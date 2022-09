Nghi vấn BLACKPINK bị hacker ăn cắp thông tin cá nhân, fan sốt ruột vì YG, BigHit Music đều im lặng

Ngày 4/9, fan phát hiện trang phục và ốp điện thoại Jisoo (BLACKPINK) sử dụng khi ở Nhật vài ngày trước trùng khớp với hình ảnh bị một người dùng tung ra. Lisa cũng đi cùng Jisoo trong lịch trình này. Tất cả khiến nhiều người tin rằng khả năng cao bức ảnh bị tài khoản mạng tung ra vài ngày trước là thật.

Trang phục Jisoo mặc khi chạy lịch trình tại Nhật

Bức ảnh selfie của Jisoo (phải), Lisa (trái) bị một người dùng mạng xã hội tung ra gần đây

Ngoài bức ảnh selfie của Jisoo và Lisa, người này còn đăng một loạt ảnh khác của các thành viên còn lại. Trong loạt ảnh này có một bức được cho là V (BTS) đang bắt chước dáng nằm của một con mèo - được cho là chú mèo đang sống trong nhà riêng của mẹ Jennie và nữ idol.



Jennie và Rosé

Lisa và Jisoo tại sân bay

Bức ảnh bị leak được cho là V (BTS)

Trở lại ngày 31/8, tài khoản gurumiharibo tuyên bố ngưng tung ảnh của Jennie và V do có sự can thiệp của "những người quan trọng". Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, một tài khoản khác có tên theh0ttea đã đăng một loạt ảnh khác thân mật của Jennie và V, trong đó có hình ảnh chụp màn hình một file gồm nhiều ảnh khác của hai thần tượng (có 2/3 bức ảnh do gurumiharibo từng đăng). Ngày tiếp theo, một tài khoản khác đã đăng loạt ảnh cá nhân của BLACKPINK khiến nghi vấn BLACKPINK bị hack điện thoại hoặc tài khoản SNS càng trở nên rõ ràng.



Loạt ảnh được theh0ttea tung ra

Các bức ảnh được tung ra, thật giả lẫn lộn khiến nhiều fan lo lắng vì quyền riêng tư và danh tiếng của các thần tượng đang bị ảnh hưởng. Trong khi đó, ngay từ ngày những bức ảnh đầu tiên bị lộ đến thời điểm hiện tại, cả YG Ent - công ty quản lý của BLACKPINK và BigHit Music - công ty quản lý của BTS đều chọn im lặng.

Động thái này khiến fan lo lắng bởi đây không phải tin đồn vu vơ thông thường mà được lan truyền rộng rãi và lọt vào nhiều hot topic trên các diễn đàn. BigHit Music nổi tiếng với những phản hồi "nhanh như chớp" trước tin đồn hẹn hò của BTS nhưng lại im lặng trong tin đồn lần này của V khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

"Vài người nói những bức ảnh đó là thật, vài người thì ngược lại. Nhưng điều tôi băn khoăn là tại sao công ty chủ quản lại không có bất kỳ phát ngôn nào. YG và BigHit đang làm gì vậy? Nếu điện thoại của thành viên BLACKPINK bị hack, sao họ cứ im lặng thế?", một netizen bình luận

Netizen không phản đối chuyện V và Jennie hẹn hò, nhưng lo ngại về việc các idol bị xâm phạm quyền riêng tư và mong hai công ty sớm có động thái bảo vệ nghệ sĩ

Fan Việt cũng không giấu được sự lo lắng cho các thần tượng. Một số fan bày tỏ không cần các công ty phải đưa ra lập trường rõ ràng chính thức, mà chỉ cần đưa thông báo đã nắm được sự việc và sẽ điều tra rõ ràng, có biện pháp xử lý để tạm thời trấn an người hâm mộ là đủ:

"Dù thật hay giả, điều tôi cần là bây giờ công ty hãy lên tiếng đi. Đời tư nghệ sĩ của mình bị xâm phạm quá nhiều rồi. Làm ơn đi."

"Đến mức này rồi mà công ty còn không định vào cuộc à, làm ơn quan tâm đến quyền riêng tư của nghệ sĩ đi."

"Giờ thật hay không thì cái điều quan trọng nhất là công ty phải lên tiếng bảo vệ, nếu mọi chuyện vẫn có thể lên tiếng được. Còn nếu trường hợp xấu nhất thì mong công ty vẫn đang hành động bảo vệ idol âm thầm và đang giải quyết chứ này fan như ngồi trên đống lửa."

Bên cạnh đó, nhiều fan cũng tin rằng vì sự việc đang ngày càng trở nên phức tạp, cả YG và Big Hit đều đang âm thầm giải quyết để "một lần dẹp gọn".