T-ARA và mối quan hệ khó nói với Hwayoung

Hwayoung “đạp đổ" sự nghiệp đỉnh cao của T-ARA

Năm 2009, T-ARA ra mắt và dần nổi lên như một hiện tượng châu Á. Thời điểm ấy, T-ARA được đánh giá như “phép màu từ công ty nhỏ". Âm nhạc bắt tai, các thành viên đồng đều về nhan sắc và tài năng đã nhanh chóng đưa T-ARA lên hàng ngũ những girlgroup hàng đầu gen 2, thậm chí cạnh tranh với cả nhóm nữ quốc dân SNSD.

Tại Việt Nam, fan Kpop hẳn thuộc nằm lòng những hit Roly Poly, Day By Day, We Were In Love,... T-ARA còn là một trong những nhóm gen 2 có fandom Việt đông đảo bậc nhất. Thế nhưng, sự nghiệp các cô gái điêu đứng chỉ vì một scandal bị khơi mào bởi rap chính Hwayoung.

Năm 2012, Hwayoung thường xuyên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh mệt mỏi, tiều tụy, đặc biệt là khoảnh khắc ngồi xe lăn đã in đậm trong ký ức của người hâm mộ. Tháng 7 năm ấy, Hwayoung đơn phương rời nhóm khiến tin đồn bắt nạt lan rộng. T-ARA bị fan quay lưng, dư luận tẩy chay, đưa một nhóm nhạc đang trên đỉnh cao thành “con ghẻ quốc dân". Suốt 5 năm sau sự kiện này, T-ARA hoạt động cầm chừng trong sự tấn công của antifan và lạnh lùng của công chúng.

Đến tháng 11/2017, khi thành viên Ahreum quyết định công khai mọi tình tiết, mối oan của T-ARA mới được sáng tỏ. Nhưng lúc này, danh tiếng đã giảm sút và Kpop đang ở giai đoạn bùng nổ của các nhóm nhạc gen 3. Dù nhiều tiếc nuối nhưng T-ARA đã mãi mãi đánh mất hào quang, sự thật hé lộ muộn màng khiến chiều hướng đảo chiều. Hwayoung kể từ đây bị gắn mác "rắn độc", tội đồ phá huỷ sự nghiệp T-ARA nhưng luôn đóng vai nạn nhân.

Hơn 10 năm đã trôi qua nhưng scandal bắt nạt của T-ARA vẫn là chủ đề được dân tình bàn tán hàng năm. Nhất là gần đây, Hwayoung thường xuyên có động thái gây chú ý với các thành viên T-ARA. Không ít fan nhận định, T-ARA phải là “chấp niệm" cả đời của Hwayoung. Không biết vô tình hay cố ý, Hwayoung và T-ARA luôn có những tương tác khiến dân tình dậy sóng.

Hwayoung và “cuộc chiến" đẩy tạ không hồi kết với Jiyeon

Hiện tại, T-ARA đã không còn hoạt động cùng nhau. Mỗi thành viên đều có cuộc sống, sự nghiệp riêng. Tháng 12 năm ngoái, em út Jiyeon đã chính thức lên xe hoa, nên duyên vợ chồng với cầu thủ Hwang Jae Gyun và có cuộc sống hôn nhân yên bình. Cô nàng thường xuyên đăng ảnh thường nhật. Đặc biệt, khoảnh khắc Jiyeon khoe đẩy tạ đùi 82kg được chia sẻ vào tháng 5/2023 còn gây sốt mạng xã hội, vì có sự tham gia của một nhân vật đặc biệt.

Cựu thành viên Hwayoung ngay sau đó cũng đăng tải hình ảnh khoe nâng tạ đùi 100kg. Dù chỉ là một hoạt động bình thường, nhưng dân tình nhanh chóng suy đoán sự liên quan giữa 2 ngôi sao. Sự trùng hợp về thời điểm khiến nhiều ý kiến cho rằng Hwayoung đang muốn “hơn thua" năng lực với Jiyeon.

Không lâu kể từ bài đăng của Hwayoung, ngày 4/6/2023, chồng em út Jiyeon khoe vợ đẩy tạ được tận 130kg với biểu cảm đầy kinh ngạc. Ngày 6/6, Hwayoung đăng ảnh bàn chân đau càng khiến dân tình rất thích thú, ví việc đẩy tạ như “cuộc chiến" không hồi kết của Jiyeon - Hwayoung.

Hwayoung vỗ tay hưởng ứng chị em cũ

Mới đây nhất, tại lễ khai mạc của Jecheon International Music & Film Festival 2023, fan Kpop được phen xôn xao khi Hwayoung vỗ tay hưởng ứng bài phát biểu của chị em cũ Eunjung. Đây là sự kiện hiếm hoi mà Hwayoung và các thành viên T-ARA tham dự chung. Vốn được cho là có mối quan hệ khó nói, khoảnh khắc trên lần nữa làm xôn xao MXH.

Hwayoung lần đầu xuất hiện cùng với thành viên T-ara sau scandal

Video ghi lại hình ảnh của Hwayoung - Eunjung tại Jecheon International Music & Film Festival 2023 lên xu hướng khắp nơi, dân tình tương tác nhiệt tình. Thậm chí, có fan còn ví như “khoảnh khắc lịch sử" cuối cùng cũng được chứng kiến.