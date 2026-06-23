Cơn sốt Messi tại World Cup 2026: Tin đồn bố qua đời gây chấn động, 500kg thịt mang sang Mỹ, fan đạp xe 9 tháng chỉ để gặp idol

Nếu World Cup 2026 đang có một "thủ phủ" của Lionel Messi, thì đó chắc chắn là Kansas City.

Tại đại bản doanh của tuyển Argentina ở thành phố thuộc bang Missouri (Mỹ), mọi thứ dường như xoay quanh siêu sao 38 tuổi. Từ những CĐV bay nửa vòng trái đất, những người đạp xe xuyên 17 quốc gia suốt 9 tháng, cho tới các nhân viên an ninh, quan chức địa phương hay người dân bản xứ, tất cả đều đang sống trong "Messi-mania" - cơn sốt Messi.

Trong buổi tập mới đây của Argentina tại trung tâm huấn luyện Compass thuộc CLB Sporting Kansas City, Messi tham gia bài đá ma quen thuộc cùng các đồng đội. Anh cười đùa với Rodrigo De Paul, ngước lên trời đầy bất lực khi bị đưa vào vị trí "người ở giữa".

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía anh. Máy ảnh liên tục chớp sáng. Điện thoại giơ kín hàng rào bảo vệ. Một thành viên ban huấn luyện Argentina, mặc trang phục đội tuyển từ đầu tới chân, thậm chí còn bị nhân viên an ninh chặn lại ngay cửa vì không nhận ra danh tính.

"Không thể cho anh vào được, tôi không biết anh là ai", bảo vệ nói. Chỉ đến khi xác minh xong, người này mới được phép đi tiếp. Đó là minh chứng rõ nhất cho mức độ cuồng nhiệt mà Messi đang tạo ra tại Kansas City.

Messi ở buổi tập mới nhất chuẩn bị cho lượt trận 2 vòng bảng World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Vé máy bay tăng hơn 2.100%, CĐV đạp xe xuyên 17 quốc gia để gặp Messi

Theo số liệu địa phương, lượng đặt vé máy bay đến Kansas City trong thời gian Argentina đóng quân tăng tới 2.143%. Trong số những người hâm mộ đặc biệt nhất có Vicente Conculini cùng hai người bạn Miguel và Yamandu. Bộ ba này đã thực hiện hành trình kéo dài 9 tháng, đạp xe qua 17 quốc gia từ Nam Mỹ tới Mỹ chỉ để theo chân Argentina tại World Cup.

Câu chuyện của họ thậm chí còn gây ấn tượng với chính các tuyển thủ. Enzo Fernandez và Lisandro Martinez đã liên hệ để chúc mừng hành trình phi thường này. Thị trưởng địa phương cũng tặng họ vé xem trận Argentina thắng Algeria 3-0, nơi Messi lập hat-trick ở tuổi 38.

"HLV Lionel Scaloni cũng thường xuyên đi xe đạp và cả đội đi theo phía sau", Conculini kể. "Ông ấy hỏi chúng tôi về khung carbon, khung nhôm, hỏi xe nặng bao nhiêu và làm sao chúng tôi có thể đi xa đến vậy. Chúng tôi còn ngỏ ý cho ông ấy thử xe nữa."

Khi được hỏi về Messi, Conculini không giấu nổi sự xúc động: "Tôi đã nghỉ việc chỉ vì chuyến đi này. Đây là World Cup cuối cùng của Messi. Anh ấy là Chúa đối với chúng tôi".

Messi có sức hút khủng khiếp tại World Cup 2026

Tin đồn bố Messi qua đời gây chấn động

Không khí yên bình tại đại bản doanh Argentina từng bị phá vỡ bởi hai sự cố trong tuần đầu tiên. Đầu tiên là vụ nổ súng liên hoàn khiến một chiếc Uber chở người hâm mộ Argentina tới sân vận động bị trúng đạn. Tuy nhiên, cú sốc lớn hơn đến từ quê nhà Argentina. Một số phương tiện truyền thông đã đăng tải nhầm thông tin cho rằng ông Jorge Messi - cha ruột của Lionel Messi - đã qua đời.

