Khu tin tức Fandom Yêu Nước – Nơi lan tỏa những câu chuyện tự hào từ cộng đồng

Ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang đến rất gần, không khí khắp cả nước như sôi động hơn với những hoạt động chào mừng và chuẩn bị cho sự kiện trọng đại. Hòa trong dòng chảy ấy, microsite Fandom Yêu Nước ra đời như một không gian kết nối đặc biệt, nơi những trái tim trẻ cùng nhau lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc bằng cách rất riêng, rất trẻ và đầy cảm xúc.
Microsite Fandom Yêu Nước không chỉ dừng lại ở vai trò cập nhật tin tức chính thống về diễu binh, diễu hành hay concert quốc gia A80, mà còn được thiết kế như một "trạm kết nối" cộng đồng. Tại đây, mỗi cá nhân đều có thể góp tiếng nói, hình ảnh hay câu chuyện của riêng mình, để cùng vẽ nên một "bản đồ cảm xúc" sinh động về niềm tự hào Việt Nam.
Tất cả nội dung xuất hiện trên Khu tin tức Fandom Yêu Nước đều được chọn lọc và kiểm duyệt kỹ lưỡng, đảm bảo xoay quanh tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cũng như những hoạt động thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Điều đặc biệt là bất kỳ ai cũng có thể trở thành một phần trong bức tranh này chỉ bằng một hành động đơn giản: chia sẻ bài viết, hình ảnh hoặc đoạn clip gắn kèm hashtag #FandomYeuNuoc hoặc #FDYN. Chính những hashtag ấy sẽ giúp nội dung cộng đồng được tổng hợp và có cơ hội "lên sóng" trên microsite chính thức, hòa cùng dòng chảy tự hào của triệu trái tim Việt Nam.
Không chỉ là nơi đưa tin, Khu tin tức Fandom Yêu Nước còn là nhịp cầu kết nối. Một lời tri ân gửi tới thế hệ đi trước, một khoảnh khắc khoác lá cờ đỏ sao vàng, hay cảm xúc khi hòa mình trong bầu không khí hướng tới Quốc khánh 2/9, tất cả đều có thể trở thành mảnh ghép ý nghĩa trong bức tranh lớn mang tên "Niềm tự hào Việt Nam".
Với cách làm sáng tạo và tinh thần cởi mở, Fandom Yêu Nước không chỉ truyền tải thông tin mà còn khơi nguồn cảm hứng. Mỗi chia sẻ, mỗi hashtag #FandomYeuNuoc chính là một lời khẳng định về tình yêu Tổ quốc, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đi muôn nơi. Chỉ một hành động nhỏ, hàng triệu trái tim đã có thể kết nối, cùng viết tiếp hành trình yêu nước của thế hệ hôm nay trẻ trung, hiện đại nhưng cũng đầy thiêng liêng.
Hãy cùng nhau lan tỏa niềm tự hào Việt Nam bằng cách chia sẻ câu chuyện của bạn và đừng quên gắn hashtag #FandomYeuNuoc cùng nhau viết tiếp hành trình yêu nước theo cách rất riêng, rất trẻ và đầy cảm xúc. Một hành động nhỏ, nhưng đủ để kết nối triệu trái tim!
Hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Ngân hàng SHB triển khai chiến dịch truyền thông mang tên ""Hạnh phúc là người Việt Nam"", nhằm lan tỏa giá trị truyền thống và khơi dậy niềm tự hào dân tộc đến với khách hàng và cộng đồng.
Chiến dịch lần này được thiết kế như một hành trình cảm xúc từ hiện tại trở về quá khứ, nơi những câu chuyện lịch sử thiêng liêng được tái hiện qua các video, hình ảnh cùng những nhân chứng đã sống qua những năm tháng hào hùng. Không chỉ dừng lại ở việc tưởng nhớ, SHB còn mong muốn khơi nguồn động lực để thế hệ trẻ hun đúc khát vọng và cùng nhau viết tiếp những trang sử tự hào.
Điểm nhấn trong chiến dịch là bộ sưu tập quà tặng "Hạnh phúc là người Việt Nam" gồm áo phông, túi vải, khăn bandana, bình giữ nhiệt, dây đeo thẻ…, thiết kế gắn với thông điệp kỷ niệm 80 năm Độc lập. Những món quà này không chỉ tiện ích, mà còn mang tinh thần tự hào, tạo cảm hứng kết nối giữa giá trị truyền thống và đời sống hiện đại. Bộ sản phẩm được thực hiện bởi Tò He – doanh nghiệp (DN) xã hội nổi tiếng với các sản phẩm thủ công giàu tính nhân văn, thể hiện cam kết của SHB trong việc đồng hành cùng các tổ chức vì cộng đồng. Với hơn 40.000 phần quà sẽ được trao đến tận tay khách hàng, SHB gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đã và đang đồng hành cùng ngân hàng trong suốt hành trình phát triển.