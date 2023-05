Những loại cá nên ăn để tăng collagen, chị em muốn có làn da đẹp càng không nên bỏ qua

Trong Đông y, cá bống có vị ngọt mặn, tính bình, vào tỳ vị, can thận, có tác dụng kiện tỳ ích khí, hòa vị, bổ can thận, cường kiện cân cốt, hành huyết mạch, tiêu tích trệ, lợi thủy, an thai.