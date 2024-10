Những bộ phim kinh dị lên sóng dịp Halloween 2024

Terrifier 3

Terrifier 3 là một bộ phim kinh dị do Damien Leone viết kịch bản và đạo diễn, với sự tham gia của David Howard Thornton, Lauren LaVera, Elliott Fullam và Samantha Scaffidi.

Sau trải nghiệm đau thương tại vụ thảm sát của Art the Clown vào lễ Halloween, Sienna Shaw (LaVera) và em trai Jonathan Shaw (Fullam) phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là xây dựng lại cuộc sống của họ. Khi mùa lễ hội đang đến gần, họ đón nhận tinh thần của đêm Giáng sinh và cố gắng vượt qua những nỗi đau mà họ đã phải chịu đựng. Ngay khi họ bắt đầu cảm thấy an toàn, Art lại xuất hiện, quyết tâm biến niềm vui ngày lễ của họ thành cơn ác mộng mới với nụ cười nham hiểm của mình.

Terrifier 3 công chiếu lần đầu tại Fantastic Fest ở Austin, Texas vào ngày 19/9 và sẽ ra rạp vào ngày 11/10. Bộ phim nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình.

Smile 2

Smile 2, dự kiến ra rạp vào ngày 18/10, là phần tiếp theo của bộ phim ăn khách Smile ra mắt năm 2022. Nội dung phần 1 xoay quanh cuộc sống của bác sĩ Rose Cotter (Sosie Bacon), người từng chịu tổn thương tâm lý từ nhỏ sau khi mẹ cô tự tử. Trong lần tham vấn cho một bệnh nhân nữ đang hoảng loạn tột độ, Rose đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi bệnh nhân đó đã tự kết liễu đời mình với một nụ cười quỷ dị.

Với phần 2, lần này, lời nguyền "nụ cười" tiếp diễn với câu chuyện về Skye Riley (Naomi Scott). Trước chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, nghệ sĩ nhạc pop nổi tiếng Skye Riley bắt đầu gặp phải một loạt sự việc không thể giải thích được. Cuộc sống của Skye Riley bị đảo lộn hoàn toàn khi cô chứng kiến người bạn của cô Lewis (Lukas Gage) chết cùng một nụ cười lạnh sống lưng. Lời nguyền "nụ cười" tìm đến người bạn Lewis của cô. Skye phải đối mặt với quá khứ đầy rắc rối của mình để giành lại quyền kiểm soát cuộc sống.

Little Bites

Little Bites là một bộ phim kinh dị năm 2024 do Spider One đạo diễn. Phim được công chiếu lần đầu tại Fantastic Fest 2024 và ra mắt tại các rạp chiếu phim vào ngày 4/10.

Little Bites lấy cảm hứng từ một trải nghiệm cá nhân của đạo diễn kiêm ca sĩ Michael David Cummings, hay còn được gọi là Spider One. Bộ phim xoay quanh câu chuyện Mindy (Fox) phải bảo vệ con gái mình khỏi một con quái vật ăn thịt người kinh hoàng, Agyar (Sklaroff), bằng cách thực hiện một thỏa thuận tàn ác. Không khí trong ngôi nhà của Mindy trở nên tồi tệ khi con quái vật không hài lòng và bắt đầu gây rối.

Trên trang web tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, 70% trong số 10 bài đánh giá của các nhà phê bình là tích cực, với điểm đánh giá trung bình là 6,2/10.

Time Cut

Bộ phim Time Cut của đạo diễn Hannah Macpherson xoay quanh câu chuyện Lucy Field (Bailey), một học sinh trung học tài năng chuyên ngành khoa học, tình cờ phát hiện ra một cỗ máy thời gian và bắt đầu cuộc hành trình trở về quá khứ. Nhiệm vụ của cô là ngăn chặn vụ giết người thương tâm của chị gái mình, Summer (Gentry). Liệu cô có vượt qua được những thử thách sắp tới và tiết lộ danh tính của kẻ giết người?

Time Cut quy tụ dàn diễn viên gồm Madison Bailey, Antonia Gentry, Michael Shanks, Griffin Gluck, Rachael Crawford, Jordan Pettle, Megan Best, Samuel Braun, Sydney Sabiston, Kataem O’Connor.

Monster Summer

Monster Summer là một bộ phim kinh dị phiêu lưu của Mỹ do David Henrie làm đạo diễn, Cornelius Uliano và Bryan Schulz viết kịch bản. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Mason Thames, Lorraine Bracco và Mel Gibson.

Monster Summer xoay quanh câu chuyện kỳ nghỉ hè tuyệt vời của Noah bị phá hoại bởi một thế lực bí ẩn. Noah và bạn bè đã hợp tác với một cảnh sát đã nghỉ hưu để bắt đầu một cuộc phiêu lưu ma quái nhằm cứu hòn đảo của họ.

Monster Summer được công chiếu lần đầu tại Rạp DGA ở Los Angeles vào ngày 24/9 và được phát hành tại Mỹ vào ngày 4/10 bởi Pastime Pictures.