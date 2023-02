Những tác phẩm điện ảnh Hollywood kinh điển đáng xem nhất trong ngày Valentine

(Ảnh: Rex)

Bộ phim này đã trải qua nhiều lần thay đổi hình ảnh, từ đen trắng cho đến hình ảnh màu. Tuy nhiên, một khía cạnh của bộ phim điện ảnh này chưa bao giờ có thể thay đổi chính là bộ phim luôn hấp dẫn khán giả ở mọi thời đại. Để nói một cách ngắn gọn, Casablanca là một câu chuyện về tình yêu, những hệ tư tưởng chính trị mâu thuẫn nhau và lòng vị tha.

Lấy bối cảnh giai đoạn đầu Chiến tranh thế giới thứ hai, Casablanca xoay quanh câu chuyện của một người đàn ông bị giằng xé giữa những lựa chọn vô cùng khó khăn với tình yêu dành cho một người phụ nữ và trách nhiệm cô cùng chồng - lãnh tụ kháng chiến người Tiệp Khắc - thoát khỏi Maroc.

Mặc dù là một bộ phim hạng A với dàn ngôi sao nổi tiếng lúc bấy giờ nhưng không một ai trong đoàn làm phim tin rằng đay sẽ trở thành một bộ phim xuất chúng và tồn tại cùng năm tháng. Tại giải Oscar lần thứ 16, Casablanca đã chiến thắng ở 3 hạng mục lớn Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Trải qua thời gian, bộ phim tiếp tục được đánh giá cao và được coi là một trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển nhất của Hollywoods.

Breakfast at Tiffany’s (1961)

Cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Truman Capote được in lần đầu tiên trên tạp chí Esquire vào năm 1958 đã từng khiến độc giả vô cùng thích thú. Sau này, cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành phim và đây cũng là một trong những bộ phim bất hủ mà khán giả trên toàn thế giới yêu thích.

Breakfast at Tiffany’s là câu chuyện về tình bạn, tình yêu của Paul Varjak (George Peppard) với một trong những người hàng xóm của anh Holly Golighly (Audrey Hepburn thủ vai) trong tòa nhà chung ở Upper East Side thuộc thành phố New York vào những năm 1940.

Holly Golighly là một thiếu nữ xinh đẹp và duyên dáng khao khát thoát khỏi cuộc sống thôn quê nghèo khó miền Texas để nhập vào chốn thị thành phồn hoa đô hội ở New York. Cô có một niềm vui duy nhất trong ngày, đó chính là say sưa ngắm nghía những món đồ trang sức lộng lẫy được bày bán trong cửa hàng trang sức Tiffany lúc 6 giờ sáng.

Trong khi đó, Paul Varjak là một nhà văn trẻ luôn bị mắc kẹt trong lối mòn sáng tạo, lạc lối trong cuộc sống phồn hoa của chốn đô thành. Hai con người bế tắc, cùng đấu tranh để che giấu quá khứ của bản thân cuối cùng lại tìm thấy nhau. Đó cũng là lúc cả hai tìm được sự đồng điệu và nảy sinh tình cảm gắn bó.

It Happened One Night (1934)

Không giống như hai bộ phim chính kịch lãng mạn kể trên, It Happened One Night lại là một bộ phim hài kịch của đạo diễn Frank Capra.

Bộ phim có cốt truyện khá đơn giản, xoay quanh hai nhân vật chính không phù hợp: một người nữ thừa kế nổi tiếng cố gắng thoát khỏi cái bóng của bố mình và một chàng phóng viên tinh quái. Thế nhưng, chính sự đơn giản của bộ phim lại làm nên nét quyến rũ mà ít phim hài nào làm được.

Đáng chú ý, đây là bộ phim đầu tiên chiến thắng ở cả 5 hạng mục quan trọng nhất của Oscar: Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất. Đến năm 1993, It Happened One Night được chọn để bảo tồn trong Viện lưu trữ phim Quốc gia Mỹ vì tính "văn hoá, lịch sử và thẩm mĩ".

The Philadelphia Story (1940)

Một trong những bộ phim nổi tiếng và thành công nhất thời kỳ hoàng kim của Hollywood chắc chắn phải kể đến The Philadelphia Story. Bộ phim được giới phê bình đánh giá rất cao với 7 đề cử Oscar, trong đó chiến thắng 2 giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Bộ phim là câu chuyện về một người phụ nữ nổi tiếng Tracy Samantha Lord Haven khi vướng phải những rắc rối lúc chuẩn bị kết hôn với một doanh nhân tẻ nhạt. Cùng lúc đó, người chồng cũ và một chàng phóng viên quyến rũ bất ngờ xuất hiện. Mặc dù nghe cuộc tình có vẻ rắc rối nhưng The Philadelphia Story thực chất là phim thuộc thể loại hài kịch hôn nhân và khá dễ theo dõi. Đây cũng là dòng phim khá phổ biến vào những thập niên 30, 40 với mô típ về cặp đôi li dị với những mối quan hệ mới nhưng sau cùng lại tái hôn và sống hạnh phúc.

His Girl Friday (1940)

Thực tế, His Girl Friday là lần thứ hai vở kịch The Front Page được chuyển thể lên màn ảnh, lần đầu tiên là bộ phim năm 1931 giữ nguyên tựa đề này. Tuy nhiên, phải đến His Girl Friday thì bộ phim chuyển thể mới được chú ý và đón nhận từ khán giả cũng như giới phê bình.

Nội dung phim tập trung vào một biên tập viên báo Walter Burns. Anh sắp mất đi phóng viên xuất sắc cũng đồng thời người vợ cũ của mình Hildy Johnson - người mới đính hôn với một người đàn ông khác. Burns đề nghị họ cùng nhau kể thêm một câu chuyện nữa với hi vọng chiếm lại được trái tim của vợ.

His Girl Friday sau này cũng lọt top và đứng ở vị trí thứ 19 trong Danh sách 100 phim hài kịch hay nhất do Viện phim Mỹ lựa chọn. Cho tới thời điểm hiện tại, đây vẫn là một trong những bộ phim kinh điển của Hollywood thu hút nhiều khán giả quan tâm nhất.