Nhóm nữ “số nhọ" nhất Kpop: Sự nghiệp tan tành ngay thời đỉnh cao vì hàm oan, loạt bi kịch khiến một thành viên lựa chọn tự tử

Sự nghiệp tan tành vì hàm oan

Năm 2009, T-ARA chính thức debut với MV đầu tay Lies. Đội hình ban đầu gồm 6 thành viên Boram, Qri, Soyeon, Eunjung, Hyomin và Jiyeon sớm gây chú ý nhờ mô hình mới lạ - trưởng nhóm không cố định, được thay đổi theo thời gian. T-ARA ra mắt dưới trướng MBK Entertainment. Dù xuất phát điểm không phải ở công ty lớn nhưng nhóm nhanh chóng bật lên hàng ngũ top đầu nhờ liên hoàn hit chỉ trong năm đầu tiên hoạt động như Time To Love, Bo Peep Bo Peep,…

Chỉ sau 2 năm, T-ARA có cho mình hit quốc dân Roly Poly giúp nhóm khẳng định vị thế vững chắc. T-ARA định hình sức ảnh hưởng nhờ âm nhạc bắt tai, dám thử nghiệm nhiều concept mới lạ và các thành viên có ưu thế độ tuổi trẻ trung, visual trong sáng chuẩn gu Hàn.

T-ARA - Roly-Poly in Copacabana MV

T-ARA nhanh chóng viral toàn châu Á, kho tàng âm nhạc phong phú mà fan Kpop nào cũng thuộc nằm lòng như We Were In Love, Cry Cry, Day By Day, Lovey Dovey,... Từ một nhóm nhạc ít được chú ý, T-ARA từng bước khẳng định vị thế và dần trở thành “đối thủ" đáng gờm của nhóm nữ quốc dân nhà SM - SNSD.

Nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang. Sự nghiệp đỉnh cao của T-ARA sụp đổ chỉ sau 3 năm vì scandal bắt nạt chấn động. Năm 2011, T-ARA bổ sung vào đội hình main rapper Hwayoung. Nữ idol nhanh chóng được fan yêu thích nhờ visual có nét cá tính và khả năng rap đầy lôi cuốn. Cũng từ đây, bao nhiêu thị phi kéo đến chỉ vì Hwayoung.

Năm 2012, T-ARA nối dài chuỗi hit với màn quảng bá Day By Day , cùng sự gia nhập của em út tân binh Ahreum. Thời gian này, Hwayoung vắng mặt trong nhiều lịch trình vì chấn thương chân. Scandal bắt nạt nổ ra với hình ảnh Hwayoung ngồi xe lăn tràn lan khắp mặt báo. T-ARA bị ném đá dữ dội vì những dòng trạng thái bóng gió ám chỉ về “một thành viên thiếu quyết tâm".

Hwayoung cùng chị gái đã dựng nên màn kịch bị cô lập khiến T-ARA đang được yêu thích trở thành “con ghẻ quốc dân", bị công chúng tẩy chay. Sau Day By Day, T-ARA vẫn duy trì hoạt động nhưng không được công chúng chú ý. Công ty chủ quản không có động thái bảo vệ các cô gái, để T-ARA “tự sinh tự diệt".

Nhóm phân tán, các thành viên “tách lẻ” không mấy nổi bật

Năm 2017, T-ARA được minh oan. Vở kịch của chị em Hwayoung hạ màn nhưng hậu quả để lại không thể cứu vãn. T-ARA đã bị nhấn chìm trong sự khắc nghiệt của dư luận, sự nghiệp qua thời đỉnh cao. Tháng 5/2017, giọng ca chính Soyeon và chị cả Boram không tái ký với công ty chủ quản. T-ARA chỉ còn 4 thành viên Qri, Eunjung, Hyomin và Jiyeon. Concert T-ARA tại Đài Loan là sự kiện cuối cùng nhóm biểu diễn với đủ 6 thành viên “đời đầu" sau khi được rửa hàm oan.

