Tin mới nhất về cơn bão số 5: Vẫn mạnh cấp cuồng phong, sắp đổ bộ vào đất liền

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 16h ngày 24/8, tâm bão số 5 cách Nghệ An 470km, Hà Tĩnh 450km, Bắc Quảng Trị 390km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13–14 (134–166 km/h), giật cấp 16. Đây là cấp bão rất mạnh, cấp bão cuồng phong.

Bão di chuyển hướng Tây, tốc độ 20 km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 5 là một cơn bão rất mạnh, cường độ bão khi ảnh hưởng có thể tương đương với cơn bão số 3 Yagi năm 2024 và mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017.

Khi bão tiệm cận bờ cường độ có khả năng đạt cấp 13-14, đạt cấp 16, khu vực đất liền ven biển có gió mạnh cấp 12-13, thậm chí có thể có cấp 14, giật cấp 16.

Dự báo khoảng trưa và chiều mai tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị.

Hình ảnh mắt bão lúc 16h chiều ngày 24/8 (Ảnh: nchmf).

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ đêm nay (24/8), trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9.

Từ chiều nay đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.