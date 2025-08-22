MXH phẫn nộ với đoạn clip 2 thanh niên phóng xe vào đường cấm, tông thẳng cảnh sát cơ động tại Hà Nội ngay trong đêm Tổng hợp luyện đầu tiên

Tối ngày 21/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc khiến dư luận vô cùng phẫn nộ: hai nam thanh niên điều khiển xe máy cố tình đi vào đường cấm, phóng với tốc độ rất cao dù lực lượng chức năng đã ra hiệu dừng lại.

Vụ việc xảy ra tại khu vực nút giao Nghi Tàm (giáp ranh phường Hồng Hà và phường Tây Hồ, Hà Nội). Trong clip, 2 nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ rất cao.và cố tình đi vào đường cấm - nơi có các chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ. Dù đã được ra tín hiệu dừng phương tiện để đảm bảo trật tự giao thông, tuy nhiên, chiếc xe máy không những không chấp hành mà còn tăng ga, lao thẳng xe máy vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Cú tông trực diện khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động ngã văng xuống đường, gây ra tình huống nguy hiểm. Chiếc xe máy cùng 2 "quái xế" cũng văng xa khỏi vị trí ngã ban đầu.

Ảnh cắt từ clip

Hành vi coi thường pháp luật, bất chấp hiệu lệnh, thậm chí tấn công trực diện lực lượng chức năng như vậy đang gây phẫn nộ lớn trong cộng đồng. Đáng nói, sự việc xảy ra đúng trong ngày 21/8 - thời điểm Hà Nội tổ chức tổng hợp luyện đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

“Ngày vui chung của cả nước mà có những kẻ coi thường pháp luật, coi thường mạng sống người khác như vậy.”

“Lực lượng chức năng chỉ đang cố gắng bảo vệ an toàn cho hàng nghìn người tham gia tổng hợp luyện cùng trật tự khu vực, vậy mà lại xảy ra chuyện thương tâm này. Xót xa quá.”

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, lao vào đường cấm rồi tông trực diện vào cảnh sát cơ động.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ (TP Hà Nội) cũng xác nhận với phóng viên Dân trí khoảng 21h cùng ngày, tại khu vực nút giao Nghi Tàm (giáp ranh phường Hồng Hà và phường Tây Hồ), xảy ra vụ việc một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị 2 đối tượng đi xe máy tông trọng thương.

"Vụ việc khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị trọng thương, đã được đưa vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để cấp cứu", vị lãnh đạo thông tin.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền cùng công an phường cũng có mặt tại hiện trường, làm rõ nguyên nhân sự việc.