Thông tin sai lệch này lập tức gây chấn động trên toàn quốc, buộc nhiều nhà báo và người liên quan phải xin lỗi, thậm chí từ chức sau đó. Ông Jorge, năm nay 68 tuổi, không chỉ là cha mà còn là người đại diện và quản lý các hoạt động kinh doanh của Messi suốt nhiều năm qua.

500kg thịt bò Argentina được vận chuyển sang Mỹ

Là đội tuyển số một thế giới theo bảng xếp hạng FIFA, Argentina được ưu tiên lựa chọn địa điểm đóng quân trước các đội khác. Tại Kansas City, họ mang theo cả một phần quê hương.

Theo tiết lộ từ những người làm việc tại trung tâm huấn luyện, đội tuyển Argentina đã cho vận chuyển tới 500kg thịt bò từ quê nhà để tổ chức những bữa tiệc nướng (asado) truyền thống. Bầu không khí bên trong đại bản doanh được mô tả là vô cùng thoải mái. Các nhân viên CLB chủ nhà thường tranh thủ ngó ra sân tập mỗi khi Scaloni dẫn đội ra khởi động.

"Tin tôi đi, bài đá ma 5 đấu 2 sẽ hoàn toàn khác khi Messi xuất hiện trong vòng tròn đó", Giám đốc thương mại Sporting Kansas City, Rob Thomson, cười nói. "Người hâm mộ đứng kín bên ngoài cổng chỉ để nhìn thấy chiếc xe buýt chở đội tuyển đi qua. Có lần Messi gặp một cậu bé mắc ung thư tại trung tâm huấn luyện. Những gì anh ấy làm thật phi thường. Nhiều người nghĩ họ hiểu Messi, nhưng nếu tận mắt chứng kiến, họ sẽ còn bất ngờ hơn nữa".

Kansas City trở thành "thánh địa Messi"

Trước đây, Messi từng thi đấu tại Kansas City trong màu áo Inter Miami và ghi bàn trước hơn 72.000 khán giả năm 2024. Nhưng World Cup rõ ràng là câu chuyện hoàn toàn khác.

Sân Arrowhead - nơi nắm giữ kỷ lục Guinness về độ ồn lớn nhất từng được ghi nhận tại một sân vận động với 142,2 decibel - được cho là còn náo nhiệt hơn khi Messi ghi bàn vào lưới Algeria.

Ảnh: Getty

Giám đốc điều hành Ban tổ chức World Cup tại Kansas City, bà Pam Kramer, thừa nhận bản thân đã xúc động khi chứng kiến bầu không khí đó. "Thật kỳ diệu. Bạn có thể cảm nhận niềm tự hào của thành phố hòa cùng niềm tự hào của cả một dân tộc. Người Argentina đã mang tới nguồn năng lượng không thể tin nổi. Đó chính xác là những gì chúng tôi hy vọng khi muốn biến Kansas City trở thành trái tim của World Cup".

Argentina đã chuyển tới Dallas để tiếp tục vòng bảng. Nhưng nếu đi sâu tại giải đấu, họ có thể còn quay lại Kansas City cho các trận knock-out. Còn với người dân nơi đây, cơn sốt mang tên Lionel Messi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những chiếc áo số 10 phủ kín các cửa hàng lưu niệm. Trẻ em mặc áo Argentina xuất hiện khắp nơi.

Như lời CĐV Vicente Conculini chia sẻ: "Chúng tôi có tình yêu này trong máu. Khi quyết định thực hiện chuyến đi bằng xe đạp, tôi tự hỏi mình có thể làm gì khác với số tiền đó. Rồi tôi nghĩ: cuộc đời cần phải có điều gì đó đáng nhớ. Vậy là chúng tôi đạp xe tới World Cup".

(Theo DailyMail)