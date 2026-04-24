Tác dụng của lá tía tô với sức khỏe

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BS. Nguyễn Huy Hoàng cho biết, tía tô không chỉ là loại rau gia vị thông thường mà chứa nhiều hoạt chất có tác dụng sinh học.

Trong lá tía tô có chứa lượng lớn tinh dầu, không chỉ tạo nên mùi thơm đặc trưng, mà còn có tác dụng kháng khuẩn, chống nấm, đào thải độc tố mạnh mẽ. Các hợp chất phenolic và flavonoid trong lá tía tô là những chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp chống viêm, ngăn chặn phản ứng dị ứng, bảo vệ tế bào, bảo vệ gan, ổn định hệ miễn dịch.

Lá tía tô còn được chứng minh chứa lượng đáng kể axit alpha-linolenic, đây là một loại omega-3 thực vật giúp giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch. Không những vậy, tía tô còn là loại rau giàu dinh dưỡng với hàm lượng sắt, canxi đáng kể, cùng các vitamin A, C, B2… Nhiều thực nghiệm lâm sàng đã chứng minh tía tô có nhiều tác động tích cực với sức khỏe:

Tác dụng chống dị ứng và hen suyễn.

Kháng khuẩn, kháng virus.

Hỗ trợ tiêu hóa.

Bảo vệ hệ thần kinh.

Hỗ trợ giảm acid uric.

Giảm stress và lo âu.

Đông y sử dụng nhiều bộ phận khác nhau của cây tía tô để làm thuốc như cành (tô ngạnh), lá (tô diệp) và quả (tô tử). Theo Đông y, lá tía tô có vị cay, tính ấm, đi vào kinh phế, tỳ, có tác dụng phát tán phong hàn, hành khí khoan hung, giải độc tôm cá, an thai.

Lá tía tô thường được ứng dụng chủ yếu trong điều trị các chứng ngoại cảm phong hàn với biểu hiện sợ lạnh, sốt, không có mồ hôi, đau đầu, ngạt mũi; khí trệ ở trung tiêu gây đầy bụng, chướng hơi, buồn nôn, đau thượng vị; ho hen do phế khí uất kết kèm các triệu chứng của cảm lạnh; phụ nữ có thai nôn nghén, động thai, đau bụng do thai khí nghịch; ăn hải sản bị đau bụng, tiêu chảy, nổi mề đay…

Những ai không nên uống nước lá tía tô?

Nước lá tía tô tuy tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng uống được. Báo điện tử VOV dẫn nguồn trang WebMD khuyến cáo những người dưới đây cần thận trọng khi uống nước lá tía tô:

Người bị rối loạn tiêu hóa

Các hợp chất trong nước lá tía tô, mặc dù có thể kích thích tiêu hóa ở một số người, nhưng cũng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và ruột ở những người khác, đặc biệt là những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Sự kích ứng này có thể dẫn đến sản xuất quá mức khí trong đường tiêu hóa, gây ra cảm giác đầy hơi và chướng bụng. Ngoài ra, một số thành phần trong nước lá tía tô có thể làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, dẫn đến cảm giác khó tiêu và đầy bụng sau khi ăn.

Người bị tiểu đường

Nước lá tía tô có thể có tác động đến lượng đường trong máu, có khả năng làm tăng mức đường huyết. Đối với những người đang kiểm soát bệnh tiểu đường, việc duy trì mức đường huyết ổn định là rất quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng. Do đó, việc sử dụng nước lá tía tô có thể gây trở ngại cho việc kiểm soát đường huyết và làm phức tạp thêm việc quản lý bệnh tiểu đường.

Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng

Nước lá tía tô chứa các hợp chất có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng tiết axit dịch vị. Axit dư thừa có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày đã bị viêm loét, gây ra các triệu chứng như đau bụng, ợ chua, buồn nôn và thậm chí là chảy máu dạ dày.

Trong một số trường hợp nghiêm trọng, việc sử dụng tía tô có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm loét và dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

Người bị cao huyết áp

Đối với những người đang phải kiểm soát bệnh cao huyết áp, việc duy trì huyết áp ổn định là vô cùng quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, đau tim và suy thận.

Do đó, việc sử dụng nước tía tô, đặc biệt là dưới dạng nước ép hoặc trà đậm đặc, có thể gây cản trở cho việc kiểm soát huyết áp và làm tăng nguy cơ gặp phải các biến chứng sức khỏe.Nếu bạn bị cao huyết áp và quan tâm đến việc sử dụng nước lá tía tô, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Mặc dù nước lá tía tô được biết đến với nhiều lợi ích sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn và tăng cường hệ miễn dịch nhưng phụ nữ mang thai và cho con bú cần thận trọng khi sử dụng.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất trong tía tô có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố và thậm chí gây co bóp tử cung. Những tác động này, mặc dù có thể không đáng kể ở người bình thường, có thể gây ra những rủi ro tiềm ẩn cho sự phát triển của thai nhi hoặc sức khỏe của trẻ bú mẹ.

Do đó, để đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé, việc tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi sử dụng nước lá tía tô hoặc bất kỳ loại thảo dược nào khác trong thời kỳ mang thai và cho con bú là vô cùng quan trọng. Họ sẽ có thể đánh giá tình trạng sức khỏe cụ thể của bạn và đưa ra lời khuyên phù hợp nhất về việc có nên sử dụng tía tô hay không, cũng như liều lượng an toàn nếu được phép sử dụng.