Hai thành viên rời đi, T-ARA chỉ comeback thêm một lần vào ngày 15/11/2021, với single album Re:T-ARA gồm 2 ca khúc All Kill và Tiki Tika. Kể từ đây, T-ARA phân tán, mỗi thành viên theo đuổi sự nghiệp riêng.

Trong đó, Jiyeon đang là người có cuộc sống viên mãn nhất. Cô nàng kết hôn cùng cầu thủ Hwang Jae Gyun và thường khoe hôn nhân hạnh phúc trên MXH. Jiyeon vẫn duy trì hoạt động, đẩy mạnh sự nghiệp diễn xuất và hoạt động âm nhạc solo.

Tuy nhiên, sự nghiệp Jiyeon đã bị gián đoạn vì scandal bắt nạt khiến cô dù tài năng nhan sắc có đủ vẫn không thể bật lên so với các idol cùng thời. Phim điện ảnh giật gân đầu tay của Jiyeon - Angry Woman đang gây ý kiến trái chiều vì doanh thu “bết bát".

Sự nghiệp solo của Eunjung, Hyomin và Qri cũng không khá khẩm hơn. Hiện tại, Eunjung vẫn tập trung diễn xuất nhưng chưa có tác phẩm nổi bật. Qri đã rẽ hướng kinh doanh và không còn xuất hiện nhiều trong showbiz. Hyomin là thành viên gây tiếc nuối nhất vì tài sắc có đủ nhưng may mắn không mỉm cười. Cô nàng thường lên hot topic nhờ visual, vóc dáng ngày càng lên hương, hợp với các luxury brand.

Loạt bi kịch khiến một thành viên lựa chọn cực đoan

Bi kịch nhất phải kể đến em út Ahreum. Gia nhập T-ARA không lâu thì bị tẩy chay vì “phốt" bắt nạt, Ahreum tiếp tục hoạt động đến tháng 7/2013 thì đột ngột rời nhóm. Ahreum khiến fan lo lắng vì liên tục lộ tình trạng tâm lý bất ổn.

Rút lui khỏi làng giải trí, Ahreum tái xuất năm 2017 khi tham gia show sống còn The Unit. Nhưng hành trình tại đây cũng không mấy thuận lợi. Areum sớm bị loại khỏi chương trình. Trong một cuộc phỏng vấn, Ahreum đã tiết lộ cảm thấy biết ơn Hwayoung. Phát ngôn này đã khiến số fan ủng hộ Ahreum từ thời còn là thành viên nhóm quay lưng với cô. Năm 2019, Ahreum kết hôn chồng doanh nhân, mở ra biến cố kéo dài đến hiện tại cùng loạt đấu tố không ngừng nghỉ.

Năm 2024, tên tuổi Ahreum tràn lan mặt báo. Nhưng tất cả đều là vì đấu tố cá nhân. Mới đây vào khuya 26/3, fan Kpop chấn động trước tin tức Ahreum - cựu thành viên T-ARA tự tử tại nhà riêng. Cô đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm, hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Truyền thông Hàn tiết lộ nguyên nhân Ahreum quyết định tự kết liễu mạng sống đến từ hàng loạt biến cố, áp lực trong cuộc sống.

Ahreum ly hôn chồng doanh nhân, công khai hẹn hò tình trẻ và bị cáo buộc ngoại tình. Đối diện với làn sóng chỉ trích, cô công khai hình ảnh bị chồng cũ bạo hành, cùng hai con bị đối xử tệ bạc, sống cuộc sống như địa ngục.

Dù đang nằm trên giường bệnh, Ahreum vẫn bị cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho tố nói dối để vay tiền người hâm mộ. Cáo buộc của Lee Jin Ho khiến Ahreum không khỏi bức xúc, tuyên bố khởi kiện hành vi vu khống của cựu phóng viên giải trí. Bạn trai Ahreum bị truyền thông “bóc mẽ" quá khứ bất hảo, từng là tội phạm hiếp dâm và lừa đảo. Cuộc sống rối ren của nữ idol khiến fan bất an, lo lắng từng ngày.