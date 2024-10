Jeongnyeon: The Star Is Born là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đã được khán giả mong chờ từ rất lâu. Lý do là bởi nó đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân đình đám Kim Tae Ri với vai diễn lấy cảm hứng từ nhân vật kinh điển của chính cô. Nói vậy là bởi nhân vật nữ chính trong webtoon Jeongnyeon vốn được tác giả sáng tác dựa trên hình mẫu nhân vật của Kim Tae Ri trong bộ phim Người Hầu Gái. Chính bởi lý do này nên ngay từ khi NSX Jeongnyeon úp mở về dự án, truyền thông Hàn đã đưa tin có 2 đài truyền hình lớn là MBC và tvN tranh giành để được phát sóng bộ phim. Cuối cùng phần thắng thuộc về tvN.

Tối 12/10 vừa qua, sau một thời gian dài khiến khán giả đợi chờ, cuối cùng Jeongnyeon cũng lên sóng tập đầu tiên. Rating phim ghi nhận con số 4,8%, không quá cao nhưng lại vượt mặt 2 bộ phim cũng mới lên sóng tập 1 vào tối qua là A Virtuous Business của JTBC và Doubt của MBC. Hiện tại Jeongnyeon cũng đang nhận về rất nhiều lời khen từ khán giả. Đa phần đều cảm thấy choáng ngợp bởi phim mang tới cảm giác "như một tác phẩm điện ảnh" chứ không còn dừng lại ở phim truyền hình.



Tập đầu tiên của Jeongnyeon: The Star is Born mở đầu bằng cảnh dàn diễn viên chính xuất hiện trên sân khấu kịch với sự say mê và quyết tâm. Sau đó, câu chuyện chuyển hướng về một cô gái trẻ và người cha của mình, họ phải lang thang qua những con phố trong đêm lạnh giá. Vô tình họ đã đến trước nhà của một người chuyên dạy pansori rất nổi tiếng để cầu xin được tá túc qua đêm. Tại đây Jeong Nyeon (Kim Tae Ri) đã vô tình phát hiện ra niềm đam mê của mình với pansori (một loại hình âm nhạc diễn xướng truyền thống của Hàn Quốc). Với mong muốn cháy bỏng là được hát, cô biểu diễn một bài pansori trong khi chủ nhà đệm đàn cho cô.

Sau đêm định mệnh đó, Jeong Nyeon nuôi ước mơ với âm nhạc, bất chấp gia cảnh khó khăn và gia đình thì luôn ngăn cấm cô hát. Jeong Nyeon hát ở mọi nơi, ngay cả khi đang ở chợ bán cá cho gia đình. Vô tình giọng ca của cô được Moon Ok Kyeong, một nữ diễn viên nổi tiếng chú ý tới. Ok Kyeong sau đó đã tặng cho chị em Jeong Nyeon 2 tấm vé xem kịch tại Maeran Gukgeuk, một sân khấu hoàn toàn do phụ nữ điều hành. Lần đầu được tới một sân khấu lớn đã khiến đam mê của Jeong Nyeon cháy bỏng hơn bao giờ hết. Cô đã lén lút giấu mẹ đến tìn Ok Kyeong để xin được gia nhập đoàn kịch.

Tập 1 đã mang đến phần giới thiệu đầy cảm xúc về hành trình của nhân vật chính, Yoon Jeong Nyeon. Lấy bối cảnh Hàn Quốc sau chiến tranh, tập phim khẳng định niềm đam mê sâu sắc của Jeong Nyeon đối với âm nhạc, đặc biệt là pansori, bất chấp lệnh cấm hát nghiêm ngặt của mẹ cô. Bối cảnh nông thôn nghèo khó cùng với những khó khăn của riêng gia đình cô, tạo nên bầu không khí sâu sắc, đưa người xem vào những căng thẳng về mặt cảm xúc mà Jeong Nyeon phải đối mặt. Tập phim cung làm rất tốt trong việc khắc hoạ sự quyết tâm và tài năng vẫn còn như một "viên ngọc thô" của nhân vật chính. Sự tương phản giữa cuộc sống nghèo khổ của cô và thế giới sân khấu đầy hào quang lấp lánh cũng mở ra hành trình đầy cảm xúc của Jeong Nyeon trong tương lai.

Đặc biệt, sau tập 1 khán giả cũng dành cơn mưa lời khen cho dàn diễn viên quá xuất sắc của phim. Trong khi Kim Tae Ri vốn đã là hình mẫu của nhân vật Jeong Nyeon thì những diễn viên khác cũng tạo cho khán giả cảm giác như họ đã được đo ni đóng giày cho vai diễn. Từ tạo hình đến thần thái đều như xé truyện bước ra, không có bất cứ một lỗ hổng nào về mặt lựa chọn diễn viên của ekip này. Hơn hết, họ cũng thể hiện xuất sắc bản thân ở cả hai phương diện là diễn xuất và giọng hát để mang tới một bộ phim về nghệ thuật pansori đúng nghĩa.

Bình luận của khán giả: - Tập 1 thực sự là một bữa tiệc về mặt hình ảnh và diễn xuất! - Tập đầu tiên giống như một bộ phim điện ảnh hoàn chỉnh vậy, tuyệt quá. - Kim Tae Ri không bao giờ làm tôi thất vọng, tập đầu tiên đã làm tôi mê mẩn rồi! - Tập đầu tiên có hình ảnh tuyệt đẹp, từng khung hình trông giống như một tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù tôi không quen thuộc với văn hóa pansori nhưng vẫn mê mấy màn trình diễn trên sân khấu. Hơn hết là dàn diễn viên quá đỉnh, họ y chang tưởng tượng của tôi khi đọc webtoon. - Tập 1 đã vượt quá mong đợi của tôi. Diễn xuất rất tuyệt vời với dàn diễn viên xuất sắc, đặc biệt là Kim Tae Ri. Đạo diễn và quay phim đã làm tôi kinh ngạc. Nó giống một bộ phim điện ảnh hơn là một bộ phim truyền hình.

Dàn cast xé truyện bước ra của phim

Nguồn ảnh: tvN