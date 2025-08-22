Những khung hình thân thương nhất trong đêm hợp luyện đầu tiên ở Hà Nội

Tối 21/8, buổi Tổng hợp luyện đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)
Không chỉ là một cuộc tập dượt quy mô lớn, sự kiện còn để lại những khung hình xúc động, nơi tình quân dân gắn kết, nơi niềm tự hào dân tộc dâng trào trong từng khoảnh khắc
Khoảnh khắc đoàn quân đi giữa vòng tay nhân dân trở thành hình ảnh thiêng liêng khó quên
Những bộ quân phục thẳng tắp, cầu vai lấp lánh dưới ánh đèn, gương mặt các chiến sĩ nghiêm nghị nhưng toát lên thần thái tự tin, kiêu hãnh
Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay nối dài bất tận, biến từng bước chân của đoàn quân thành những bước đi tràn đầy sức mạnh và cảm xúc
Giữa dòng người đứng kín hai bên đường, nhiều chiến sĩ vẫn nở nụ cười nhẹ khi nhận được những tràng pháo tay cổ vũ, ánh mắt tự hào của người dân
Nụ cười rạng rỡ của các nữ chiến sĩ
Giữa lòng Hà Nội, hình ảnh những người lính đi trong vòng tay yêu thương của nhân dân trở thành bức tranh đẹp nhất của tình đoàn kết, của niềm tin và hy vọng gửi trọn cho Tổ quốc
Trong ánh mắt người dân, có cả niềm xúc động lẫn tự hào, như được sống lại ký ức hào hùng của dân tộc trong ngày vui non sông độc lập
Tất cả những khoảnh khắc này đã tạo nên bức tranh diễu binh vừa hùng tráng vừa xúc động, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Thủ đô
Đêm nay, Hà Nội thực sự đã sống trong không khí của một ngày hội, nơi từng trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập tự hào
Đêm 21/8 không chỉ là một buổi Tổng hợp luyện, mà đã trở thành ký ức đẹp của Hà Nội, là khoảnh khắc nhân dân được sống trọn trong bầu không khí tự hào thiêng liêng, cùng chờ đón ngày lễ trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sắp tới