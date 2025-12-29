“Tri âm” xa xỉ mùa cuối năm từ Bang & Olufsen: earbuds thời trang với âm thanh không gian và cảm biến chạm tiên tiến

Bước sang năm thứ 100 hoạt động, Bang & Olufsen được giới mộ điệu thương hiệu và những người yêu thích audio đặt nhiều kỳ vọng. Không ngoài mong đợi, bên cạnh những "siêu phẩm" vừa được công bố cách đây không lâu như bộ sưu tập Thế kỷ (Centennial) và soundbar Beosound Premiere, nhà chế tác Đan Mạch đã giới thiệu mẫu tai nghe đáng chú ý bậc nhất trong thập niên này: Beo Grace.

Không chỉ là "đồ chơi âm thanh" mà còn là vật bất ly thân với người yêu nhạc – cả khi ở nhà, làm việc tại văn phòng, xuống phố, hay du lịch – thiết bị đeo tai xứng đáng là một phần trong phong cách thời trang. Apple EarPods đã khẳng định điều này trong hai thập niên 2000 và 2010: những chiếc tai nghe có dây màu trắng "đung đưa" theo từng bước chân gần như là một biểu tượng lối sống. Giờ đây, với Beo Grace, Bang & Olufsen muốn đi xa hơn nữa để nâng cấp tai nghe lên nhóm "phụ kiện xa xỉ" trong một kỷ nguyên mới.

Dấu hiệu đầu tiên cho tham vọng này thể hiện ở lựa chọn chất liệu: nhôm nguyên khối. Theo Bang & Olufsen, lựa chọn này lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của bạc, để cặp earbuds trở thành "món trang sức cho đôi tai". Đây cũng là chất kim loại biểu tượng cho ngôn ngữ thiết kế của nhà chế tác này. Thú vị hơn, người đầu tiên tinh chiết được nhôm chính là một người đồng hương của Bang & Olufsen – khoa học gia người Đan Mạch Hans Christian Ørsted, vào năm 1824.

Thời ấy, nhôm đắt hơn cả vàng. Bởi, mặc dù là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất (chiếm tỉ lệ 8,23%), kim loại này không xuất hiện ở dạng tinh khiết trong tự nhiên. Vào những năm 1850, một kilogram nhôm tinh chế có giá lên tới 1.200 USD; hơn ba thập kỷ sau, nhôm mới trở thành vật liệu phổ biến nhờ công nghệ điện phân được áp dụng rộng rãi. Những đặc tính ưu việt như sự bền bỉ và độ sáng đẹp mắt của nó được Bang & Olufsen trân trọng và thừa hưởng trên các sản phẩm audio cao cấp của hãng từ thế kỷ 20 đến nay.

Chất liệu này là lựa chọn phù hợp cho thiết kế thân tai nghe kiểu "cuống lá" đặc sắc của Beo Grace, điểm nhấn diện mạo thứ hai trên sản phẩm. Đánh bóng bằng công nghệ phun hạt, đẽo gọt tại nhà máy số 5 của hãng tại Struer, Đan Mạch, với màu tự nhiên, thân tai tạo tương phản đẹp mắt cả về màu sắc lẫn hình khối cho tổng thể tai nghe. Logo thương hiệu Bang & Olufsen xuất hiện nổi bật trên ống nhôm có kích thước chỉ bằng đầu ngón tay (toàn bộ tai nghe dựng đứng cũng chỉ cao 3,1 cm), khẳng định niềm tự hào của hãng khi đạt được những tiến bộ phi thường trong khả năng thu nhỏ thiết bị công nghệ. Sự mảnh mai của "cuống lá" còn đem lại tính thanh lịch cho thiết kế giàu tham vọng này.

Bang & Olufsen không quên đặt Beo Grace vào hộp sạc tương xứng cũng làm từ nhôm cao cấp. Hộp sạc cỡ bỏ túi có đèn báo và bản lề ẩn để củng cố ngôn ngữ thiết kế liền lạc, tinh giản. Chưa dừng lại ở đó, dấu ấn ngoại diện cuối cùng – một túi đựng da siêu nhỏ chế tác tại Ý – hoàn thiện tinh thần xa xỉ và thời thượng của Beo Grace.

Sẽ không phải là Bang & Olufsen nếu như sản phẩm chỉ "đẹp mã". Về mặt công nghệ, Beo Grace là một bước nhảy vọt trong kỹ thuật tinh vi. Chiếc tai nghe được trang bị driver bằng titanium cỡ 12 mm, tăng 30% so với earbuds tiến tiến nhất của hãng trước đó là Beoplay Eleven. Tính năng khử ồn, theo hãng, cũng "hiệu quả gấp 4 lần" so với Beoplay Eleven. Beo Grace cũng nằm trong số rất ít thiết bị in-ear sở hữu công nghệ Âm thanh không gian (spatial audio) chuẩn Dolby Atmos vốn chỉ thường thấy trên các tai nghe chụp tai cao cấp. Thậm chí, cặp earbuds còn được trang bị tính năng giảm tiếng gió và TrueTransparency™ (thay đổi chế độ nghe thông minh) như trên headphone flagship Beoplay H100.

Song, khía cạnh công nghệ ấn tượng bậc nhất trên Beo Grace phải kể đến điều khiển chạm và cảm biến tiệm cận. Nếu tính năng thứ nhất không còn xa lạ với hầu hết người yêu những món đồ chơi âm thanh trên tai – nhưng với phản hồi giả cơ học mới lạ – thì tính năng thứ hai, NearTap™, đủ sức gây bất ngờ khi người dùng chỉ cần gõ ngón tay lên thái dương mà không cần trực tiếp chạm vào "cuống lá" để điều chỉnh âm lượng.

Với những kỹ thuật phi thường, thiết kế đậm tinh thần Trang sức cao cấp, Beo Grace xứng đáng là "át chủ bài" để thương hiệu trăm năm tuổi xoay chuyển cuộc chơi audio. Hơn hết, đây sẽ là món quà chào năm mới xuất sắc cho người yêu nhạc, xứng tầm mức giá lên tới hơn 46 triệu VNĐ – con số không hề nhỏ cho một cặp earbuds.

Tại Việt Nam, Bang & Olufsen được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

- Bang & Olufsen Hà Nội: 51 Tràng Tiền, P. Cửa Nam, Hà Nội. Tel: +84 24 3946 0100

- Bang & Olufsen Union Square: L2-22, Tầng 2, Union Square, 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP HCM. Tel: +84 28 3638 0024.

- Bang & Olufsen Shop-in-shop TP HCM: Tầng 2 – Gian 201-3, Takashimaya, 92 - 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TP HCM. Tel: +84 28 3636 1214.