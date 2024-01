Những nữ nghệ sĩ solo "chiếm sóng" K-Pop đầu năm 2024

Choi Yena

(Ảnh: Yuehua Entertainment)

​Cựu thành viên của nhóm nhạc dự án đình đám một thời IZ*ONE khiến khán giả vô cùng tò mò khi cô trở lại sau 7 tháng gián đoạn. Trong tháng 1 này, Yena cho ra mắt mini album thứ 3 mang tên GOOD MORNING. Album mới được cho là sẽ đánh dấu một cột mốc mới của nữ thần tượng với tư duy âm nhạc trưởng thành hơn kèm theo đó là "nội tâm đích thực".

Ngoài ra, công ty quản lý Yuehua Entertainment cũng mô tả ca khúc chủ đề là "sự kết hợp giữa lời bài hát lạc quan và âm thanh tượng trưng cho một buổi sáng tươi đẹp sau những khoảnh khắc đen tối". Cũng theo công ty quản lý, ca khúc này được Choi Yena tham gia sáng tác, thể hiện kỹ năng của bản thân.

Còn nhớ vào tháng 6/2023, thành viên IZ*ONE đã phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích khi cho ra mắt ca khúc Hate Rodrigo, bị cáo buộc là thiếu tôn trọng tới ngôi sao nhạc pop người Mỹ Olivia Rodrigo. Với album mới sắp tới, khán giả tò mò liệu những sản phẩm âm nhạc này có thể giúp cô vượt qua những tranh cãi trong quá khứ hay không.

Lee Hi

(Ảnh: AOMG)

Ca sĩ nổi tiếng Lee Hi cũng chuẩn bị cho việc phát hành ca khúc mới mang tên My Beloved sau sự hợp tác với Sung Si Kyung vào tháng trước với Alley.

Ca khúc mới được mô tả là một sự giới thiệu tới "giọng hát đơn giản nhưng trữ tình" của Lee Hi. Ngoài ra, My Beloved cũng được cho là mang nội dung kết nối với chủ đề của bản ballad Alley trước đó.

Thực tế, Alley đánh dấu sự trở lại của Lee Hi trên chặng đua âm nhạc K-Pop sau hai năm gián đoạn. Việc tiếp tục phát hành ca khúc mới chỉ trong vòng một tháng cho thấy nữ ca sĩ đã hoàn toàn sẵn sàng cho nhiều hoạt động hơn nữa trong ngành giải trí.

Solar (MAMAMOO)

(Ảnh: RBW Entertainment)

Solar - thành viên nhóm nhạc nữ đình đám MAMAMOO - thông báo chuẩn bị hồi sinh series Solar Emotion của mình sau hơn 5 tháng tạm dừng. Đây là series của riêng Solar nhằm tái hiện lại các bản hit cổ điển của Hàn Quốc với phong cách của riêng nữ thần tượng.

Theo thông báo, bản phát hành sắp tới của series âm nhạc này sẽ bao gồm phiên bản Love Has Gone từng "làm mưa làm gió" vào năm 1991 do Kim Kwang Seok thể hiện.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2014 dưới sự quản lý của RBW Entertainment, MAMAMOO đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ kỹ năng thanh nhạc tốt cùng những ca khúc đậm chất riêng. Trong đó, Solar nhận được nhiều lời "có cánh", đặc biệt là với lần hợp tác trong nhóm nhỏ MAMAMOO+ với thành viên Moonbyul vào tháng 8/2023.

Seola (WJSN)

(Ảnh: Starship Entertaiment)

Mặc dù đã ra mắt cùng WJSN trong 8 năm nhưng 23/1 tới sẽ đánh dấu lần đầu tiên Seola cho ra mắt đĩa đơn solo đầu tay mang tên INSIDE OUT. Ngoài ra, Seola cũng là thành viên đầu tiên của WJSN ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo.

Ca khúc mới của Seola được khán giả kỳ vọng cao do nữ thần tượng đảm nhận vai trò giọng ca chính trong nhóm. Ngôi sao sinh năm 1994 cũng thể hiện tài năng đa tài khi tích cực đóng góp và quá trình sáng tác nhạc cho MAMAMOO, ngoài ra cô cũng là thành viên trong nhóm nhỏ The Black cùng các thành viên khác EXY, Bona và Eunseo vào năm 2021.