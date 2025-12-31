Bệnh viện thẩm mỹ Kang Nam Sài Gòn được vinh danh Top 10 Thương hiệu xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương 2025

Danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận cho một thương hiệu bệnh viện thẩm mỹ hàng đầu tại Việt Nam, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của Kangnam trên hành trình hội nhập, tiệm cận các tiêu chuẩn y khoa và quản trị thương hiệu của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Asia Excellent Brands là chương trình thường niên nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thành tựu nổi bật về chuyên môn, chất lượng dịch vụ, quản trị thương hiệu và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành nghề. Việc Kangnam góp mặt trong Top 10 năm 2025 cho thấy năng lực cạnh tranh ngày càng rõ nét của một thương hiệu thẩm mỹ Việt Nam trong bức tranh chung của khu vực.

Theo đánh giá từ Hội đồng thẩm định, các tiêu chí xét chọn bao gồm: năng lực chuyên môn, mức độ an toàn y khoa, trải nghiệm khách hàng, uy tín thương hiệu và tác động xã hội. Trong đó, Bệnh viện thẩm mỹ Kang Nam Sài Gòn được ghi nhận nhờ định hướng phát triển lấy an toàn – cá nhân hóa điều trị – hiệu quả bền vững làm nền tảng cốt lõi.

Năm 2025 cũng được xem là dấu mốc nổi bật trong hoạt động chuyên môn của Kangnam, khi bệnh viện thực hiện thành công ca phẫu thuật loại bỏ da thừa và tái tạo hình thể cho Trọng Nhân "Bye Béo" – trường hợp từng nặng hơn 264 kg và giảm cân ngoạn mục xuống dưới 100 kg. Đây là ca phẫu thuật có độ phức tạp cao, đòi hỏi sự phối hợp đa chuyên khoa, được đánh giá tích cực không chỉ về mặt thẩm mỹ mà còn ở khả năng phục hồi chức năng và chất lượng sống cho người bệnh.

Kangnam ghi dấu ấn y khoa với ca phẫu thuật tái tạo cơ thể cho Trọng Nhân Bye Béo

Song song với hoạt động chuyên môn, Kangnam tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn thông qua chương trình "Hành trình Lột Xác" mùa 7 với chủ đề "Sống một đời rực rỡ". Chương trình tập trung hỗ trợ phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí và tái tạo toàn diện cho những trường hợp có khuyết điểm ngoại hình nghiêm trọng, qua đó góp phần thay đổi cuộc sống và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Hành trình Lột Xác - Chương trình nhân văn về phẫu thuật thẩm mỹ do Bệnh viện thẩm mỹ Kang Nam Sài Gòn khởi xướng tổ chức kỷ niệm 10 năm

Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, Bệnh viện thẩm mỹ Kang Nam Sài Gòn định vị thế mạnh ở lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ chuyên sâu, với quy trình điều trị khép kín từ thăm khám, tư vấn cá nhân hóa đến chăm sóc hậu phẫu. Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, cùng việc liên tục cập nhật công nghệ và kỹ thuật hiện đại, được xem là yếu tố then chốt tạo nên uy tín bền vững của thương hiệu.

Việc được vinh danh Top 10 Thương hiệu xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương 2025 không chỉ khẳng định vị thế của Bệnh viện thẩm mỹ Kang Nam Sài Gòn trên bản đồ thẩm mỹ khu vực, mà còn phản ánh xu hướng các thương hiệu y tế Việt Nam đang ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chuẩn mực và hội nhập tế.