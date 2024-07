Những người sở hữu 7 đặc điểm này nên niềng răng càng sớm càng tốt

Có câu “cái răng cái tóc là góc con người” quả không sai. Vì vậy ai cũng muốn sở hữu một hàm răng đều tăm tắp, trắng khỏe, nụ cười đẹp. Chưa kể, một hàm răng đều và khỏe, chuẩn khớp cắn còn giúp cho việc ăn nhai dễ dàng, vệ sinh răng miệng hiệu quả và giọng nói hay hơn, biểu cảm khuôn mặt đa dạng hơn.

Tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng may mắn có được hàm răng đẹp. Ths.BSNT Răng hàm mặt Phí Quỳnh Hương cho biết, có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hàm răng của mỗi người. Trong đó, di truyền quyết định phần lớn cấu trúc răng nguyên bản, tiếp đến là lối sống như vệ sinh răng miệng, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi tác động trực tiếp tới hình thái và sức khỏe răng miệng. Hàm răng cũng thay đổi rất nhiều thông qua quá trình thay răng sữa, can thiệp nha khoa hay chấn thương, các bệnh lý liên quan.

Ths.BSNT Phí Quỳnh Hương tốt nghiệp Thạc sĩ Răng hàm mặt Đại học Y Hà Nội, hiện đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

May mắn là với sự tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ, chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục mọi khuyết điểm về hàm răng của mình. Bác sĩ Quỳnh Hương đã liệt kê ra 7 trường hợp nên niềng răng (chỉnh nha) để sở hữu hàm răng đều, khỏe và đẹp hơn, đó là:

1. Răng khấp khểnh

Răng khấp khểnh là trạng thái răng mọc không đều, răng mọc lệch, không sắp xếp theo trật tự trên khung hàm. Bao gồm răng mọc chen chúc nhau, răng khấp khểnh hoặc chìa ra, thụt vào (bao gồm cả “răng khểnh”) hay các răng mọc chồng lên nhau.

2. Khớp cắn sâu

Khớp cắn sâu chỉ tình trạng răng cửa hàm trên che phủ quá nhiều các răng cửa hàm dưới khi tiếp xúc hai hàm (>25% chiều cao răng cửa dưới). Điều đó thường khiến cằm bị ngắn đi đáng kể, gương mặt thiếu cân đối, hài hòa.

3. Khớp cắn hở

Khớp cắn hở có đặc điểm răng hai hàm không cắn chạm nhau, có thể ở vùng răng cửa hoặc vùng răng hàm. Khớp cắn hở hình thành có thể do các thói quen xấu từ nhỏ như mút ngón tay, đẩy lưỡi, thở miệng.. ảnh hưởng đến thẩm mỹ, ăn nhai khó khăn, nói ngọng và nhiều hậu quả tiêu cực khác.

4. Răng hô

Răng hô (vẩu) là một dạng sai lệch phổ biến với một vài răng hoặc cả hàm trên mọc chìa ra ngoài nhiều hơn so với hàm dưới. Tình trạng này có thể do xương hàm hô hoặc do răng và được can thiệp bằng niềng răng hoặc phẫu thuật hàm hay kết hợp cả hai.

Các răng chìa ra trước nhiều thường dễ bị chấn thương răng hơn. Răng hô còn có xu hướng tăng dần theo thời gian, càng làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ mặt nghiêng nhiều hơn.

Một số trường hợp cần phải niềng răng để cải thiện chức năng và ngoại hình (Ảnh minh họa)

5. Răng thưa, hở kẽ

Răng thưa là tình trạng có khe thưa lớn giữa các răng cửa, các răng không tiếp xúc nhau dẫn đến giắt thức ăn nhiều, kém thẩm mỹ và dễ bị yếu, lung lay theo thời gian. Đi kèm với răng thưa có thể gặp phanh môi, phanh lưỡi bám thấp, lưỡi to…

6. Răng móm, mặt lưỡi cày

Răng móm là tình trạng răng hàm dưới nhô ra phía trước so với hàm trên, làm cằm của chúng ta nhô ra trước khuôn mặt “lưỡi cày” rất mất hài hòa, kém duyên. Nguyên nhân thường là do hàm dưới phát triển quá mức, hàm trên phát triển chậm hơn hoặc cả hai.

7. Một số trường hợp khác

Có những trường hợp mọc thiếu răng hoặc mất răng do chấn thương, bệnh lý, nhổ răng… gây ảnh hưởng tới cả chức năng ăn nhai, phát âm và thẩm mỹ. Đặc biệt, khi một hoặc nhiều răng bị mất, các răng còn lại có thể bị dịch chuyển sang vị trí khác dẫn tới xô lệch, sai khớp cắn, mất thêm răng, sâu răng, bệnh nha chu… Lúc này có thể điều trị niềng răng kéo đóng khoảng hoặc kết hợp liên chuyên khoa niềng răng và trồng răng để khớp cắn ăn nhai tốt nhất.

Để biết trường hợp của mình nên niềng răng hay không và niềng phương pháp nào phù hợp nhất, hãy sớm thăm khám cùng bác sĩ

Điều quan trọng là bạn nên thăm khám sớm để được bác sĩ đánh giá tình trạng răng miệng, sức khỏe có nên thực hiện hay không và niềng răng bằng phương pháp nào phù hợp nhất.