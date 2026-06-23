Những con số khẳng định Messi là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới: 20 năm, 6 kỳ World Cup với 18 bàn thắng

Những con số kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà Messi đã làm nên ở tuổi 38.

Ở tuổi 38, khi nhiều cầu thủ đã chọn cách giải nghệ hoặc lùi về hậu trường, Lionel Messi vẫn tiếp tục tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026. Những gì siêu sao người Argentina đang làm trên đất Bắc Mỹ không chỉ đơn thuần là ghi bàn. Anh đang tự tay viết lại toàn bộ lịch sử của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Những kỷ lục mới nhất là lời khẳng định đanh thép và rõ ràng nhất: Messi chính là cầu thủ vĩ đại nhất trên thảm cỏ World Cup.

Khởi đầu hoàn hảo tại kỳ World Cup 2026

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, không ít người từng đặt dấu hỏi về thể lực và phong độ của Messi. Thế nhưng, anh đã trả lời tất cả bằng những màn trình diễn chói sáng trên sân cỏ. Ngay trong trận đấu mở màn gặp đội tuyển Algeria, đội trưởng của Argentina đã thi đấu hăng say như một chàng trai đôi mươi. Anh lập một cú hat-trick đầy cảm xúc. Sự hưng phấn chưa dừng lại ở đó. Trong trận đấu thứ hai gặp đội tuyển Áo, Messi tiếp tục tỏa sáng với hai pha lập công vô cùng đẳng cấp, giúp Argentina giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0. Chỉ sau hai lượt trận, anh đã khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục trước tài năng vượt thời gian của mình.

Messi khẳng định đẳng cấp bằng những thông số đáng kinh ngạc (Ảnh: BR Football)

Cú bứt tốc ngoạn mục và ngai vàng 18 bàn thắng

Trước khi giải đấu khởi tranh, kỷ lục 16 bàn thắng tại World Cup của tiền đạo huyền thoại người Đức Miroslav Klose luôn là một thách thức lớn. Thế nhưng, Messi chỉ cần đúng hai trận đấu vòng bảng để biến cột mốc ấy thành quá khứ.

Ngay trong trận ra quân rực lửa tại Kansas City, Messi khiến cả thế giới ngả mũ khi lập một cú hat-trick siêu đẳng giúp Argentina đè bẹp Algeria 3-0. Ba bàn thắng này không chỉ đưa anh san bằng thành tích 16 bàn của Klose mà còn biến anh thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử lập hat-trick tại World Cup (38 tuổi 357 ngày).

Chưa dừng lại ở đó, trong cuộc đối đầu đầy kịch tính với đội tuyển Áo tại Dallas, bất chấp việc bỏ lỡ một quả phạt đền ở đầu trận, đẳng cấp của thiên tài đã lên tiếng đúng lúc. Messi tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, ấn định chiến thắng 2-0 và đưa Argentina chính thức giành vé vào vòng 32 đội. Với tổng cộng 18 bàn thắng, Messi đã chính thức vượt qua cả Miroslav Klose (16 bàn) và huyền thoại bóng đá nữ Marta (17 bàn) để trở thành Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại các kỳ World Cup.

Messi bước vào "ngôi đền huyền thoại" của World Cup (Ảnh: BR Football)

Hai thập kỷ bền bỉ và những kỷ lục vô song

Sự vĩ đại của Messi tại sân chơi lớn nhất hành tinh được xây dựng bằng sự bền bỉ kinh ngạc suốt hai thập kỷ qua. Việc ra sân tại giải đấu năm nay giúp anh đi vào lịch sử khi tham dự 6 kỳ World Cup khác nhau (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

Đặc biệt, khoảng cách thời gian từ pha lập công đầu tiên của anh vào lưới Serbia & Montenegro (ngày 16/6/2006) đến cú đúp vào lưới Áo (tháng 6/2026) là vừa vặn tròn 20 năm - một kỷ lục độc nhất vô nhị chứng minh cho phong độ đỉnh cao trường tồn với thời gian.

Bên cạnh đó, Messi cũng đang sở hữu hàng loạt thông số thống trị khác

Kỷ lục ra sân: Anh là cầu thủ chơi nhiều trận nhất và có tổng số phút thi đấu nhiều nhất lịch sử World Cup với 28 trận sau lượt đấu với Áo.

Kỷ lục chiến thắng: Messi qua Klose để trở thành cầu thủ có nhiều trận thắng nhất lịch sử giải đấu (18 trận thắng).

Thống trị danh hiệu cá nhân: Messi là siêu sao duy nhất sở hữu 2 Quả bóng Vàng World Cup (2014 và 2022). Đây là giải thưởng của FIFA trao cho cầu thủ xuất sắc nhất tại mỗi vòng chung kết World Cup.

Hiệu suất đáng nể: Messi vừa cân bằng kỷ lục của Just Fontaine (1958) và Jairzinho (1970) khi trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử ghi bàn trong 6 trận đấu World Cup liên tiếp (tính từ giải đấu năm 2022).

Những con số thống kê có thể bị xô đổ, nhưng tầm vóc vĩ đại của một thiên tài thì trường tồn mãi với thời gian. Với 18 bàn thắng trải dài qua hai thập kỷ và 6 kỳ World Cup, Lionel Messi không còn đi tìm sự thừa nhận của lịch sử mà chính lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh đang tự hào khi được khắc tên anh ở vị trí trang trọng nhất.