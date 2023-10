Những loại trái cây thân thiện với gan

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, đảm nhận rất nhiều chức năng quan trọng giúp duy trì sự sống. Một số chức năng nổi bật như đào thải độc tố, sản xuất dịch mật, tổng hợp các yếu tố đông máu, chuyển hóa glucose, protein và lipid…

Nhưng cũng vì nắm giữ nhiều chức năng quan trọng như vậy mà gan dễ bị suy yếu, tổn thương, mắc bệnh nếu chúng ta không biết bảo vệ và có lối sống thiếu lành mạnh. Xét về chế độ ăn uống tốt cho gan, hầu hết mọi người chỉ nghĩ tới nên giảm rượu bia, không ăn thừa muối, tránh xa thực phẩm mốc… Trong khi đó, có những thực phẩm tốt cho gan thì lại ít được nhắc tới. Ví dụ như 3 loại trái cây có thể làm mát, giải độc và tăng cường chức năng gan nhưng lại rất dễ mua ngoài chợ sau đây:

1. Dâu tằm

Ít người biết rằng dâu tằm là một loại trái cây giá rẻ nhưng rất tốt cho sức khỏe con người, nhất là lá gan.

Nước dâu tằm vừa giải khát lại tốt cho sức khỏe của gan (Ảnh minh họa)

Không phải không có căn cứ khi nhiều người dùng nước dâu tằm để giải rượu. Thực chất, nó chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho gan, lợi tiểu, tăng cường thải độc, làm mát gan. Vì vậy có thể giúp gan chuyển hóa rượu nhanh hơn, giảm các triệu chứng say rượu, ngộ độc rượu ở mức độ nhất định.

Hàm lượng vitamin C cao có trong dâu tằm làm tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Không chỉ vậy, dâu tằm kích hoạt đại thực bào thông qua thành phần alcaloid, làm cho hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động hiệu quả, từ đó cũng tránh được nhiều bệnh về gan.

Bên cạnh vitamin C, dâu tằm còn có nhiều hoạt chất chống oxy hóa khác như vitamin A, vitamin E và các thành phần carotenoid như zeaxanthin, lutein, alpha carotene, phytonutrient, anthocyanins, polyphenolic... Tác dụng hiệp đồng của tất cả những chất này có tác dụng giúp cơ thể chống lại sự tấn công của các gốc tự do, kháng viêm, phòng ngừa ung thư, phục hồi tế bào, giảm sự tích tụ mỡ thừa. Như vậy có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan, ung thư gan.

Các nghiên cứu còn chỉ ra rằng chiết xuất dâu tằm ức chế sự tích tụ lipid do axit oleic gây ra thông qua việc giảm tạo lipid và thúc đẩy thanh thải lipid ở gan. Tức là, dâu tằm có thể làm giảm sự hình thành chất béo trong gan, ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ rất tốt.

2. Bơ

Bơ có hàm lượng chất béo cao, nhưng điều quan trọng là phần lớn chất béo này là chất béo không bão hòa đơn, tức là "chất béo tốt".

Bơ dễ mua ngoài chợ và đa dạng cách chế biến (Ảnh minh họa)

Chất béo không bão hòa trong quả bơ giúp làm giảm lượng mỡ xấu trong cơ thể (cholesterol tỷ trọng thấp hay LDL-c) và tăng lượng mỡ tốt (cholesterol tỷ trọng cao hay HDL-c). HDL-c giúp làm sạch máu và thành động mạch bằng cách vận chuyển các cholesterol xấu đến gan để gan phân hủy và loại bỏ các chất béo này. Vì vậy bơ đặc biệt có lợi cho những người bị gan nhiễm mỡ, ăn điều độ cũng giúp phòng ngừa sớm bệnh này.

Trái cây này còn cung cấp hơn 20 loại vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khỏe. Trong đó có folate, vitamin E, C, K có khả năng chống oxy hóa cao nên giúp trung hòa các gốc tự do độc hại trong cơ thể, làm giảm tình trạng viêm. Loại quả này còn hỗ trợ loại bỏ chất béo xấu trong gan, phục hồi tế bào gan, góp phần giảm nguy cơ xơ gan và ung thư gan.

3. Các loại quả có múi

Các loại quả có múi như cam, quýt, chanh, bưởi... rất tốt cho sức khỏe của gan. Bởi vì chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể cũng như giúp tăng cường miễn dịch, tăng giải độc gan.

Nổi bật như vitamin C, bioflavonoid, axit citric, kali… Khi các chất này được bổ sung thường xuyên, sẽ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp gan giảm gánh nặng trong chức năng thải độc. Đồng thời, chúng cũng hỗ trợ phục hồi các tế bào gan bị tổn thương, kháng viêm và ngăn ngừa ung thư gan. Kali giúp tăng cường chuyển hóa, cung cấp máu và dinh dưỡng cho gan, cải thiện chức năng gan.

Trái cây họ cam quýt không chỉ tốt cho gan mà còn có nhiều lợi ích làm đẹp (Ảnh minh họa)

Nhóm vitamin C, E, B1, B3, B9 và carotenoids trong trái cây có múi thì có công dụng giúp giải độc, làm mát gan hiệu quả. Vitamin C còn thúc đẩy quá trình tổng hợp glutathione - một chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giải độc gan và chống lại các gốc tự do.

Ngoài ra, các loại quả này còn cung cấp nhiều chất xơ hòa tan, chứa ít calo và carbohydrate. Ăn đều đặn và điều độ không chỉ giúp ổn định lượng đường trong máu mà còn thúc đẩy nhu động ruột, giảm cân, giảm mỡ nội tạng - bao gồm cả mỡ gan. Những trái cây có múi, họ cam quýt cũng nổi tiếng trong kiểm soát cân nặng, trong khi thừa cân, béo phì là một trong những yếu tố nguy cơ cao gây gan nhiễm mỡ và viêm gan.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, QQ, Family Doctor