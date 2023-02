Những bộ phim lãng mạn đến tan chảy không thể bỏ qua ngày Valentine

Chuyện tình yêu luôn được xem là đề tài quen thuộc được đưa vào phim ảnh của ngành giải trí xứ kim chi.

Nhờ vậy, dân ghiền phim Hàn đã được dịp thưởng thức những chuyện tình với đủ mọi cung bậc từ nhẹ nhàng, lãng mạn đến hài hước, kịch tính và cả bi ai.

Ngày lễ tình nhân đang đến gần, hãy cùng đắm chìm cùng một nửa đặc biệt của mình trong những bộ phim Hàn Quốc vô cùng lãng mạn và nổi tiếng này nhé.

Điên Thì Có Sao (It’s Okay to Not Be Okay)

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc này ra mắt năm 2020 do Studio Dragon sáng tạo, phim thuộc thể loại tình cảm, tâm lý và kinh dị.

Phim do Park Shin-woo làm đạo diễn và Jo Yong viết kịch bản dưới sự chỉ đạo sản xuất của Gold Medalist và Story TV.

Với sự tham gia của Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji, Oh Jung Se và Park Gyu Young, đây là bộ phim tình cảm giả tưởng năm 2020 về một nhân viên y tế cộng đồng tại một bệnh viện tâm thần và một nhà văn viết truyện bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Mặc dù có quan điểm khác nhau về tình yêu và các mối quan hệ, nhưng hai người cuối cùng bắt đầu một mối tình lãng mạn bất chấp số phận của họ.

Dù đã công chiếu nhưng đến thời điểm hiện tại Điên Thì Có Sao vẫn được yêu thích và gây ấn tượng với khán giả bởi những câu chuyện thú vị mang nặng hơi hướng tâm lý, từ hài đến bi đều có đủ.

Hạ Cánh Nơi Anh (Crash Landing on You)

Với sự tham gia của Hyun Bin, Son Ye Jin, Kim Jung Hyun và Seo Ji Hye, bộ phim truyền hình Hàn Quốc năm 2019-2020 này kể về một nữ thừa kế tập đoàn người Hàn Quốc, khi đang bay dù lượn ở Seoul, bị cuốn vào một cơn bão bất ngờ và rơi xuống phần Bắc Triều Tiên. Ở đó, cô gặp một đại úy trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên, và họ bắt đầu yêu nhau bất chấp sự chia cắt giữa hai quốc gia.

Ngoài ra, bộ phim còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì mô tả cuộc sống ở Bắc Triều Tiên. Câu chuyện tình lãng mạn trên màn ảnh của cặp đôi nổi tiếng đã phát triển thành một câu chuyện ngoài đời thực, với việc Son Ye Jin và Hyun Bin đã chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm của mình.

Với rating 21,7% ghi nhận ở tập cuối, bộ phim soán ngôi Yêu Tinh trở thành bộ phim có rating cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp tvN.

Tác phẩm đồng thời đứng vị trí á quân trong top phim đạt rating cao nhất lịch sử các đài cáp tại Hàn Quốc, đứng sau Lâu Đài Tham Vọng (đài JTBC).

Always (Chỉ riêng mình em)

Always là câu chuyện tình yêu giữa anh chàng cựu võ sỹ quyền Anh Cheol Min (do So Ji Sub thủ vai) và cô gái mất thị lực tạm thời Jung Hwa (do Han Hyo Joo đảm nhiệm). Mối tình của cả hai người sẽ thật đẹp và hạnh phúc nếu như không có một ngày, Cheol Min gặp tai nạn giao thông và mắt của Jung Hwa sáng lại.

Tai nạn đó đã khiến cho khuôn mặt của Cheol Min biến dạng và chân anh bị tật. Liệu Jung Hwa sau khi sáng mắt có thể lại một lần nữa nhận ra anh, người con trai mà cô đã yêu? Liệu Cheol Min có vượt qua được mặc cảm để lại yêu và được yêu?

The Beauty Inside (Người Yêu Tôi Là Ai)

Đây là một bộ phim hài lãng mạn Hàn Quốc được phát hành năm 2015. The Beauty Inside nói về một người đàn ông mỗi khi thức dậy sẽ ở trong một cơ thể khác nhau. Những người duy nhất biết về khả năng của anh ấy là mẹ và người bạn thân nhất của anh ấy, Sang Baek (Lee Dong Hwi).

Một ngày nọ, anh gặp Yi Soo (Han Hyo Joo), một cô gái làm việc cho một cửa hàng nội thất và ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình. Vì ngoại hình liên tục thay đổi, anh ta đến thăm cô mỗi ngày như một khách hàng mới.

Cuối cùng Woo Jin cũng rủ cô đi chơi, và sau buổi hẹn hò, Woo Jin đã thức ba ngày để ngoại hình của anh ấy không thay đổi. Yi Soo yêu anh, nhưng anh không thể tỉnh táo và thức dậy với một khuôn mặt mới.