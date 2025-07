Thấy thông tin quê quán của mình trên VNeID bị sai do địa phương sáp nhập, công dân lưu ý điều sau để tránh mất tiền oan

Theo đó, hiện nay Công dân mở app VNeID sẽ thấy dữ liệu (đặc biệt liên quan đến địa giới hành chính) sẽ có nhiều sai lệch do Bộ Công an đang thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính mới (vì việc cập nhật chưa hoàn thành). Việc cập nhật dữ liệu Bộ Công an đang tiến hành và dữ liệu chính xác sẽ sớm hiển thị.

Tuy nhiên, lợi dụng tình hình này, theo Công an tỉnh Lai Châu, gần đây xuất hiện các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm lừa đảo công dân. Các đối tượng này thường mạo danh cán bộ Công an hoặc cơ quan chức năng, liên hệ với người dân qua điện thoại hoặc các nền tảng mạng xã hội (như Zalo, Facebook,...) để hướng dẫn "cập nhật" thông tin về quê quán, địa chỉ cư trú trên ứng dụng VNeID.

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng lừa đảo là yêu cầu công dân cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm, mã xác thực OTP, hoặc thậm chí là yêu cầu cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc (có thể chứa mã độc) với mục đích cuối cùng là chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và tài sản của nạn nhân.

Việc cập nhật thông tin theo địa giới hành chính mới nơi hộ khẩu, nơi đăng ký khai sinh, quê quán trên app VNeID là do Bộ công an sẽ cập nhật cho người dân. Do đó, tất cả số điện thoại lạ gọi đến yêu cầu người dân cập nhật, gửi đường link lạ thì đều là các đối tượng lừa đảo lợi dụng việc sáp nhập các tỉnh thành để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả các hành vi lừa đảo này, Công an tỉnh Lai Châu đề nghị toàn thể Nhân dân lưu ý các nội dung sau:

1. Quy trình cập nhật thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID sau sáp nhập đơn vị hành chính:

Việc cập nhật thông tin về quê quán, địa chỉ cư trú trên ứng dụng VNeID là quy trình hoàn toàn TỰ ĐỘNG.

Khi thông tin cư trú của công dân có sự thay đổi (bao gồm cả thay đổi do việc sáp nhập đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính, hoặc các biến động khác về thường trú, tạm trú) và đã được cơ quan Công an có thẩm quyền cập nhật vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu này sẽ tự động được đồng bộ và hiển thị chính xác trên ứng dụng VNeID của công dân.

Công dân TUYỆT ĐỐI KHÔNG CẦN thực hiện bất kỳ thao tác nào theo hướng dẫn của người lạ, không cần truy cập vào các đường dẫn (link) lạ, hoặc cài đặt thêm bất kỳ ứng dụng bên ngoài nào để cập nhật thông tin này.

2. Nâng cao cảnh giác và phòng chống tội phạm lừa đảo:

Không thực hiện theo hướng dẫn của người lạ: Tuyệt đối không làm theo các yêu cầu từ các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, hoặc cuộc gọi video từ các số điện thoại không rõ nguồn gốc, đặc biệt là khi các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu cập nhật thông tin VNeID hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân.

Không cung cấp thông tin cá nhân: Tuyệt đối không cung cấp các thông tin nhạy cảm như số Căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu đăng nhập VNeID, hoặc bất kỳ thông tin cá nhân, tài chính nào cho bất kỳ ai không phải là cán bộ Công an đang thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở cơ quan.

Không truy cập link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc: Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hoặc các ứng dụng mạng xã hội; không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc theo yêu cầu của đối tượng xấu, bởi chúng có thể chứa mã độc nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị hoặc đánh cắp dữ liệu.

Chủ động liên hệ cơ quan Công an: Khi có bất kỳ nghi vấn nào về các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến VNeID hoặc thông tin cư trú, đề nghị Nhân dân liên hệ ngay với cơ quan Công an gần nhất để được xác minh, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Công an tỉnh Lai Châu đề nghị toàn thể Nhân dân, đặc biệt là những người sinh sống và làm việc tại các địa bàn đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Đăng hình chụp màn hình giao diện VNeID không cẩn thận sẽ lộ thông tin

Bên cạnh việc cảnh giác với các đối tượng lợi dụng việc sáp nhập các tỉnh thành phố để thực hiện hành vi lừa đảo, theo Công an phường tỉnh Lâm Đồng, hiện nay xuất hiện tình trạng một số người dân đăng lên các nền tảng mạng xã hội dữ liệu cá nhân đã được cập nhật trên ứng dụng VNeID. Trên mạng xã hội, không ít chủ tài khoản đã chụp màn hình giao diện VNeID có đầy đủ nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, số điện thoại đăng ký căn cước công dân (CCCD), ngày cấp, đặc điểm nhận dạng...

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia an ninh mạng đã cảnh báo việc làm trên có thể vô tình cung cấp thông tin chi tiết cho những đối tượng xấu đang muốn tìm dữ liệu cá nhân của công dân. Với công nghệ hiện nay, từ những dữ liệu mà người dân đăng tải trên mạng, các đối tượng có thể sử dụng công nghệ để xây dựng hồ sơ cá nhân, phục vụ cho việc giả mạo, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hoặc mạo danh làm các giấy tờ giả. Vì vậy người dân không nên đăng tải thông tin chi tiết dữ liệu cá nhân lên các trang mạng xã hội.