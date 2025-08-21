Khoảnh khắc có thật ở Hà Nội tối 21/8 khiến nhiều người ngỡ như AI tạo ra

Tối 21/8, tại khu vực trung tâm Hà Nội, rất nhiều người dân đã cùng nhau hát vang ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” trong lúc chờ đợi buổi Tổng hợp luyện đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hình ảnh biển người rực rỡ sắc đỏ, những lá cờ Tổ quốc tung bay cùng ánh đèn flash từ hàng nghìn chiếc điện thoại di động tạo nên một khung cảnh lung linh chẳng khác nào một sân khấu nghệ thuật. Nhiều người chứng kiến thậm chí ngỡ đây là một sản phẩm được tạo từ AI, nhưng đó hoàn toàn là cảnh tượng có thật, ghi lại bầu không khí náo nức nhưng cũng đầy xúc động giữa lòng Thủ đô.

Ảnh: Trung Lê

Trong khoảnh khắc cả biển người đồng thanh cất cao lời ca bất hủ, cảm xúc tự hào và tình yêu Tổ quốc cũng như vị cha già kính yêu của dân tộc như lan tỏa, hòa quyện giữa không gian tràn ngập cờ đỏ sao vàng.

Người lớn tuổi ngân nga theo giai điệu quen thuộc, trong khi các em nhỏ hồn nhiên vẫy cờ, hòa nhịp cùng tiếng hát, tạo nên một bức tranh vừa rộn ràng, vừa thiêng liêng.

Không chỉ là sự chờ đợi, giây phút cả cộng đồng cùng cất cao lời hát về Bác Hồ, về chiến thắng lịch sử, đã biến những con phố khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình thực sự trở thành một lễ hội, nơi tình cảm quân dân, niềm tự hào dân tộc và khí thế hướng tới ngày Quốc khánh 2/9 hội tụ.

Buổi tối 21/8 đã trở thành một kỷ niệm đặc biệt, khi người dân Hà Nội không chỉ theo dõi Tổng hợp luyện mà còn góp phần tạo nên một “biển” ánh sáng và âm thanh đầy xúc cảm, mở màn cho chuỗi sự kiện lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.