Những mỹ nhân "một bước thành sao" nhờ thay đổi kiểu tóc

Sự nổi tiếng và thành công đến với diễn viên đôi khi là cái duyên khó đoán trước. Đã có không ít mỹ nhân Hollywood bất ngờ trở thành ngôi sao được săn đón chỉ nhờ thay đổi kiểu tóc của mình. Có thể là màu sắc, có thể chỉ là vài ba đường "tỉa tót", song chính yếu tố này đã mang họ lên đến đỉnh cao của sự nghiệp.

Dakota Johnson

Thời còn tham gia những dự án đầu tay như The Social Network, 21 Jump Street... Dakota Johnson hoàn toàn nhạt nhòa, không ghi dấu ấn vì không hợp với kiểu tóc vàng óng. Mãi cho đến khi đóng nữ chính 50 Sắc Thái, Johnson phải nhuộm tóc nâu và để mái nhằm phù hợp với tạo hình gốc của nhân vật Anastasia Steele.

Hóa ra chính màn "chỉnh trang" này đã giúp Dakota Johnson được yêu thích, trở thành ngôi sao bước ra từ loạt phim. Có lẽ vì biết rõ kiểu tóc này có tính "phong thủy" mà Dakota Johnson đã giữ nó cho đến hiện tại.

Kristen Stewart

Trước khi trở thành cô nàng Bella tóc nâu trong Twilight và trở nên nổi tiếng rộng khắp, Kristen Stewart là một cô gái tóc vàng chính hiệu. Thời điểm còn là sao nhí và thiếu niên, Stewart vẫn để màu tóc này cho đến khi nhận ra có lẽ sự nghiệp của bản thân cần sự thay đổi lớn. Thế là Stewart nhuộm tóc nâu, để nó vài năm trong thời điểm sự nghiệp thăng hoa và sau đó có nhiều lúc đổi lại tóc vàng như xưa.

Emma Stone

Emma Stone từng đóng không ít vai khách mời khi còn để tóc vàng tự nhiên. Sau đó, cô đã có quyết định táo bạo là nhuộm đỏ cho mái tóc của mình nhằm chuẩn bị cho vai diễn trong Superbad, cũng là phim giúp tên tuổi cô tỏa sáng. "Nhà sản xuất Judd Apatow trông thấy tôi và chỉ bảo rằng hãy nhuộm cho cô ấy tóc đỏ", Stone chia sẻ về cơ duyên này vào năm 2010.

Jennifer Aniston

Trường hợp của Jennifer Aniston đã trở thành "huyền thoại" và luôn là ví dụ điển hình nhất khi nhắc đến sự thay đổi mang tính cách mạng của một diễn viên. Vào buổi đầu sự nghiệp, Jennifer Aniston chưa thể ghi dấu ấn khi để tóc đen bồng bềnh, vô tình che lấp đi gương mặt xinh đẹp của bản thân. Cho đến khi đóng vai Rachel kinh điển trong Friends, Jennifer Aniston đã nhuộm vàng và cắt gọn tóc lại. Chính quyết định này đã đưa Aniston trở thành sao hạng A, tạo ra cả một trào lưu nhan sắc vào thập niên 90 với kiểu tóc riêng có tên "kiểu tóc Rachel"..

Scarlett Johansson

Từ khi còn là sao nhí, Scarlett Johansson đã quen với mái tóc nâu đen "bẩm sinh" từ cha mẹ. Đến khi đóng những phim như Vicky Cristina Barcelona, He's Just Not That Into You hay Match Point, Scarlett Johansson đã được đông đảo khán giả chú ý và ghi nhớ khi chuyển sang hìn htượng mỹ nhân tóc vàng. Về sau khi đã thành danh, Johansson đã thử nghiệm nhiều kiểu tóc đa dạng, trong đó phải kể đến mái tóc ngắn lúc đỏ, lúc vàng của nhân vật Black Widow.

Nicole Kidman

Từng sở hữu mái tóc đỏ uốn xoăn cá tính, Nicole Kidman được khán giả ghi nhớ qua những vai có phần dí dỏm, song chưa tạo ra điểm nhấn riêng. Cuộc đời cô đã thay đổi hoàn toàn khi cô tham gia dự án Moulin Rouge! mà ở đó, nữ minh tinh hàng đầu chuyển sang dạng tóc duỗi thẳng. Kể từ đây, cơn sốt trào lưu thời trang Kidman bắt đầu, giúp nữ diễn viên vươn lên thành biểu tượng sắc đẹp hàng đầu màn ảnh Hollywood thập niên 90.

Marilyn Monroe

Biểu tượng gợi cảm nhất mọi thời đại Marilyn Monroe trước khi có mái tóc vàng hoe trứ danh thì đã từng là một mỹ nhân tóc đen tự nhiên. Bắt đầu tham gia làng giải trí từ năm 1948, Monroe không có bất cứ cơ hội diễn xuất hay trình diễn thời trang nào cho đến khi nhuộm tóc vàng. Gentlemen Prefer Blondes và Some Like It Hot chính là hai siêu phẩm giúp cô trở thành thần tượng của nhiều thế hệ, trở thành minh tinh hàng đầu Hollywood.

