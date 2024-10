Mới đây, trong tập mới nhất của show giải trí You Quiz On The Block, Jung Hae In tham dự với tư cách khách mời, chia sẻ về những thông tin xoay quanh 2 bộ phim gây sốt Love Next Door và Veteran 2. Tại đây, anh chàng đã khiến toàn bộ trường quay phải bất ngờ trước tình trạng sức khoẻ ngày trước của mình.



Jung Hae In chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn trên show You Quiz On The Block

Anh cho biết, Chị Đẹp Mùa Đồ Ăn Ngon Cho Tôi là thành công đầu tiên của anh trong sự nghiệp đóng phim. Danh tiếng bùng nổ với hình tượng “chất liệu bạn trai” đồng nghĩa với lời nói và hành vi của anh sẽ có tác động vô cùng lớn tới người hâm mộ, kéo theo một loạt ồn ào liên quan tới đời tư của nam diễn viên.

Anh từng là nạn nhân của nạn bạo lực mạng thời mới bước chân vào showbiz

Khi mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, những lời công kích nặng nề trên sóng mạng liên tiếp ập đến, khiến Jung Hae In mắc chứng rối loạn lo âu, nhiều ngày nhốt mình trong nhà. Anh sợ phải ra ngoài đường, tránh tiếp xúc và gặp gỡ mọi người.

Anh bộc bạch: “Tôi đọc hết những bình luận tiêu cực trên MXH và tự hỏi rằng tại sao mọi người lại đối xử như vậy. Nhiều lúc tôi chỉ muốn ở trong nhà, sống như một người ẩn dật, tránh mọi sự chú ý. Tôi cảm giác như mình đã mắc phải chứng rối loạn lo âu. Lúc đó, việc gặp gỡ mọi người là quá sức chịu đựng của tôi.”

Bức ảnh gây tranh cãi vì Jung Hae In đứng vị trí trung tâm giữa dàn sao gạo cội tại Baeksang 2018

Tuy nhiên, sau 6 năm “va vấp”, Jung Hae In đã tự mình đối mặt với ánh nhìn phán xét của dân chúng, vượt qua nỗi sợ tâm lý đã đeo đuổi anh trong khoảng thời gian dài. Anh trải lòng: “Tôi nhận ra sự ủng hộ to lớn của người hâm mộ vô cùng quan trọng. Việc có người thích người ghét là điều dễ hiểu nên tôi giờ đây chỉ tập trung vào những người tôi yêu thương nhất.”

Netizen bày tỏ sự xót xa trước tình trạng sức khỏe tinh thần Jung Hae In đã phải chịu đựng. Đồng thời, không ít người tấm tắc khen ngợi màn thể hiện vô cùng xuất sắc của anh trong 2 dự án ăn khách Love Next Door và Veterans 2. Vì 2 vai diễn có tính cách đối lập nên khả năng thoát vai “thần sầu” của mỹ nam sinh năm 1988 rất đáng được ghi nhận.

Jung Hae In có một năm đại thành công với 2 tác phẩm ăn nên làm ra - Veteran 2 và Love Next Door ở cả mảng điện ảnh và phim truyền hình

Jung Hae In từng gây ra nhiều tranh cãi khi “vô tình” giành vị trí trung tâm trên sân khấu lễ trao giải Baeksang 2018, là nơi thường dành cho những vị tiền bối, nghệ sĩ lão làng trong giới. Ngoài ra, ngôi sao Snowdrop từng khuấy đảo truyền thông khi bị tình nghi “săn gái” tại các hộp đêm vào cuối năm 2023. Công ty chủ quan và nam diễn viên đều không đưa ra phản hồi chính thức, càng khiến cáo buộc thêm phần chắc nịch.