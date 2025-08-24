Những điểm đặc biệt của cơn bão số 5 Kajiki: Mạnh thêm 7 cấp chỉ trong 2 ngày

Chia sẻ với báo Lao động, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Bão số 5 Kajiki được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt. Đầu tiên là tốc độ di chuyển của cơn bão này khá nhanh, từ thời điểm là áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông vào đêm qua 22.8 cho đến chiều nay, bão thường xuyên di chuyển với tốc độ lên tới 20 - 25km/h, thậm chí trên 25km/h.

Còn cường độ cũng mạnh lên rất nhanh. Thời điểm tối và đêm 22.8 khi mới vào Biển Đông ở mức áp thấp nhiệt đới, cuối cấp 6, đầu cấp 7, đến sáng 23.8 mạnh lên thành bão đến chiều ngày 24.8 thì mạnh lên cấp 13. Như vậy chỉ trong 2 ngày bão đã mạnh thêm 7 cấp.

Lúc 13 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc; 110,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa; cách Nghệ An khoảng 520km, cách Hà Tĩnh khoảng 500km về phía đông đông nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 430km về phía Đông. Cường độ bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Theo bản tin lúc 18 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão: Khoảng 17.8 độ Vĩ Bắc; 109.6 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 435km, cách Hà Tĩnh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Theo báo Người lao động, các chuyên gia, bão số 5 có thể mạnh tương đương bão Yagi năm 2024 và thậm chí vượt bão Doksuri năm 2017. Khi bão tiệm cận bờ cường độ có khả năng đạt cấp 13-14, giật cấp 16, khu vực đất liền ven biển có gió mạnh cấp 12-13, thậm chí có thể có cấp 14, giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 7 - 9, sau tăng lên cấp 10-11; vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 16. Sóng biển cao 5 - 7 m; vùng gần tâm bão 8 - 10 m; biển động dữ dội. Ven biển từ Hải Phòng đến Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao 0,5 - 1,5 m.

Trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 8–10, vùng gần tâm bão cấp 11 - 13, giật cấp 14 - 15. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6 - 8, giật cấp 9.

Từ chiều 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100 - 150 mm, có nơi trên 250 mm. Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 700 mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.