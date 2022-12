Nhóm nam nhảy đều nhất Kpop biểu diễn liên tục 3 tiếng dưới cơn mưa rào nặng hạt, được khen quá chuyên nghiệp!

Vừa qua, SEVENTEEN đã tiếp tục chuỗi world tour concert mang tên Be The Sun tại Jakarta, Indonesia. Tuy nhiên sự kiện gặp không ít bất lợi về mặt thời tiết khi trời bắt đầu đổ mưa lớn. Thậm chí cơn mưa rào nặng hạt khiến cho các fan không khỏi lo lắng về sự an toàn cho các thành viên trên sân khấu. Thế nhưng bất chấp điều này, SEVENTEEN vẫn vô cùng chuyên nghiệp và biểu diễn hết mình trong 3 tiếng đồng hồ mà không có bất kỳ gián đoạn nào

Clip SEVENTEEN biểu diễn dưới cơn mưa nặng hạt

Trên mạng xã hội, không chỉ các CARAT (fandom của SEVENTEEN) mà cộng đồng fan Kpop cũng phải bày tỏ sự nể phục dành cho các thành viên. Dù biểu diễn dưới trời mưa lớn dữ dội nhưng SEVENTEEN vẫn mang đến một concert hoàn hảo và "quẩy" bung hết sức. Bên cạnh đó, nhiều fan cũng "thở phào" khi không có thành viên nào bị thương do sân khấu trơn trượt mà trái ngược lại, buổi concert đã vô cùng thành công.

Dù gặp phải bất lợi về thời tiết nhưng tất cả đã mang đến một concert chuyên nghiệp

Những hình ảnh được fan ghi lại cho thấy SEVENTEEN đã biểu diễn dưới cơn mưa vô cùng lớn

Nhưng tất cả đã mang đến những phần trình diễn hoàn hảo bất chấp bất lợi thời tiết

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Mình lúc nào cũng nể SEVENTEEN ở 2 điểm, thứ nhất là tình anh em, thứ hai là kính nghiệp.

- Sao mà SEVENTEEN tuyệt vời quá vậy? Tuyệt vời đến mức không nói lên lời nổi luôn ấy

- Hôm qua xem vừa thương vừa tự hào ý. 17 luôn nhiệt huyết như thế, tối về còn live với fan nữa. Mấy tiếng dưới mưa cả CARAT cả 17 đều chịu đựng luôn.

- Mưa lớn cả idol lẫn fan đều phải chịu trận vì sân khấu ngoài trời mưa to rồi gió, rồi lại mưa. Nhưng idol thì nhiệt huyết fan cổ vũ hết mình nên để lại nhiều kỉ niệm lắm.