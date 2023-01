Những màn tái hợp thú vị nhất phim Việt 2022: Hội Kính Vạn Hoa chưa sống động bằng 2 mỹ nhân cuối

Năm 2022 đánh dấu nhiều màn tái hợp vô cùng thú vị, ý nghĩa của những diễn viên thuộc các dự án phim Việt kinh điển một thời. Thậm chí có những ngôi sao còn tái hiện cảnh phim nổi tiếng như một cách lưu giữ kỷ niệm và tri ân khán giả.

Kính Vạn Hoa

Các diễn viên trẻ của siêu phẩm Kính Vạn Hoa năm nào đã liên tục có những màn tái hợp khiến khán giả háo hức. Đầu tiên là khi cặp anh em Quý - Mạnh có cơ hội hội họp khi làm chung một dự án. Bản thân diễn viên Ngọc Trai đã đăng tải video so sánh 18 năm sau khi 2 anh em gặp lại nhau, thế nhưng sự thân thiết vẫn còn đó.

Anh em Quý - Mạnh sau 18 năm

Chưa dừng lại ở đó, Ngọc Trai còn có cơ hội gặp lại 2 bạn diễn "tri kỷ" một thời là Vũ Long (vai Long) và Anh Đào (vai Hạnh). Tại đây, bộ ba Kính Vạn Hoa đã ôn lại những kỷ niệm xưa, đồng thời chia sẻ nhiều điều mà trước đây chưa từng bật mí.

Bộ ba Long - Quý - Hạnh hội ngộ

4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu

Năm 2016 đánh dấu sự đi lên của dòng phim hài - lãng mạn, trong đó Harry Lu là một trong những sao nam được săn đón nhất. Sau 6 năm, mỹ nam một thời đã có cuộc hội ngộ vô cùng ngọt ngào với bạn diễn Midu và đạo diễn Luk Vân để kỷ niệm thành công của 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu năm xưa. Ngoài ra sau khi phải tạm vắng bóng để điều trị, sự trở lại và xuất hiện gần đây của Harry Lu khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Midu - Harry Lu - Luk Vân

Mùa Hè Sôi Động

Đây chắc chắn là màn tái hợp mà không ít khán giả đã bỏ lỡ trong năm 2022. Trong Mùa Hè Sôi Động, mỹ nhân màn ảnh Diễm My 9X đã thể hiện vai Chi và về sau được ghép đôi với bạn diễn Thiên Minh (trong vai Nam). Sau 13 năm, cặp đôi màn ảnh được yêu thích một thời này đã bất ngờ tái hợp tại Hàn Quốc trong video được Diễm My 9X đăng tải. Sau hơn 1 thập kỷ kể từ Mùa Hè Sôi Động, cả hai đều có sự thăng hạng về nhan sắc lẫn sự nghiệp, trong đó Diễm My 9X có sự nghiệp phim ảnh khá phát triển.

Diễm My 9X và Thiên Minh bất ngờ gặp gỡ

Về Nhà Đi Con

Tháng 11 vừa qua, diễn viên Thu Quỳnh đã khiến khán giả vô cùng thích thú khi có khoảnh khắc "hội ngộ" với một diễn viên trong Về Nhà Đi Con. Người đó không ai khác chính là Trọng Hùng - người đóng vai Khải, cũng là chồng của nhân vật Huệ do Thu Quỳnh thủ vai trong phim. Thu Quỳnh đã đăng ảnh chụp chung với Trọng Hùng và bày tỏ: "Hà Nội mùa thu, vợ cũ chồng cũ gặp nhau mà vui như Tết". Thậm chí Trọng Hùng còn biên cả thơ để hồi âm lại Thu Quỳnh vô cùng dí dỏm: "Cối kia Khải đã vứt rồi. Đỏ đen mạt vận một thời đã xa. Giờ này chỉ có đôi ta. Thả chút tâm sự, dạo này khỏe không?".

Thu Quỳnh - Trọng Hùng từng "làm mưa làm gió" Về Nhà Đi Con

Mùi Ngò Gai

Nhân dịp bộ phim đã lên sóng hơn 15 năm, nữ chính Mùi Ngò Gai Angela Phương Trinh đã có màn tái hợp đầy bất ngờ với "đối thủ màn ảnh" một thời của cô - Yeye Nhật Hạ. Cả hai không chỉ gặp lại cho vui mà còn mặc trang phục giống 2 nhân vật Vy và Phương lúc trước. Thậm chí hai sao nữ của màn ảnh Việt còn tái hiện cảnh đối đầu nhau rất nổi tiếng một thời, khiến khán giả không khỏi hoài niệm và nhung nhớ.

Hai nữ diễn viên Mùi Ngò Gai tái hiện cảnh đối đầu một thời

Ảnh: FBNV