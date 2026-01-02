Những địa điểm tuyệt vời để ghé thăm trong năm 2026

Adelaide: Thành phố độc đáo của Nam Úc

Adelaide không ồn ào như Sydney, cũng không gắn liền với những biểu tượng quen thuộc như rạn san hô Great Barrier, nhưng thành phố này lại gom đủ "tinh thần nước Úc" trong một phạm vi rất dễ khám phá. Adelaide có bãi biển, có vườn nho, có động vật hoang dã và rất nhiều món ăn ngon.

Du khách chèo thuyền kayak đang chèo trên sông Torrens ở Adelaide. (Ảnh: Cơ quan Du lịch Úc)

Du khách có thể bắt đầu ngày mới ở chợ Trung tâm Adelaide, nơi nổi tiếng với phô mai, rượu vang và nông sản địa phương. Khi chiều xuống, thời tiết ôn hòa khiến việc tản bộ trong vườn bách thảo trở thành lựa chọn dễ chịu. Ngoài thành phố, Adelaide còn là điểm xuất phát lý tưởng để đi Barossa Valley - vùng trồng nho nổi tiếng, hoặc ghé đảo Kangaroo. Hòn đảo này đang dần hồi sinh du lịch sau những vụ cháy rừng năm 2020.

Algeria: Chạm vào vẻ đẹp hoang sơ

Algeria từng là một cái tên khá "kín tiếng" với du khách quốc tế trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, những năm gần đây, quốc gia Bắc Phi này bắt đầu mở rộng cánh cửa du lịch, trong đó có chính sách thị thực mới và các đường bay kết nối thuận tiện hơn với châu Âu.

Vẻ đẹp hoang sơ của Algeria (Ảnh: Getty Images)

Sức hút lớn nhất của Algeria nằm ở cảm giác hoang sơ và rộng lớn. Nhiều nơi vẫn giữ được sự tĩnh lặng hiếm gặp. Du khách có thể hướng về Vườn quốc gia Tassili n'Ajjer với địa hình đá sa thạch ấn tượng, nơi lưu giữ dấu tích nghệ thuật tiền sử. Người thích trekking có thể chọn các tuyến dài ngày để cảm nhận rõ sự hẻo lánh của sa mạc. Ở dải đất phía bắc ven Địa Trung Hải, Algeria có nhiều di sản La Mã và Ottoman đáng khám phá. Còn đi xuống phía nam, Sahara mới là điểm nhấn lớn nhất với biển cát, hoàng hôn rực và bầu trời đêm đầy sao.

Arusha, Tanzania: Điểm dừng chân mới cho người yêu thiên nhiên

Arusha nằm dưới chân núi lửa Meru và thường được xem là cửa ngõ để đi Serengeti hay chuẩn bị chinh phục Kilimanjaro. Tuy nhiên, bản thân thành phố này cũng có lý do để giữ chân du khách lâu hơn, đặc biệt với những ai quan tâm đến văn hóa và thiên nhiên châu Phi.

Vườn quốc gia Arusha nằm ở giữa ngọn núi cao nhất châu Phi, Kilimanjaro, và đỉnh núi cao thứ hai của Tanzania, núi Meru (Ảnh: Getty Images)

Một điểm đến đáng chú ý là Trung tâm Di sản Văn hóa Arusha, nơi trưng bày nghệ thuật châu Phi và giới thiệu lịch sử Tanzania theo cách trực quan. Đáng chờ nhất trong năm 2026 là kế hoạch mở cửa Trung tâm Hy vọng Goodall (Dr. Jane's Dream: The Goodall Centre for Hope) vào mùa thu. Không gian này được kỳ vọng tôn vinh di sản của nhà nghiên cứu linh trưởng Jane Goodall thông qua các triển lãm tương tác, đồng thời truyền cảm hứng về bảo tồn động vật hoang dã và môi trường sống tự nhiên.

Aragon, Tây Ban Nha: nơi đón nhật thực toàn phần

Ngày 12/8/2026, hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ đi qua miền bắc Tây Ban Nha. Aragon - vùng nằm giữa Madrid và Barcelona - được xem là một trong những nơi lý tưởng để quan sát sự kiện thiên văn hiếm gặp này.

Ngoài bầu trời, Aragon còn có lịch sử đủ dày để du khách "đi một chuyến mà được nhiều lớp trải nghiệm". Zaragoza, thủ phủ vùng, sở hữu dấu tích từ thời La Mã và những công trình kiến trúc Mudéjar đặc sắc đã được UNESCO công nhận. Aragon cũng gắn với danh họa Francisco Goya; bảo tàng dành riêng cho ông đang trong quá trình tu sửa và được kỳ vọng mở lại đúng dịp kỷ niệm 280 năm ngày sinh vào năm 2026.

Aragon, Tây Ban Nha sẽ đón nhật thực toàn phần năm 2026 (Ảnh: Sergio Foroso)

Với những người thích sự vắng vẻ, hoang sơ thì vùng núi Teruel là lựa chọn đáng cân nhắc. Khu vực này phù hợp để đi bộ đường dài, khám phá những thị trấn nhỏ mang hơi hướng "cổ tích bị bỏ quên", thử săn nấm truffle hoặc trải nghiệm ẩm thực địa phương như giăm bông serrano. Aragon cũng đang phát triển du lịch thiên văn nhờ mức ô nhiễm ánh sáng thấp, trong đó Vườn quốc gia Ordesa y Monte Perdido là một điểm ngắm sao nổi bật giữa khung cảnh Pyrenees hùng vĩ.

Penang, Malaysia: Khi lịch sử dẫn lối bằng… hương vị

Penang mang dáng vẻ duyên dáng của những dãy nhà màu pastel và các khu chợ ẩm thực nhộn nhịp. Nơi đây còn được nhiều người nhớ tới vì không ít cảnh trong phim Crazy Rich Asians được quay tại Penang thay vì Singapore như nhiều khán giả vẫn nghĩ.

Penang có nền ẩm thực độc đáo vừa được Michelin vinh danh (Ảnh: Getty Images)

Điều làm Penang khác biệt nằm ở văn hóa Peranakan - sự giao thoa của ảnh hưởng Trung Hoa, Đông Nam Á và châu Âu. Sự pha trộn này thể hiện rõ nhất trên bàn ăn. Penang được Michelin Guide ghi nhận vào năm 2025, càng khiến giới mê ẩm thực chú ý hơn đến hòn đảo này. Ở George Town (di sản UNESCO), du khách có thể tìm thấy những nhà hàng mang phong cách hoài cổ như Auntie Gaik Lean's Old School Eatery, nơi tạo cảm giác như bước vào một lát cắt của thập niên 1950 - 1960.

Tuy vậy, Penang không phải điểm đến "đắt đỏ mới ngon". Ẩm thực đường phố, chợ đêm vẫn là linh hồn của đảo, với những tô laksa nóng hổi, cà ri thơm nồng, bánh pandan, bánh dừa vừa miệng. Giữa các lần "ăn xuyên Penang", du khách cũng có thể săn tranh tường đường phố nổi tiếng ở George Town.