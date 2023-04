Nhóm nhạc tổ hợp nam nữ Kpop: Comeback bị đàn em Gen 4 cho "tàng hình", 1 thành viên rẽ hướng làm người mẫu còn nổi hơn

Chiều tối ngày 10/4, nhóm nữ IVE đã tung ra full album đầu tay I'VE IVE với MV chủ đề I Am và đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Sự trở lại của IVE nhận được nhiều sự chú ý nhưng cũng ít ai để ý rằng, 1 nhóm nhạc khác cũng có sản phẩm trở lại được tung ra cùng lúc, đó là KARD. Nhóm nhạc do DSP quản lý đã giới thiệu MV Without You nằm trong single cùng tên.

KARD - Without You MV

KARD trở lại nhưng không ai hay

KARD là nhóm tổ hợp nam nữ đặc biệt của Kpop gồm 4 thành viên: Somin, Jiwoo, J.Seph và BM được ra mắt vào năm 2016. Ngay từ khi debut, nhóm đã tạo được nhiều ấn tượng với loạt ca khúc bắt tai như Oh NaNa, Don't Recall, Hola Hola...

Tuy ra sản phẩm khá đều đặn nhưng tên tuổi của KARD chưa bao giờ đạt được để xứng tầm với tài năng của nhóm. Bên cạnh đó, loạt biến cố xảy ra khiến hoạt động của nhóm bị gián đoạn. Thành viên nam J.Seph nhập ngũ vào năm 2020 rồi đến nữ idol Somin bị vướng vào lùm xùm bắt nạt của April - nhóm nữ mà cô suýt trở thành thành viên.

KARD "ở ẩn", thành viên nam còn lại là BM vẫn tích cực hoạt động khi tung ra single solo đầu tiên đồng thời phát triển sự nghiệp người mẫu. Anh được xuất hiện trên nhiều sàn diễn cũng như chiến dịch quảng cáo quốc tế. Tuy nhiên, BM chưa bao giờ bỏ rơi KARD.

BM xuất hiện với vai trò người mẫu ở thị trường quốc tế

Một số ý kiến cho rằng KARD ngày càng mờ nhạt, trở lại không ai hay là do cách quảng bá của DSP. Theo dõi trang fanpage của nhóm, nhiều người hoàn toàn bất ngờ với cách quảng bá sơ sài, không hề có 1 tấm ảnh tử tế nào được chụp ở studio. Có lẽ vì vậy mà nếu không phải fan cứng thì cũng chẳng biết KARD trở lại!



MV ra mắt 18 tiếng nhưng chưa được 1 triệu lượt xem