apple Music.

Phát Lại Âm Nhạc Cá Nhân Hóa Của Bạn

Giờ đây, người dùng Apple Music trên toàn cầu có thể nhìn lại năm 2024 của mình qua các bài hát, nghệ sĩ và album được phát nhiều nhất. Năm nay, người dùng có thể trải nghiệm trực tiếp trên ứng dụng Apple Music, khám phá thông tin nghe nhạc mở rộng và chia sẻ video từ bản tóm tắt cá nhân của mình.

Người dùng iPhone với hệ điều hành iOS 18.1 trở lên có thể truy cập Replay 2024 ngay từ các tab Trang chủ, Mới và Tìm Kiếm trong ứng dụng Apple Music.

Người dùng phiên bản iOS cũ hơn vẫn có thể trải nghiệm thông qua microsite trên thiết bị di động hoặc máy tính, tại địa chỉ replay.music.apple.com. Tất cả thông tin chi tiết từ Replay* đều được tối ưu hóa để chia sẻ với gia đình, bạn bè qua mạng xã hội hoặc các nền tảng nhắn tin.

Các thông tin nghe nhạc mở rộng trong Replay 2024 bao gồm:

- Top 100, 500, 1000 Listeners: Mở rộng từ danh sách Top 100 người nghe của các năm trước, giờ đây người dùng có thể biết mình có nằm trong Top 500 hoặc Top 1000 người nghe của nghệ sĩ hoặc thể loại yêu thích hay không.

- Listening Streaks: Khám phá số ngày liên tiếp dài nhất mà người dùng đã nghe nhạc trên Apple Music.

- Replay By Month: Nhìn lại cả năm 2024 qua từng tháng với bài hát, nghệ sĩ và album xếp #1 của người dùng trong mỗi tháng.

- Top Artist Streak: Tìm hiểu xem người dùng có phải là fan trung thành không bằng cách xem chuỗi nghệ sĩ yêu thích nhất - được ghi nhận nếu họ có nghệ sĩ xếp #1 liên tiếp trong nhiều tháng.

- Date of First Play: Người hâm mộ có thể khám phá ngày đầu tiên họ nghe top bài hát, nghệ sĩ, và album yêu thích trong năm nay.

Người hâm mộ có thể nghe lại tất cả các bài hát được phát nhiều nhất năm 2024 qua danh sách phát Replay 2024 mix. Bạn cũng có thể khám phá lại các bài hát hàng đầu của những năm trước với series Replay mix, áp dụng cho tất cả các năm mà họ là người đăng ký đủ điều kiện của Apple Music.

Ngoài ra, người dùng có thể xem lại các nội dung nổi bật của các tháng và năm trước trong kho lưu trữ thông tin chi tiết Replay.

Apple Music Replay có sẵn quanh năm với các thông tin hàng tháng và sẽ tiếp tục cập nhật đến cuối năm, để người yêu âm nhạc có thể tiếp tục nghe, khám phá và chia sẻ suốt cả năm.

Replay Dành Cho Nghệ Sĩ Hoàn Toàn Mới

Năm nay, Apple Music mang đến một điểm mới: Các nghệ sĩ giờ đây có thể kỷ niệm năm hoạt động âm nhạc của mình với Replay trên Apple Music Dành Cho Nghệ Sĩ. Tính năng này có sẵn trên bảng điều khiển của Apple Music Dành Cho Nghệ Sĩ, cho phép nghệ sĩ chia sẻ các thông tin để đánh dấu một năm đáng nhớ.

Thông tin chi tiết bao gồm:

- Total Minutes: Tổng số phút người dùng Apple Music đã nghe nhạc của nghệ sĩ trong năm 2024.

- Total Listeners: Tổng số người dùng Apple Music đã nghe nhạc của nghệ sĩ trong năm 2024.

- Top Cities: Các thành phố có lượng nghe nhạc của nghệ sĩ nhiều nhất.

- Top Shazam: Bài hát được tìm kiếm nhiều nhất qua Shazam trong năm nay.

Tất cả các nghệ sĩ đủ điều kiện có tài khoản Apple Music Dành Cho Nghệ Sĩ đều có thể truy cập thông tin từ Replay. Họ có thể tải xuống và chia sẻ cả video lẫn hình ảnh của các thông tin này thông qua ứng dụng Apple Music Dành Cho Nghệ Sĩ trên iOS hoặc web.

Apple Music, Dành Cho Bạn

Trải nghiệm Replay 2024 hoàn toàn mới hoàn thiện toàn bộ bộ tính năng dành cho người dùng, có sẵn trên Apple Music — từ danh sách phát và trạm phát được cá nhân hóa, đến Collaborative Playlists và Apple Music Sing.

- Collaborative Playlists cho phép người dùng cùng nhau tạo và chỉnh sửa danh sách phát, cũng như tương tác với các bài hát bằng biểu tượng cảm xúc. Người dùng Apple Music có thể mời gia đình và bạn bè tham gia chọn, chỉnh sửa bài hát, thậm chí thêm phản ứng bằng emoji cho từng bài.

- Discovery Station mang đến một đài phát nhạc cá nhân hóa, chọn lọc những bài hát phù hợp nhất từ hơn 100 triệu bài hát trong thư viện Apple Music. Đài phát này liên tục cập nhật để mang đến dòng nhạc bất tận mà bạn yêu thích. Khi gu âm nhạc của bạn thay đổi, Trạm Khám Phá cũng sẽ thay đổi theo. Đặc biệt, đài này chỉ phát những bài hát mới với bạn, từ các nghệ sĩ quen thuộc và mới mẻ, và không lặp lại bài hát nào.

- Made For You là một không gian của các danh sách phát cá nhân hóa hàng ngày, bao gồm cả Heavy Rotation Mix mới được thêm vào, với những bài hát bạn nghe liên tục gần đây. Heavy Rotation Mix được cập nhật hàng ngày và tạo ra một danh sách phát theo đúng thói quen nghe nhạc gần đây của bạn; càng nghe nhiều, danh sách phát của bạn càng thay đổi và phát triển. Đây là cách dễ nhất để trở lại với những ca khúc bạn muốn nghe đi nghe lại gần đây. Đây là một danh sách phát được bổ sung vào bộ sưu tập các danh sách phát cá nhân hóa bao gồm: New Music Mix, Favorites Mix, Friends Mix, Chill Mix, Get Up! Mix.

- Apple Music Sing biến việc hát theo những bài hát yêu thích trở nên thú vị hơn với khả năng điều chỉnh và lời bài hát hiển thị theo thời gian thực. Tính năng này cung cấp nhiều chế độ hiển thị lời, giúp người dùng hát chính, song ca, hát bè, và hơn thế nữa – tất cả đều tích hợp vào trải nghiệm hiển thị lời bài hát đỉnh cao của Apple Music. Với thư viện không ngừng mở rộng gồm hàng chục triệu bài hát dễ hát theo, Apple Music Sing giúp mọi người tham gia dễ dàng và vui vẻ, bất kể ở đâu và bất kỳ lúc nào.