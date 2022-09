Nhóm nhạc nữ Kpop đang là bá chủ của năm 2022!

Thời hoàng kim của Kpop gen 2 đã qua rồi, khi các nghệ sĩ nam là tâm điểm của Kpop. Từ năm 2009 đến năm 2011, toàn châu Á bị ám ảnh bởi các chàng trai BIGBANG, Super Junior, SHINee, TVXQ... và có rất ít nhóm nhạc nữ có khả năng đứng ngang hàng với những chàng trai này. Nhưng đến nay thì vật đã đổi, sao đã dời.

Khi EXO và BTS - những nhóm nhạc nam hàng đầu của thế hệ thứ 3, bắt đầu tập trung vào các hoạt động cá nhân và nhập ngũ, các nhóm nhạc nữ đã "nhanh như điện" chiếm lấy vị trí số 1 Kpop.

Điều này được thể hiện "rõ như ban ngày" trong năm 2022, nơi mà Top 10 của nền âm nhạc Hàn Quốc MelOn không thấy một nghệ sĩ nam nào lọt top.

Có nhiều lý do khiến 2022 có thể được coi là “năm của các nhóm nhạc nữ”. Đầu tiên, sau một thời gian dài giãn cách xã hội vì COVID-19, nhiều nhóm nữ Kpop đã ra mắt với chất lượng cao và được công chúng chú ý.

Ngoài ra, các nhóm nhạc đáng chú ý thuộc thế hệ thứ 2 và thứ 3 cũng trở lại và tăng mạnh, áp đảo hoàn toàn các đồng nghiệp nam.

Chưa có năm nào các nhóm nhạc nữ Kpop lại lên ngôi mạnh mẽ như năm 2022

Các nhó m nhạc nữ mới liên tục ra mắt và sự trở lại của những tên tuổi lớn

Bắt đầu từ cuối năm 2021, Kpop đã trở thành sân chơi của các nhóm nhạc nữ, khi nhiều nữ tân binh ra mắt và để lại dấu ấn riêng.

Chỉ trong nửa đầu năm 2022, đã có 4 tân binh đáng chú ý, bao gồm: IVE (tháng 12/2021), NMIXX (tháng 2/2022), Kep1er (tháng 1/2022) đến Le Sserafim (tháng 5/2022).

Các phương tiện truyền thông và mạng xã hội luôn tràn ngập thông tin cùng những cuộc thảo luận về các nhóm nhạc nữ này. Trong đó, IVE và Le Sserafim là chủ đề bàn tán nhiều nhất.

IVE và Le Sserafim là những tân binh mạnh nhất nửa đầu năm 2022

Mặc dù có rất nhiều tranh cãi, từ việc thiếu sân khấu, giọng hát không hay, cho đến cáo buộc bạo lực học đường của Kim Garam, nhưng các nhóm nhạc nữ nửa đầu năm 2022 nhìn chung vẫn đang phát triển mạnh mẽ với sự công nhận đáng kể.

Trong số các công ty Kpop, HYBE dường như hoạt động tích cực nhất, vì sau Le Sserafim, họ cũng đã giới thiệu nhóm tân binh NewJeans vào tháng 8. Ngay sau khi ra mắt, NewJeans đã trở thành một “đại gia” với concept Y2K trẻ trung và chế độ quảng bá có một không hai.

Giờ đây, công chúng tập trung vào IVE và NewJeans

Kpop năm 2022 không chỉ bị thống trị bởi các nhóm nhạc nữ mới tinh xoe mà còn vì sự trở lại hết sức hoành tráng của các nhóm quen thuộc. Vào tháng 3/2022, (G) I-DLE đã trở lại sau sự ra đi của cựu thành viên Soojin, và vượt qua những tranh cãi trong quá khứ với thành công ngoài mong đợi từ bản hit Tomboy.

