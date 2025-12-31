Ca sĩ Anh Tú xuất hiện cực cháy tại sự kiện COCOLUX x Club Clio, fan chen kín trung tâm thương mại

Cocolux x Club Clio với sự kiện "Wake up your beauty" - Bùng nổ tại AEON Mall Long Biên với sự xuất hiện của ca sĩ Anh Tú

Trong không khí sôi động của những ngày cuối tuần, sự kiện Cocolux x Club Clio - Wake up your beauty đã chính thức diễn ra tại Aeon Mall Long Biên và nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng, đặc biệt là giới trẻ yêu làm đẹp. Không chỉ đơn thuần là một hoạt động trải nghiệm mỹ phẩm, sự kiện còn tạo nên "cú hích" cảm xúc mạnh mẽ khi có sự góp mặt của ca sĩ Anh Tú - gương mặt nghệ sĩ được yêu thích hàng đầu hiện nay.

Trong suốt 02 ngày diễn ra sự kiện, không gian trải nghiệm của Cocolux và Club Clio luôn đông kín khách tham quan. Hàng nghìn lượt khách đã trực tiếp tham gia các hoạt động dùng thử sản phẩm, chơi mini game nhận quà, makeup với các sản phẩm chính hãng và tìm hiểu sâu hơn về hai thương hiệu. Sự sôi động không chỉ đến từ các hoạt động tại gian hàng, mà còn được đẩy lên cao trào với sự xuất hiện của ca sĩ Anh Tú - người mang đến không khí gần gũi, trẻ trung và đầy năng lượng.

Ca sĩ Anh Tú đồng hành cùng sự kiện không chỉ là điểm nhấn giải trí, mà còn mang ý nghĩa khẳng định rõ nét tinh thần thương hiệu của Cocolux và Club Clio: trẻ trung, hiện đại, gần gũi và luôn đặt trải nghiệm khách hàng làm trung tâm. Hình ảnh một nghệ sĩ được yêu mến, có phong cách sống tích cực, gắn liền với sự tự tin và bản sắc cá nhân, chính là sự tương đồng với thông điệp mà hai thương hiệu muốn gửi gắm - mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, chỉ cần được "đánh thức" đúng cách.

Club Clio - Thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc dẫn đầu xu hướng là đối tác chiến lược của Cocolux nhiều năm liền

Club Clio là một trong những thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc, nổi bật với hai thương hiệu quen thuộc với giới trẻ châu Á: CLIO Professional và Peripera. Trong đó, CLIO Professional được biết đến với định vị trang điểm chuyên nghiệp, chất lượng cao như phấn nước cushion, mascara, kem nền, phấn mắt . Peripera lại ghi dấu ấn bằng phong cách trẻ trung, cá tính, bảng màu thời thượng của các dòng son hay bảng mắt, dễ tiếp cận và luôn bắt kịp xu hướng làm đẹp mới.

Tại thị trường Việt Nam, Club Clio đã xây dựng được tệp khách hàng trung thành nhờ sự ổn định về chất lượng sản phẩm, khả năng cập nhật nhanh các xu hướng trang điểm toàn.. Đồng hành cùng Club Clio trong nhiều năm liền, Cocolux tự hào là đối tác chiến lược, mang các sản phẩm chính hãng của CLIO Professional và Peripera đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Một trong những lợi thế nổi bật của sự hợp tác này chính là việc các sản phẩm mới nhất của Club Clio luôn được cập nhật nhanh chóng tại hệ thống Cocolux. Khách hàng có thể dễ dàng mua sắm, trải nghiệm và được tư vấn trực tiếp tại toàn bộ hệ thống cửa hàng COCOLUX trên toàn quốc.

Gian hàng Cocolux tại Aeon Mall Long Biên - Điểm đến trải nghiệm làm đẹp thu hút hàng nghìn khách hàng

Trong khuôn khổ sự kiện, gian hàng Cocolux tại Aeon Mall Long Biên trở thành một trong những khu vực sôi động và đông khách nhất. Sở hữu vị trí đẹp, không gian mở và thiết kế hiện đại, gian hàng được đầu tư bài bản nhằm mang đến trải nghiệm toàn diện cho khách tham quan.

Tại đây, khách hàng không chỉ được dùng thử trực tiếp các sản phẩm, mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như soi da miễn phí, photobooth chụp ảnh check-in.... Mỗi hoạt động đều được thiết kế để khách hàng không chỉ "xem" sản phẩm, mà thực sự chạm - thử - cảm nhận giá trị mà Cocolux và các thương hiệu đối tác mang lại.

Sự đón nhận của khách hàng trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện là minh chứng rõ ràng cho định hướng trải nghiệm mà Cocolux theo đuổi. Không đơn thuần là hệ thống bán lẻ mỹ phẩm, Cocolux đang từng bước xây dựng hình ảnh một điểm đến làm đẹp toàn diện, nơi khách hàng được tiếp cận kiến thức, dịch vụ và sản phẩm chính hãng trong một không gian thân thiện, chuyên nghiệp.

Hiện nay, Cocolux phân phối hơn 300 thương hiệu mỹ phẩm chính hãng tại Aeon Mall Long Biên nói riêng và trên toàn bộ hệ thống nói chung. Việc liên tục mở rộng danh mục thương hiệu, đầu tư vào trải nghiệm khách hàng và hợp tác chặt chẽ với các nhãn hàng quốc tế như Club Clio cho thấy cam kết dài hạn của Cocolux trong việc nâng tầm thị trường mỹ phẩm bán lẻ tại Việt Nam.

