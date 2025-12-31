“Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween” – show truyền hình mới thú vị trên VTV3 dành cho Gen Alpha

Những con số biết nói

Sau hơn một tháng ra mắt, chương trình đã chứng minh rằng nội dung giáo dục nếu làm "đúng và trúng" vẫn có thể tạo ra những kỷ lục rating không thua kém các chương trình giải trí bom tấn.

Chỉ số Rating trung bình của chương trình đạt 2.76%. Trung bình mỗi lượt phát sóng, chương trình tiếp cận được tới 2,169,428 lượt người xem. Điều này chứng tỏ Vườn Tween đã dần trở thành một thói quen giải trí của hàng triệu gia đình vào khung giờ ăn tối.

Bảng thông số dữ liệu rating Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween. Nguồn:VTV

Bên cạnh đó, thời lượng xem trung bình của một khán giả là 8.31 phút/lượt phát. Với một chương trình có thời lượng phát sóng ngắn (khoảng 5-7 phút), con số này cho thấy khán giả gần như không chuyển kênh trong suốt quá trình chương trình diễn ra, thậm chí xem cả quảng cáo trước và sau đó.

"Thực đơn" 7 ngày: Đa dạng và hấp dẫn

Sức hút của Vườn Tween nằm ở sự biến hóa không ngừng. Với "Tween Talk – Đài phát thanh của Tween" là nơi trẻ em được tự do tranh luận về mạng xã hội, áp lực học đường… Trong khi đó, những thử thách nấu ăn hay vận động thực tế không kịch bản (non-scripted) của Chuyên mục Tween vào bếp lại là sự chân thực tuyệt đối, nơi những lỗi sai, những lần "vụng về" của các bạn nhỏ trở thành bài học tự nhiên nhất.

Poster Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween. Nguồn:VTV

Thay vì bắt đầu tuần mới bằng những bài học nặng nề, chương trình Vườn Tween khởi động một tuần bằng màu sắc và sự khéo léo với Góc Sáng Tạo (DIY) và đến giữa tuần, ngày Thứ Năm với Khám phá Khoa học (STEM) sẽ làm thỏa mãn nhu cầu khám phá tò mò của tween. Không phải là công thức khô khan trong sách giáo khoa, thứ năm là sân chơi của những thí nghiệm "nổ tung" vui nhộn. Những câu hỏi "vì sao" của tuổi lên 10 được giải đáp trực quan, biến kiến thức thành niềm vui khám phá... Hai ngày cuối tuần tween sẽ được giải trí hoàn toàn cùng âm nhạc và nấu ăn

Poster Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween. Nguồn:VTV

"Chúng tôi mong Vườn Tween trở thành điểm hẹn tích cực sau giờ học - nơi trẻ em được vui, được học và được làm điều tử tế. Đây không chỉ là một chương trình truyền hình, mà là hành trình gieo hạt giống nhân cách - để mỗi tween Việt lớn lên bằng sự tự tin, lòng tử tế và nhân cách đẹp. Chương trình được tạo nên bởi một ê-kíp thật sự yêu trẻ em, với trái tim và tấm lòng của những người cha, người mẹ - gửi gắm yêu thương cho thế hệ con của mình" Nhà báo Nhật Hoa - Phó trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài THVN.

Một thực đơn đa dạng cũng lý giải phần nào nguyên nhân trên các nền tảng số như Facebook, TikTok và YouTube (VTV7 Kids), Vườn Tween nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng: "Cái kiểu học mà không chán này đáng để viral này" - "Được cô Vật lý lấy ví dụ y chang" – "hay"... Các hashtag như #VuonTween, #TrueChallenge hay đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác, tạo thành một cộng đồng "Tween tử tế" lan tỏa mạnh mẽ từ màn hình ra đời thực.

Bài đăng Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween trên MXH. Nguồn:VTV

Khi những đứa trẻ được làm chủ

Giữa "ma trận" nội dung số hỗn loạn, việc tìm một "vùng xanh" an toàn để con giải trí cuối tuần là bài toán đau đầu của không ít phụ huynh. Gen Alpha đang bị bủa vây bởi các video ngắn (Shorts/Reels) 15-30 giây, với nhiều nội dung khó kiểm soát, ẩn chứa không ít nguy cơ. Vườn Tween đi ngược lại xu hướng đó. Với thời lượng 5-7 phút trọn vẹn, chương trình không "mì ăn liền" mà kể một câu chuyện có đầu có cuối. Đặc biệt, nội dung cuối tuần được thiết kế để kích thích hành động. Con bạn sẽ không ngồi yên dán mắt vào màn hình, mà sẽ muốn đứng dậy tìm giấy màu để gấp, tìm trứng để ốp la ngay sau khi xem xong. Đó là cách chuyển hóa từ "tiêu thụ nội dung thụ động" sang "sáng tạo chủ động".

Ekip sản xuất Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween giao lưu với khán giả. Nguồn:VTV

Ê-kíp cũng thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, trò chuyện với nhóm học sinh mục tiêu để "khảo sát" thực tế thị hiếu xem của Tween: "Bạn có thích chủ đề này không?", "Nếu được đạo diễn cho chương trình này bạn sẽ làm gì", "Bạn không thích phần nào trong chương trình ?" được đặt ra liên tục. Đây là minh chứng cho tư duy lấy khán giả làm trung tâm.

Theo đó, trong những ngày gần cuối tháng 12 vừa qua, một chương trình trải nghiệm thực tế mang tên "VTV Tour" đã được ekip Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween tổ chức, mang đến cơ hội hiếm có để các bạn nhỏ từ 8-12 tuổi bước vào hậu trường của Đài Truyền hình quốc gia; lắng nghe những câu chuyện "làm nghề" chưa từng kể từ ekip sản xuất Vườn Tween thông qua phần giao lưu trực tiếp với thành viên ekip sản xuất… Đây cũng là cơ hội để ekip của VTV hiểu hơn những khán giả của mình thích gì, muốn gì?

Video chương trình đăng tải trên Youtube. Nguồn VTV

Hãy thử "thả" con vào khu vườn đầy màu sắc này vào 18h50 thứ Bảy và Chủ Nhật trên VTV3. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy con mình trưởng thành hơn, tự lập hơn và đặc biệt là... cười nhiều hơn sau mỗi tập phát sóng.

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn TH kiên định với triết lý "Vì tầm vóc Việt", đặt trẻ em làm trung tâm trong mọi hoạt động vì cộng đồng. Năm nay với "Vườn Tween", Tập đoàn TH tiếp tục thể hiện vai trò của một doanh nghiệp tiên phong trong việc đồng hành cùng truyền hình giáo dục, nơi trẻ được nuôi dưỡng toàn diện cả về trí tuệ, cảm xúc lẫn sức khỏe.