“Tomboy” của (G) I-DLE vẫn đứng thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc sau nhiều tháng phát hành

Trong khi đó, SM và JYP cũng làm nóng cuộc chiến giữa các nhóm nhạc nữ với Girls của aespa và Sneakers của ITZY trong cùng tháng 7.

aespa - GIRLS

ITZY - SNEAKERS

Vào tháng 8, người hâm mộ Kpop trở nên phấn khích hơn bao giờ hết khi các nhóm nhạc nữ hàng đầu xứ củ sâm như: SNSD, BLACKPINK và TWICE đều phát hành sản phẩm âm nhạc mới trong khi tân binh đình đám IVE phát hành đĩa đơn thứ 3, tạo nên một cuộc cạnh tranh mạnh mẽ.

SNSD trở lại sau 5 năm với FOREVER 1

BLACKPINK đang chiếm lĩnh thế giới với "Pink Venom"

Trong khi các nhóm nhạc nữ đang càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc Kpop thì các nghệ sĩ solo nữ cũng hoạt động vô cùng sôi nổi trong năm nay.

Đầu tiên là màn ra mắt solo của Nayeon (TWICE) với POP!. Sau đó là sự trở lại của Chungha với Sparkling và sự trở lại hoành tráng của Sunmi với Heart Burn. Quả là một năm ngập tràn những ca khúc tuyệt vời của các sao nữ Kpop nổi bật!

TWICE cũng đang làm rất tốt với "Talk that Talk"

“Tân binh quái vật” IVE duy trì sự nổi tiếng của họ với “After LIKE”

Âm nhạc chất lượng cao và sự cạnh tranh khốc liệt

Bên cạnh số lượng tân binh cùng những "chiến binh" trở lại, các nhóm nhạc nữ còn tung ra những bản nhạc chất lượng cao, được công chúng đón nhận. Điều này được chứng minh rõ ràng qua số liệu bán hàng và thành tích kỹ thuật số của họ trong 8 tháng qua.

Đặc biệt, Tomboy của (G) I-DLE và Love Dive của IVE vẫn đứng đầu các bảng xếp hạng khác nhau, thu về số lượt xem khổng lồ trên YouTube mỗi ngày, mặc dù đã được phát hành siêu sớm vào đầu năm.

Không quá lời khi nói rằng IVE và (G) I-DLE đã thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2022

Đối với IVE, cả 3 bản phát hành của họ, từ ca khúc đầu tay Eleven đến các ca khúc tiếp theo là Love Dive và After Like đều trở thành hit lớn với giai điệu hấp dẫn và lôi cuốn. Với Eleven, IVE đã giành được chiến thắng âm nhạc đầu tiên chỉ sau 7 ngày kể từ khi ra mắt. Trong khi Love Dive và After Like đã củng cố vị trí của họ trong ngành công nghiệp Kpop.

Vị trí của Love Dive trên MelOn có rất nhiều biến động, nhưng nó không bao giờ rời khỏi Top 10. Trong khi đó, After Like mới phát hành đã cạnh tranh gay gắt cho vị trí đầu tiên.

Nếu IVE tung hoành trong nửa đầu thì nửa cuối năm 2022 Kpop đã giới thiệu ứng cử viên tân binh mạnh nhất của HYBE - NewJeans.

Dù mới ra mắt một tháng trước, NewJeans cũng đã chiến thắng vang dội 5 chương trình âm nhạc và đạt được Real-Time All-Kill (là thuật ngữ chỉ một ca khúc đạt No.1 trên tất cả các bảng xếp hạng trong nước ở thời gian thực real time) với MV vươn lên top video thịnh hành tại Hàn Quốc.

Ca khúc của họ, Attention, đã được đón nhận nồng nhiệt. Attention thậm chí còn ngăn cản Pink Venom của BLACKPINK đạt được all-kill.

Sự trở lại rất được mong đợi của BLACKPINK cũng đã nhận được phản ứng bùng nổ, và nhóm nhạc nữ nhanh chóng đạt được thành công cả trong nước và quốc tế với đĩa đơn phát hành trước Pink Venom, lập kỷ lục mới trước album đầy đủ vào tháng 9.

Sự trở lại hoành tráng của BLACKPINK được mong đợi nhất vào năm 2022

Bên cạnh vị trí dẫn đầu trên các nền tảng âm nhạc Hàn Quốc và nước ngoài, Pink Venom còn chứng minh sự nổi tiếng "điên cuồng" của BLACKPINK thông qua những con số khác.

