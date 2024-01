Nhóm nữ 1 năm tuổi lập kỷ lục gây choáng: Đạt 1 tỷ stream Spotify, doanh thu triệu bản toàn bộ album đã phát hành!

Khép lại năm đầu tiên hoạt động, NewJeans đã bỏ túi hàng loạt thành tích kỷ lục “vô tiền khoáng hậu". Nhờ chiến lược đúng đắn của Min Hee Jin, 5 cô gái đã có màn debut ấn định danh xưng “siêu tân binh”, từng bước đạt đến đỉnh cao sự nghiệp.

Chỉ trong 2023, NewJeans chinh phục thành công thị trường nội địa, phổ biến quốc dân cùng liên hoàn hit Ditto - OMG, E.P Get Up. Nhóm còn tiến ra quốc tế bằng tốc độ đáng kinh ngạc, ghi danh trên Hot 100 chỉ sau 4 tháng ra mắt. Màu sắc âm nhạc độc đáo, thú vị cùng concept mang tính thế hệ giúp NewJeans bước lên vị thế nhóm nữ hàng đầu.

NewJeans tiếp tục nối dài chuỗi liên hoàn kỷ lục với cột mốc toàn bộ album đã phát hành cán mốc 1 tỷ stream Spotify

Mới đây, NewJeans tiếp tục nối dài chuỗi liên hoàn kỷ lục với cột mốc gây choáng: toàn bộ album đã phát hành cán mốc 1 tỷ stream trên nền tảng nghe nhạc lớn nhất hành tinh - Spotify. Trong top gen 4, NewJeans là nghệ sĩ có thế mạnh về stream lớn nhất.

Kể từ E.P đầu tay, Hype Boy và Attention đã giúp NewJeans trở thành “chiến thần nhạc số"

Từ E.P đầu tay, Hype Boy và Attention đã giúp NewJeans trở thành “chiến thần nhạc số", 2 ca khúc thay nhau đứng đầu các BXH. 2023 đánh dấu thêm single album OMG và E.P Get Up, thành tích sản phẩm sau còn tốt hơn sản phẩm trước. Do đó, không quá khó hiểu khi 5 cô con gái của Min Hee Jin “nắm trọn" thành tích stream trong tay. Tổng kết 2023 của Spotify, OMG của NewJeans đứng #48 trong top ca khúc được stream nhiều nhất năm trên toàn thế giới.

NewJeans cân bằng cả thành tích nhạc số lẫn doanh thu, được ví như “học sinh giỏi” toàn diện

Bên cạnh đó, toàn bộ album được quảng bá chính thức của NewJeans cũng đồng loạt đạt doanh thu 1 triệu bản trên Circle Chart. Với các nhóm nữ Kpop, sức mua album thường “về sau" các nhóm nam. Nhưng với NewJeans, nhóm cân bằng cả thành tích nhạc số lẫn doanh thu, được ví như “học sinh giỏi” toàn diện.

Chỉ sau 1 năm hoạt động, NewJeans đã đạt các mốc thành tích mà nhiều nghệ sĩ hoạt động lâu năm ao ước. Thậm chí, so với nhóm nữ toàn cầu BLACKPINK, NewJeans còn thắng thế ở thành tích Daesang. Mùa giải 2023, girlgroup nhà ADOR 3 lần đạt Daesang đôi, ôm trong tay 7 Daesang với 3 hạng mục Ca khúc của năm. Danh xứng với thực, NewJeans được ví như đại diện Kpop thế hệ mới, tương lai rộng mở.