MV Pink Venom đã thu về 90,4 triệu lượt xem trên YouTube trong ngày đầu tiên phát hành - cao nhất trong số các nghệ sĩ nữ Kpop. MV sau đó vượt mốc 200 triệu lượt xem trong vòng 5 ngày, và thậm chí hiện tại, số lượt xem vẫn không ngừng tăng lên.

Ngoài ra, vũ đạo của Pink Venom ngay lập tức trở thành một xu hướng mới trên các nền tảng video, như TikTok và YouTube short. Có vẻ như sau 2 năm không ra sản phẩm, BLACKPINK vẫn nổi như cồn và có sức ảnh hưởng lớn như ngày nào.

Bên cạnh âm nhạc lan tỏa, BLACKPINK cũng trở thành chủ đề nóng với vẻ ngoài thời trang của họ. Ví dụ, chiếc áo Manchester United của Jennie đã vượt ra ngoài giới hâm mộ Kpop, và Jisoo, Lisa và Rosé đều tạo được ấn tượng sâu sắc cho riêng mình.

Sự thiếu công khai của các nhóm nhạc nam Kpop khiến ngay cả BTS cũng không thể xoay chuyển được

Chưa bao giờ các nhóm nhạc nam lại hoàn toàn bị lu mờ như 8 tháng đầu năm 2022. Trong khi các nhóm tân binh như: TEMPEST, ATBO... về cơ bản chưa được công chúng biết đến thì các nhóm nhạc thế hệ 4 như: TXT, NCT, Stray Kids, ENHYPEN… đã thu hút được sự chú ý của hầu hết các fan Kpop và khán giả quốc tế.

Về điều này, nhiều cư dân mạng giải thích rằng do các nhóm nhạc nam chủ yếu tập trung vào việc xây dựng fandom của mình nên âm nhạc của các nhóm nhạc nam ít khi được công chúng quan tâm, dẫn đến mức độ nhận diện thấp.

So với các nhón nữ như: aespa, ITZY, IVE, NewJeans hay Le Sserafim, các nhóm nhạc nam trên đang kém hơn về thành tích kỹ thuật số, đồng thời phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ về doanh số bán đĩa.

TEMPEST là ứng cử viên nặng ký cho Nghệ sĩ nam mới xuất sắc nhất năm 2022, nhưng hầu hết công chúng thậm chí còn không biết về họ

ENHYPEN tuy nổi tiếng nhưng vẫn bị các nhóm nhạc nữ lấn át

Vào năm 2022, số ít nhóm nhạc nam tạo được tiếng vang trên cả quốc tế và trong nước là BIG BANG, BTS và SEVENTEEN.

Tuy nhiên, nếu xét về thành tích thì tất cả các nhóm nhạc này đều lép vế so với các nghệ sĩ nữ đang là đương kim vô địch. Đáng chú ý nhất là Still Life của BIGBANG đã làm rất tốt, nhưng lại không ở trong Top 10 được lâu.

SEVENTEEN đã đạt được doanh thu, nhưng về bảng xếp hạng trên nền tảng kỹ thuật số của họ vẫn có thể được cải thiện.

Trong khi đó, BTS đã kỷ niệm 9 năm ra mắt với album tuyển tập Proof và tựa đề Yet To Come, nhưng việc thiếu quảng bá đã mang đến ít hiệu ứng hơn, dẫn đến sự trở lại kém ấn tượng hơn nhiều so với những lần phát hành trước đây của BTS.

Ngay cả sự trở lại của BTS cũng không thể cứu vãn được thực trạng đáng buồn của nhóm nhạc nam Kpop

Trong khi đó, J-hope (BTS) và album solo Jack in the Box của anh chàng lại không được công chúng Hàn Quốc đón nhận nồng nhiệt, dẫn đến thứ hạng nhạc số thấp cho ca khúc chủ đề Arson.

Với mức độ phổ biến thấp của các nhóm nhạc nam, "cán cân" Kpop năm 2022 cho đến nay vẫn nghiêng hẳn về các nhóm nhạc nữ.